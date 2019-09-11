Делаю по ночам

В доме на Рижском, 85 Валентина Прокопенко живет всего год. Когда переехала, поразилась тому, что в огромном дворе нет ни одного цветочка. Решила территорию благоустроить, порадовать соседей. Однако вместо радости получила море претензий. Теперь подумывает взять молоток в руки и все переломать.
Красивые клумбы у многоэтажных домов в Пскове — это все еще большая редкость. Практически все цветники, которые появляются под нашими окнами, дело рук неравнодушных жителей. Каждый из них украшает окрестности своих домов в соответствии со своими представлениями о красоте, исходя из своих возможностей и редко когда благодаря чьей-либо поддержке. Так на клумбах появляются лебеди из покрышек, фигуры из пластиковых бутылок или раскрашенные булыжники. Конечно, не всем это нравится, не всем кажется красивым и эстетичным. Но важно не это, нравится или не нравится. Обозреватель «Псковской правды» уверена: важно, что благодаря энтузиазму соседей многоквартирный безликий дом становится Домом с большой буквы. Со своим лицом и характером. В один из таких дворов мы и заглянули на днях.
За несколько месяцев под окнами пятиэтажка стараниями Валентины Прокопенко появилась великолепная клумба со сказочными героями. Мамы приводят сюда своих малышей показать золотую рыбку или серого зайчонка, а проходящие мимо люди, заприметив яркие цветы, нет-нет да и остановятся сфотографировать: настолько большая редкость цветы в этом каменном муравейнике.
— Делаю я все по ночам, чтобы никому не мешать, — рассказывает Валентина Фёдоровна. — Выхожу в полночь, во дворе есть фонарь, светло, все видно. Копаю, высаживаю цветы, делаю композиции из цемента или раскрашиваю и рисую.
Идея сделать что-то своими руками из подручных материалов Валентине Фёдоровне пришла много лет назад, когда на глаза попался камень, внешне очень похожий на крокодила. Стала она и к другим камням присматриваться. И часто видела основу для рождения новой работы.
— Вот к этому большому камню добавила небольшой, и получился Чебурашка, — показывает она фотографии. — А вот этот немного раскрасила и — вылитая лягушка.
В какой-то момент таких камней на даче накопилось немало. Она наняла машину и попросила местных парней перевезти их в город, к дому на Кузбасской Дивизии, где тогда жила.
Недавно Валентина Фёдоровна побывала в своем старом дворе. Расстроилась.
— Хотела посмотреть, осталось ли что. Жалкое зрелище: у лебедей головы оторваны, все запущено, собаками обгажено, и никто, конечно, за всем этим не ухаживает. Хотела было все забрать сюда, да не стала. Не надо это никому.