Глушилки выключили

Местный житель Алексей Евсеев, сам бывший сотрудник колонии, пожаловался губернатору, что в борьбе с несанкционированными звонками заключенных в исправительном учреждении переборщили и оставили без связи весь поселок.

В своем сообщении на сайт Ведерников.РФ Алексей Евсеев написал, что на территории колонии стоит блокиратор сотовой связи. Но радиус его действия выходит далеко за пределы учреждения.

«В итоге в поселке Середка очень серьезные перебои со связью. Так как стационарного телефона у меня нет, для меня этот вопрос стоит особо остро. Даже экстренные службы вызвать составляет определенные трудности. Начальник колонии факт блокиратора отрицает», - сообщил Алексей Евсеев на сайте губернатора.

В проблему вмешался начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев и отправил официальный запрос о проверке качества связи вокруг территории колонии в Роскомнадзор.

Позже Денис Матвеев сообщил о результатах проверки. Она показала, что источником периодического пропадания сотовой связи было включение блокиратора сигнала сотовой связи, установленного на территории ИК-4.