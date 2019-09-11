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Общество

Делаю по ночам

Псковичка при свете фонаря благоустраивает свой двор цветами и скульптурами из цемента (ФОТО)

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Ольга Нефёдова
11 сентября 2019 года, 11:10
Фото: Андрей Степанов
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В доме на Рижском, 85 Валентина Прокопенко живет всего год. Когда переехала, поразилась тому, что в огромном дворе нет ни одного цветочка. Решила территорию благоустроить, порадовать соседей. Однако вместо радости получила море претензий. Теперь подумывает взять молоток в руки и все переломать.

Красивые клумбы у многоэтажных домов в Пскове — это все еще большая редкость. Практически все цветники, которые появляются под нашими окнами, дело рук неравнодушных жителей. Каждый из них украшает окрестности своих домов в соответствии со своими представлениями о красоте, исходя из своих возможностей и редко когда благодаря чьей-либо поддержке. Так на клумбах появляются лебеди из покрышек, фигуры из пластиковых бутылок или раскрашенные булыжники. Конечно, не всем это нравится, не всем кажется красивым и эстетичным. Но важно не это, нравится или не нравится. Обозреватель «Псковской правды» уверена: важно, что благодаря энтузиазму соседей многоквартирный безликий дом становится Домом с большой буквы. Со своим лицом и характером. В один из таких дворов мы и заглянули на днях.

Делаю по ночам
Благодаря стараниям Валентины Прокопенко двор дома №85 на Рижском проспекте заметно преобразился.
Фото Андрея Степанова.

«РАСКРАСИЛА — ВЫЛИТАЯ ЛЯГУШКА»

За несколько месяцев под окнами пятиэтажка стараниями Валентины Прокопенко появилась великолепная клумба со сказочными героями. Мамы приводят сюда своих малышей показать золотую рыбку или серого зайчонка, а проходящие мимо люди, заприметив яркие цветы, нет-нет да и остановятся сфотографировать: настолько большая редкость цветы в этом каменном муравейнике.

— Делаю я все по ночам, чтобы никому не мешать, — рассказывает Валентина Фёдоровна. — Выхожу в полночь, во дворе есть фонарь, светло, все видно. Копаю, высаживаю цветы, делаю композиции из цемента или раскрашиваю и рисую.

Идея сделать что-то своими руками из подручных материалов Валентине Фёдоровне пришла много лет назад, когда на глаза попался камень, внешне очень похожий на крокодила. Стала она и к другим камням присматриваться. И часто видела основу для рождения новой работы.

— Вот к этому большому камню добавила небольшой, и получился Чебурашка, — показывает она фотографии. — А вот этот немного раскрасила и — вылитая лягушка.

В какой-то момент таких камней на даче накопилось немало. Она наняла машину и попросила местных парней перевезти их в город, к дому на Кузбасской Дивизии, где тогда жила.

Недавно Валентина Фёдоровна побывала в своем старом дворе. Расстроилась.

— Хотела посмотреть, осталось ли что. Жалкое зрелище: у лебедей головы оторваны, все запущено, собаками обгажено, и никто, конечно, за всем этим не ухаживает. Хотела было все забрать сюда, да не стала. Не надо это никому.

Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Делаю по ночам
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

«ИНОГДА РУКИ ОПУСКАЮТСЯ»

К затее Валентины Прокопенко засадить двор цветами не все соседи отнеслись положительно. Одним идея понравилась, и они даже поучаствовали в процессе.

— Я просила соседей, у которых есть дачи, привезти мне цветов, — рассказывает она. — Высаживала их на клумбу. Люди откликнулись. Дошло до того, что сами приходили и оставляли цветы в моем коридоре.

Другие же остались недовольны — собак теперь им негде выгуливать. Раньше вышел песик из подъезда — и все дела сразу тут же и сделал, а теперь клумба мешает.

— Есть несколько человек в доме, которые предъявляют мне претензии, говорят, что я уродцев здесь понаставила, — признается женщина. — Честно, у меня после таких слов руки просто опускаются. Да, Буратино у меня без рук и ног. А знаете почему? Их ему оторвут сразу же, как я их сделаю. Чтобы не сломали шеи лебедям, пришлось вставить в них крепкую арматуру. Специально для Буратино и черепахи Тортиллы заказала кованый золотой ключик. Ночь он продержался, а потом его с корнем вырвали. Глаза у совы выковыряли — а это простые шарики из «Пятерочки». Я пару дней назад уже хотела взять кувалду да и разнести здесь все, цветы повыдергивать, да муж остановил — столько труда вложено.

Ночами Валентина Фёдоровна копала газоны и сажала цветы, а днем таскала воду в ведрах из дома или ближайших луж, чтобы они не погибли. В какой-то момент обратилась к соседям: что если провести шланг и поливать цветы технической водой. На нее замахали руками.

— Сколько же было возмущения, — вспоминает она. — А я посмотрела по квитанциям, что дом тратит 25 кубометров этой технической воды в месяц, ну неужели жалко 5 кубов для цветов?

Однако спорить и убеждать она никого не стала — нет так нет. Воду провела за свой счет. Обошлось ей это в 5000 рублей.

Делаю по ночам
Ночами Валентина Фёдоровна копала газоны и сажала цветы, а днем таскала воду в ведрах из дома или ближайших луж, чтобы они не погибли.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

Год назад Валентина Прокопенко получила диплом в городском конкурсе за самый уютный двор.

НАМ - НАДО!

Цветы, краску и цемент для скульптур Валентина Прокопенко тоже покупает за свой счет. Но люди и с этим не считаются: по весне выкопали половину тюльпанов, ближе к лету — почти 60 только что высаженных петуний.

— Я отчаялась, когда это случилось, — говорит она. — Написала баннер: «Не рвите, козленочком станете. Противно и стыдно». Он отстоял полмесяца.

На Новый год, чтобы создать праздничное настроение, Валентина Фёдоровна у одной из елок во дворе сделала в человеческий рост из пятилитровых бутылок скульптуру Деда Мороза и Снегурочки. Надо ли говорить, что долго они не продержались.

В местной управляющей компании Валентину Прокопенко хорошо знают. Она то новую скамейку попросит, то земли привезти, то кольцо баскетбольное для детворы установить. А недавно обратилась с просьбой мусорную площадку покрасить.

— А они у меня спрашивают: «А оно вам надо?» — говорит Валентина Фёдоровна. «Вот знаете, — отвечаю, — надо». В итоге — сама красила. Одной ночью площадку расчистила, а второй — покрасила. Хотела привлечь художников, чтобы те что-то нарисовали, но не смогла, никто не откликнулся пока.

...В Псков Валентина Фёдоровна вместе с мужем попала в 1974 году по направлению с Украины. Муж занимался охраной лесов от пожаров, а она создавала леса — по 1300 га ежегодно. В лесном хозяйстве оба проработали до пенсии. Что-то создавать ей хочется и по сей день, но с каждым днем желания все меньше. 

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