Tele2 ускоряется в Псковской области

Итоги работы за полгода псковского филиала Tele2 традиционно подводит летом, а лето – как известно, период отпусков и путешествий. Кого-то тянет к морю, кому-то по душе открытие новых городов в России и за рубежом, а кто-то отдыхает в родном регионе. Но вне зависимости от выбранного маршрута, хочется не чувствовать границ в общении, всегда быть на связи и делиться впечатлениями с родными и друзьями. И об этом заботится мобильный оператор, разрабатывая и предлагая псковичам наиболее удобные услуги для жизни и путешествий. Подробностями с «Псковской правдой» поделился директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.
- Туристический сезон продолжается, - напомнил Сергей Мартынов. - Псковская область любима туристами. Чаще сюда ездят гости из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, а на третьем месте оказались москвичи.
По словам Сергея, псковичи тоже активно «курсируют» в соседние регионы. Поэтому компания в этом году улучшила связь на основных туристических направлениях Северо-Запада: Великий Новгород, о. Валаам, горный парк Рускеала, Пушкинские Горы, о. Кижи и Санкт-Петербург, которые традиционно являются любимыми направлением для отдыха.
Впрочем, с Tele2 удобно путешествовать по всей стране. Оператор разрабатывает и предлагает абонентам лучшие продукты по соотношению цены и качества. Причем, пользоваться многими услугами можно не только в домашней сети.
Например, популярной опцией «Делитесь гигабайтами», благодаря которой клиенты могут передавать интернет-трафик другим пользователям, с июля этого года можно пользоваться по всей стране.
Границ больше нет. Вы можете делиться гигабайтами по всей стране. Уже четверть наших абонентов воспользовалась данной услугой. В первый день, когда мы запустили ее, было скачано и передано 170 терабайт. А всего на данный момент передано более 100 тысяч терабайт информации.
Сергей Мартынов,
директор псковского филиала Tele2
Также осенью прошлого года появился «SOS-пакет» - бесплатный доступ к ряду важных сервисов даже при отрицательном балансе. По словам директора псковского филиала Tele2, благодаря этой опции ежемесячно «спасается» порядка 5 млн абонентов.
Тарифная линейка Tele2 проста, понятна и удобна.
Есть интересные предложения и для поездок за границу. Например, с тарифом «Мой онлайн+» первый день можно бесплатно пользоваться интернетом в роуминге.
С Tele2 станут более комфортными и поездки по области. Компания продолжает строить и модернизировать сеть: технологию 4G добавили на действующие базовые станции в 26 населенных пунктах в 8-ми районах области. Охвачены такие районы, как Великолукский, Себежский, и федеральные трассы М-9 и М-20.
Несмотря на рост нагрузки на сети оператора – только в этом году дата-трафик в 4G вырос в 1,7 раз – Tele2 удерживает высокие скорости мобильного интернета: максимальная скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с.
С учетом роста трафика в самом Пскове специалисты оператора расширили зону покрытия 4G в районе мостов им. 50-летия Октября и Ольгинского, а также в районе ул. Народной. Кроме того, модернизировали и наиболее загруженные станции 4G, что позволяет в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок.
- Во время проведения массовых мероприятий, например, в Ганзейские дни, мы ставили временную базовую станцию, чтобы все абоненты смогли комфортно пользоваться связью и интернетом, - отметил Сергей Мартынов.
Сегодня в России насчитывается уже более 42 млн абонентов Tele2, а количество активных пользователей мобильным интернетом во II квартале 2019 года увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Мы не стоим на месте и двигаемся вперед. Будьте на связи с нами! – отметил директор псковского филиала Tele2.