Заказать почтальона домой

Первое в Псковской области «Отделение почтовой связи нового формата» заработало в начале июня. Выбор пал на почтовое отделение №19 на Запсковье. Район густонаселенный, и организаций много. Да и судя по количеству оформленных подписок - самый читающий.
В отделении сделали капитальный ремонт: обновили интерьер и перепланировали помещения. Теперь мест, где посидеть, стало больше, а время ожидания снизилось в разы.
- Мы увеличили количество касс в зале, каждое окошко обозначили номером, который хорошо виден, - рассказывает заместитель начальника Псковского почтамта Светлана Зиновьева. – Да и сам зал стал больше.
За три летних месяца жители близлежащих домов успели оценить перемены, говорят, стало удобнее.
После технологической перезагрузки увеличили и штат сотрудников, обустроив для них во время ремонта комнату отдыха с микроволновкой и чайником.
Сейчас в штате шесть почтальонов, у каждого есть мобильный почтово-кассовый терминал. И с этим терминалом почтальон может прийти даже на дом, не только к пожилым людям, но и к любому жителю микрорайона. Заказать почтальона можно, чтобы оплатить коммунальные услуги или оформить подписку.
- Вдруг вы заболели и не можете сами прийти на почту, разные бывают ситуации, - говорит начальник почтового отделения №19 Лариса Мушлина. - Можно позвонить на почту и пригласить почтальона на дом. Если будут свободные сотрудники, придем в тот же день, в крайнем случае завтра.
Еще один относительно новый сервис – вручение посылки через электронную подпись. Правда, чтобы получить эту услугу, нужно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» либо прямо на почте. Тогда за посылкой можно приходить без документов и не заполнять извещение, достаточно будет лишь назвать трек-номер.
А если скачать мобильное приложение «Почта России» на телефон, то извещение на получение посылки можно будет заполнять онлайн.
В «Почте России» говорят, что взяли курс на технологическую перезагрузку. И переоборудуют в Пскове еще несколько почтовых отделений.