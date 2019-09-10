За партой и на обложке

Любимое родителями, бабушками и дедушками издание вновь увидит свет этой осенью.

Сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома «Я — первоклассник!» запустила «Псковская правда». Каждый новоиспеченный школяр получит этот альбом совершенно бесплатно. Также мы проводим конкурс за право попасть на обложку издания, победитель конкурса получит в подарок фотосессию и войдет в историю, представляя всех первоклассников этого года.

А после выхода фотогазеты на сайте «Псковской правды» развернется фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого станут все первые классы области, фотографии которых попали на страницы памятного фотоальбома. В прошлом учебном году победителями конкурса стали первоклассники из Новосокольников, Идрицы и Острова. В подарок они получили билеты в аквапарк, экскурсию на хлебозавод и прогулку на теплоходе.