Делаю по ночам

«ИНОГДА РУКИ ОПУСКАЮТСЯ»

К затее Валентины Прокопенко засадить двор цветами не все соседи отнеслись положительно. Одним идея понравилась, и они даже поучаствовали в процессе.

— Я просила соседей, у которых есть дачи, привезти мне цветов, — рассказывает она. — Высаживала их на клумбу. Люди откликнулись. Дошло до того, что сами приходили и оставляли цветы в моем коридоре.

Другие же остались недовольны — собак теперь им негде выгуливать. Раньше вышел песик из подъезда — и все дела сразу тут же и сделал, а теперь клумба мешает.

— Есть несколько человек в доме, которые предъявляют мне претензии, говорят, что я уродцев здесь понаставила, — признается женщина. — Честно, у меня после таких слов руки просто опускаются. Да, Буратино у меня без рук и ног. А знаете почему? Их ему оторвут сразу же, как я их сделаю. Чтобы не сломали шеи лебедям, пришлось вставить в них крепкую арматуру. Специально для Буратино и черепахи Тортиллы заказала кованый золотой ключик. Ночь он продержался, а потом его с корнем вырвали. Глаза у совы выковыряли — а это простые шарики из «Пятерочки». Я пару дней назад уже хотела взять кувалду да и разнести здесь все, цветы повыдергивать, да муж остановил — столько труда вложено.

Ночами Валентина Фёдоровна копала газоны и сажала цветы, а днем таскала воду в ведрах из дома или ближайших луж, чтобы они не погибли. В какой-то момент обратилась к соседям: что если провести шланг и поливать цветы технической водой. На нее замахали руками.

— Сколько же было возмущения, — вспоминает она. — А я посмотрела по квитанциям, что дом тратит 25 кубометров этой технической воды в месяц, ну неужели жалко 5 кубов для цветов?

Однако спорить и убеждать она никого не стала — нет так нет. Воду провела за свой счет. Обошлось ей это в 5000 рублей.