Ландшафтный дизайн из вторсырья

Вдохновение Ирина Иванова черпает в интернете, в подмастерья взяла мужа, а коллеги помогают с отслужившими вещами.
За первое место 1 миллион рублей и 500 тысяч за второе получат в этом году городские поселения, победившие или занявшие второе место в областном конкурсе на лучшее поселение. Для сельских поселений сумма чуть ниже — 700 и 300 тысяч рублей. Полонская - одна из волостей Порховского района, заявившаяся в номинации «Красота. Комфорт. Порядок».
В Полонской волости Порховского района 142 деревни, постоянно в них живут 4820 человек. В сезон дачники увеличивают население на треть. Три года назад волость уже выигрывала номинацию «Экономика успеха», доказав умение эффективно тратить те скромные средства, что поступают в волостной бюджет.
Деревня Логовино — центр бывшей волости, которая вошла в состав Полонской. Живут тут примерно полтысячи человек. Сейчас дорожники переделывают мост через местную речку Бахаревку. Так что мы пробираемся по небольшому пешеходному мостику.
Еще в колхозные времена тут сделали запруду с небольшим бассейном для купания. Думаем снова все расчистить, облагородить место для людей.
Анатолий Гаврилов,
глава волости