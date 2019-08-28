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Общество

Глушилки выключили

После вмешательства областных властей связь в поселке Середка наладилась, ранее ее глушили в местной колонии для преступников

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Наталья Баранова
28 августа 2019 года, 09:23
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Местный житель Алексей Евсеев, сам бывший сотрудник колонии, пожаловался губернатору, что в борьбе с несанкционированными звонками заключенных в исправительном учреждении переборщили и оставили без связи весь поселок.

В своем сообщении на сайт Ведерников.РФ Алексей Евсеев написал, что на территории колонии стоит блокиратор сотовой связи. Но радиус его действия выходит далеко за пределы учреждения.

«В итоге в поселке Середка очень серьезные перебои со связью. Так как стационарного телефона у меня нет, для меня этот вопрос стоит особо остро. Даже экстренные службы вызвать составляет определенные трудности. Начальник колонии факт блокиратора отрицает», - сообщил Алексей Евсеев на сайте губернатора.

В проблему вмешался начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев и отправил официальный запрос о проверке качества связи вокруг территории колонии в Роскомнадзор.

Позже Денис Матвеев сообщил о результатах проверки. Она показала, что источником периодического пропадания сотовой связи было включение блокиратора сигнала сотовой связи, установленного на территории ИК-4.

В настоящее время данное оборудование выключено, проблемы с сотовой связью отсутствуют.


Глушилки выключилиДенис Матвеев,
начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области 
Также все заинтересованные ведомства посовещались и достигли соглашения о том, что связь больше блокировать не будут.

«Псковская правда» проверила, соответствуют ли слова чиновника действительности. Мы связались с Алексеем Евсеевым и поинтересовались, нет ли проблем с мобильной связью. Звоним как раз на сотовый.

- Спасибо! Достаточно оперативно решили проблему, - сказал Алексей Евсеев. – Сейчас у меня претензий нет, разве что к качеству связи, она тут идеальной никогда не была, но это вопросы уже к сотовому оператору. Телефоны работают и у меня, и у соседей.

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