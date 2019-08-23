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Общество

Салат из кабачков в медовом соусе

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму

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Редакция
23 августа 2019 года, 11:29
Фото: 7dach.ru
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Татьяна Смирнова из Гдова обратилась в редакцию «Псковской правды», чтобы как можно больше людей узнали её оригинальный рецепт салата из кабачком в медовом соусе.

ИНГРЕДИЕНТЫ

— 1 кг кабачков,

— 1 пучок петрушки,

— 1 ч ложка соли,

— 1/3 ч. ложки молотого черного перца

— 200 мл оливкового масла,

— 4 столовых ложки 6 % уксуса,

— 3 ч. ложки меда,

— 4 зубчика средней величины чеснока

Салат из кабачков в медовом соусе
Чеснок придает рецепту особую пикантность.
Фото Татьяны Смирновой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кабачки вымыть, разрезать поперек на 2 части, потом каждую еще пополам (вдоль).

Затем каждую из частей нарезать длинными пластинами толщиной около 0,5 см. 

Петрушку помыть и мелко нарубить.

Кабачки сложить в кастрюлю, посолить, добавить черный молотый перец и петрушку. Оставить так на полчаса. 

Чеснок очистить и натереть на самую мелкую терку.

Приготовить маринад: смешать мед (если густой — растопить на водяной бане) с оливковым маслом, чесноком и уксусом.

С кабачков слить образовавшуюся жидкость, залить маринадом, перемешать. 

Разложить готовый салат по чистым банкам, стерилизовать 30 минут (для банок емкостью 0,5 л), закатать, охладить. Убрать на хранение в прохладное помещение. 

СПРАВКА

Считаете, что именно ваш рецепт домашних заготовок должен пополнить летнюю коллекцию «Псковской правды»? Присылайте его в редакцию!

Можно обычной почтой: 180007, Псков, ул. Пароменская, 21/33.

Или на электронный ящик: pravda@pravdapskov.ru. За фотографии другие наши читатели скажут вам отдельное спасибо.

Вы можете позвонить в редакцию: 8 (8112) 57-31-23, и мы сами запишем ваш рецепт.

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