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Общество

Ландшафтный дизайн из вторсырья

Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками (ФОТО)

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Юлия Магера
29 августа 2019 года, 09:17
Фото: Юлия Магера
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Вдохновение Ирина Иванова черпает в интернете, в подмастерья взяла мужа, а коллеги помогают с отслужившими вещами.

За первое место 1 миллион рублей и 500 тысяч за второе получат в этом году городские поселения, победившие или занявшие второе место в областном конкурсе на лучшее поселение. Для сельских поселений сумма чуть ниже — 700 и 300 тысяч рублей. Полонская - одна из волостей Порховского района, заявившаяся в номинации «Красота. Комфорт. Порядок».

ЖИТЕЛИ НЕ ОТСТАЮТ

В Полонской волости Порховского района 142 деревни, постоянно в них живут 4820 человек. В сезон дачники увеличивают население на треть. Три года назад волость уже выигрывала номинацию «Экономика успеха», доказав умение эффективно тратить те скромные средства, что поступают в волостной бюджет.

Деревня Логовино — центр бывшей волости, которая вошла в состав Полонской. Живут тут примерно полтысячи человек. Сейчас дорожники переделывают мост через местную речку Бахаревку. Так что мы пробираемся по небольшому пешеходному мостику.

Еще в колхозные времена тут сделали запруду с небольшим бассейном для купания. Думаем снова все расчистить, облагородить место для людей.


Ландшафтный дизайн из вторсырьяАнатолий Гаврилов,
глава волости 
Сами жители Логовино тоже не отстают. Центральная, она же единственная, улица местами похожа не то на оранжерею, не то на цветочную ярмарку. Где клумб нет, там газон просто аккуратно скошен, это волостные власти стараются, чтобы красота и порядок были везде.

ТЫ ПРИДУМАЕШЬ

Сильнее всего взгляд притягивает многоквартирный дом, в котором живет сотрудник налоговой службы Ирина Иванова. Проходишь мимо — клумба как клумба, ну с какими-то ландшафтными затеями. А подойдешь ближе — в цветах прячутся слоник, гусеница, пчела, лягушка, мышка, улитка и еще десятки фигурок, сделанные руками Ирины.

Ландшафтный дизайн из вторсырья
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Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
В ход идет все, что можно найти под рукой, в окрестностях и строительных магазинах: бутыли из-под воды, камни, трубка от пылесоса, цемент, посуда со сколами, монтажная пена, старый чайник. Один уголок полностью выполнен из вторсырья. Отслуживший свое синий пакет превратился в ручей, по берегам которого растут цветы из компакт-дисков.

Кто-то из детей во дворе придумал, что на дисках записаны мультики, а это старые диски с работы.


Ландшафтный дизайн из вторсырьяИрина Иванова, мастерица
Коллеги регулярно подкидывают Ирине материалы. Прожгут леечку, несут Ирине: «Ты придумаешь, что из этого сделать». И она действительно придумывает. Идеи черпает из интернета, конечно, дорабатывает на свой лад. Сверлить элементы и сажать их на саморезы помогает муж Михаил.

— Не верится, что они своими руками это делают, — делится ощущениями жительница соседнего дома Татьяна. — У меня тут есть собственная любимая фигура, поросенок.

Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.
Ландшафтный дизайн из вторсырья
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Юлии Магеры.

ПОМОГ ЛЕСНИК

Началось все четыре года назад с детской площадки. Деревянные паровоз, самолет, грузовик-песочницу сколотил Валерий Рыжаков с помощью Михаила, потом Ирина с детьми все выкрасила. Часть материалов выделил предприниматель Григорьев из Острова, что-то докупить помогла волость. Несколько маленьких лиственниц принес лесник, постепенно территорию облагородили еще и соснами, елками, березами из соседнего леса. Стали разбивать клумбы и сажать среди цветов забавных персонажей.

Ландшафтный дизайн из вторсырья
Творчество Ирины Ивановой началось с детской площадки.
Фото Юлии Магеры.
— Сколько на них денег истрачено, я точно не считала, но кое-что сюда вложено, — говорит Ирина Иванова. — Хочу еще из цемента фигурки поделать, уже насмотрела в интернете дерево и огромную вазу.

А еще вместе с соседями она насмотрела новую инициативу областных властей по созданию ТОСов — территориального общественного самоуправления. В этом году на первом конкурсе лучшие проекты ТОСов поддержали деньгами. Жители Логовино хотят подать заявку на настоящую детскую площадку, с горками и каруселями.

На что пойдут деньги в случае победы на конкурсе волостей Анатолий Гаврилов отвечает кратко и емко:

— На благоустройство. 

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