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Общество

Заказать почтальона домой

Чем отличается первое отделение в Пскове, переоборудованное по новым стандартам

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Наталья Баранова
26 августа 2019 года, 14:09
Фото: предоставлено Псковским почтамтом
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Первое в Псковской области «Отделение почтовой связи нового формата» заработало в начале июня. Выбор пал на почтовое отделение №19 на Запсковье. Район густонаселенный, и организаций много. Да и судя по количеству оформленных подписок - самый читающий.

Заказать почтальона домой
Жители Запсковья уже успели высоко оценить обновленное почтовое отделение.
Фото предоставлено Псковским почтамтом.
В отделении сделали капитальный ремонт: обновили интерьер и перепланировали помещения. Теперь мест, где посидеть, стало больше, а время ожидания снизилось в разы.

- Мы увеличили количество касс в зале, каждое окошко обозначили номером, который хорошо виден, - рассказывает заместитель начальника Псковского почтамта Светлана Зиновьева. – Да и сам зал стал больше.

За три летних месяца жители близлежащих домов успели оценить перемены, говорят, стало удобнее.

После технологической перезагрузки увеличили и штат сотрудников, обустроив для них во время ремонта комнату отдыха с микроволновкой и чайником.

Сейчас в штате шесть почтальонов, у каждого есть мобильный почтово-кассовый терминал. И с этим терминалом почтальон может прийти даже на дом, не только к пожилым людям, но и к любому жителю микрорайона. Заказать почтальона можно, чтобы оплатить коммунальные услуги или оформить подписку.

- Вдруг вы заболели и не можете сами прийти на почту, разные бывают ситуации, - говорит начальник почтового отделения №19 Лариса Мушлина. - Можно позвонить на почту и пригласить почтальона на дом. Если будут свободные сотрудники, придем в тот же день, в крайнем случае завтра.

Заказать почтальона домой
Электронная очередь значительно ускоряет процесс получения услуг.
Фото предоставлено Псковским почтамтом.
Еще один относительно новый сервис – вручение посылки через электронную подпись. Правда, чтобы получить эту услугу, нужно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» либо прямо на почте. Тогда за посылкой можно приходить без документов и не заполнять извещение, достаточно будет лишь назвать трек-номер.

А если скачать мобильное приложение «Почта России» на телефон, то извещение на получение посылки можно будет заполнять онлайн.

В «Почте России» говорят, что взяли курс на технологическую перезагрузку. И переоборудуют в Пскове еще несколько почтовых отделений.

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