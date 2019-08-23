Салат из кабачков в медовом соусе

Татьяна Смирнова из Гдова обратилась в редакцию «Псковской правды», чтобы как можно больше людей узнали её оригинальный рецепт салата из кабачком в медовом соусе.
Татьяна Смирнова из Гдова обратилась в редакцию «Псковской правды», чтобы как можно больше людей узнали её оригинальный рецепт салата из кабачком в медовом соусе.
— 1 кг кабачков,
— 1 пучок петрушки,
— 1 ч ложка соли,
— 1/3 ч. ложки молотого черного перца
— 200 мл оливкового масла,
— 4 столовых ложки 6 % уксуса,
— 3 ч. ложки меда,
— 4 зубчика средней величины чеснока
Затем каждую из частей нарезать длинными пластинами толщиной около 0,5 см.
Петрушку помыть и мелко нарубить.
Кабачки сложить в кастрюлю, посолить, добавить черный молотый перец и петрушку. Оставить так на полчаса.
Чеснок очистить и натереть на самую мелкую терку.
Приготовить маринад: смешать мед (если густой — растопить на водяной бане) с оливковым маслом, чесноком и уксусом.
С кабачков слить образовавшуюся жидкость, залить маринадом, перемешать.
Разложить готовый салат по чистым банкам, стерилизовать 30 минут (для банок емкостью 0,5 л), закатать, охладить. Убрать на хранение в прохладное помещение.
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