Заказать почтальона домой

Первое в Псковской области «Отделение почтовой связи нового формата» заработало в начале июня. Выбор пал на почтовое отделение №19 на Запсковье. Район густонаселенный, и организаций много. Да и судя по количеству оформленных подписок - самый читающий.

В отделении сделали капитальный ремонт: обновили интерьер и перепланировали помещения. Теперь мест, где посидеть, стало больше, а время ожидания снизилось в разы.

- Мы увеличили количество касс в зале, каждое окошко обозначили номером, который хорошо виден, - рассказывает заместитель начальника Псковского почтамта Светлана Зиновьева. – Да и сам зал стал больше.

За три летних месяца жители близлежащих домов успели оценить перемены, говорят, стало удобнее.

После технологической перезагрузки увеличили и штат сотрудников, обустроив для них во время ремонта комнату отдыха с микроволновкой и чайником.

Сейчас в штате шесть почтальонов, у каждого есть мобильный почтово-кассовый терминал. И с этим терминалом почтальон может прийти даже на дом, не только к пожилым людям, но и к любому жителю микрорайона. Заказать почтальона можно, чтобы оплатить коммунальные услуги или оформить подписку.

- Вдруг вы заболели и не можете сами прийти на почту, разные бывают ситуации, - говорит начальник почтового отделения №19 Лариса Мушлина. - Можно позвонить на почту и пригласить почтальона на дом. Если будут свободные сотрудники, придем в тот же день, в крайнем случае завтра.