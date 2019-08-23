Tele2 ускоряется в Псковской области

Итоги работы за полгода псковского филиала Tele2 традиционно подводит летом, а лето – как известно, период отпусков и путешествий. Кого-то тянет к морю, кому-то по душе открытие новых городов в России и за рубежом, а кто-то отдыхает в родном регионе. Но вне зависимости от выбранного маршрута, хочется не чувствовать границ в общении, всегда быть на связи и делиться впечатлениями с родными и друзьями. И об этом заботится мобильный оператор, разрабатывая и предлагая псковичам наиболее удобные услуги для жизни и путешествий. Подробностями с «Псковской правдой» поделился директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

- Туристический сезон продолжается, - напомнил Сергей Мартынов. - Псковская область любима туристами. Чаще сюда ездят гости из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, а на третьем месте оказались москвичи.

По словам Сергея, псковичи тоже активно «курсируют» в соседние регионы. Поэтому компания в этом году улучшила связь на основных туристических направлениях Северо-Запада: Великий Новгород, о. Валаам, горный парк Рускеала, Пушкинские Горы, о. Кижи и Санкт-Петербург, которые традиционно являются любимыми направлением для отдыха.

Впрочем, с Tele2 удобно путешествовать по всей стране. Оператор разрабатывает и предлагает абонентам лучшие продукты по соотношению цены и качества. Причем, пользоваться многими услугами можно не только в домашней сети.

Например, популярной опцией «Делитесь гигабайтами», благодаря которой клиенты могут передавать интернет-трафик другим пользователям, с июля этого года можно пользоваться по всей стране.