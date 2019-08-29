Ландшафтный дизайн из вторсырья

ПОМОГ ЛЕСНИК

— Сколько на них денег истрачено, я точно не считала, но кое-что сюда вложено, — говорит Ирина Иванова. — Хочу еще из цемента фигурки поделать, уже насмотрела в интернете дерево и огромную вазу.

А еще вместе с соседями она насмотрела новую инициативу областных властей по созданию ТОСов — территориального общественного самоуправления. В этом году на первом конкурсе лучшие проекты ТОСов поддержали деньгами. Жители Логовино хотят подать заявку на настоящую детскую площадку, с горками и каруселями.

На что пойдут деньги в случае победы на конкурсе волостей Анатолий Гаврилов отвечает кратко и емко:

— На благоустройство.