Даже в суде хотят простить обидчика

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказывала о деятельности Независимого социального женского центра, помогающего пострадавшим от домашнего насилия вырваться из круга, созданного агрессором. Но что, если хочется не просто уйти, а чтобы обидчик получил наказание, хотя бы то, что предусмотрено законом. Женский центр сотрудничает с адвокатом Анной Здановской, которая бесплатно помогает пострадавшим от домашнего насилия отстоять свои интересы. Она подробно рассказала «Псковской правде», как правильно бороться с насилием в семье в правовом поле.

ВЫЗЫВАЕМ ПОЛИЦИЮ

Если вас избил близкий человек и вы получили серьёзные травмы, тут же вызывайте «скорую помощь», где бы вы ни находились:

«Скорая помощь» фиксирует травмы и оказывает первую медицинскую помощь, при наличии серьезных повреждений передаёт сообщение в полицию. Полиция начинает работать, проводить проверку, даже если женщина не написала заявление. Здесь срабатывает взаимодействие структур помимо воли женщины, все выступают в ее интересах, конечно же. Анна Здановская, адвокат

Если «скорую» вы вызывать не хотите (или травмы незначительны – синяки и ссадины), тогда вызывайте полицию или отправляйтесь в отделение самостоятельно. Заявление принять обязаны. Нужно по возможности собраться и дать максимально четкие показания. и обязательно, что подчеркивает адвокат, читать перед подписанием то, что записал полицейский. Он же выдает направление на снятие побоев. — Показываем полицейскому травмы, описываем, что произошло, — советует адвокат. — Конечно, в таком психоэмоциональном состоянии сложно оценивать какой—то правовой документ или допрос. Но мы просим, всё, что вы подписываете, обязательно читайте! Это важный момент. Например, если это было насилие и в отношении детей, или мужчина отшвырнул ребёнка и ударил женщину – это тоже важно. Это влияет на многое. У нас даже есть практика по лишению родительских прав, когда папа совершал насилие и ударил ребенка – это основание для того, чтобы папу лишить родительских прав. Потому что он совершает противоправные действия в отношении ребенка. Также уже имеется и судебная практика, когда папа лишается родительских прав, когда он совершил насилие в отношении матери. Например, если вспомнить громкую историю в Москве, когда мужчина отрубил женщине руки, то его лишили родительских прав даже до вступления приговора в силу. Анна Здановская рассказала, как правильно оформить заявление: на имя начальника отдела полиции, от такого—то лица (данные пострадавшей от домашнего насилия) и контактные данные (максимально полно, чтобы в последующем с вами могли связаться), заявление. Далее в свободной форме изложить факты: «Мне нанесены телесные повреждения при таких—то и таких—то обстоятельствах». В конце: «Прошу разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку по данному факту, в случае наличия состава преступления привлечь виновное лицо к уголовной или административной ответственности». В конце пишем: «Об уголовной ответственности предупреждён» — это показывает, что вы предупреждены, что в случае клеветы понесёте уголовную ответственность. Самое главное, сохранить корешок с номером, который выдается при принятии заявления, по этому номеру потом можно отследить движение дела.

ФИКСИРУЕМ ПОБОИ

Как заметила адвокат, побои по постановлению органов полиции снимают у нас бесплатно, но женщина может обратиться и самостоятельно, за деньги. То есть если вы придете в экспертное учреждение, то вам не откажут. — Как правило, мы рекомендуем женщине снимать побои не сиюсекундно, потому что синяки не проявляются сразу же, обычно на вторые—третьи сутки, — говорит Анна Здановская о важном нюансе. — То есть общую картину побоев эксперт может и не увидеть. Важно именно акцентировать внимание женщины на то, каким образом фиксируются телесные повреждения. Чтобы это был не формальный подход, а вплоть до описания сколько синяков, какие кровоподтеки, какого размера, где находятся. Это в дальнейшем нужно и для квалификации преступления. Если женщину избивают уже не первый раз, тогда эксперт может сказать, что вот этому синяку три дня, а этот вот свежий, а этому — пять дней. И когда мы будем выстраивать линию защиты, то это будет важно для нас, чтобы показать динамику преступления.

СПРАВКА В декабре 2017 года в Серпухово Дмитрий Грачёв увез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Он полтора часа пытал супругу. После чего отвёз в больницу и сдался полиции. До этого женщина обращалась к участковому с заявлением о том, что её преследует муж, однако полицейские ограничились лишь воспитательной беседой. Врачам удалось женщине спасти одну руку – её нашли в лесу и пришили. Вместо второй у неё теперь протез.

Даже если в заключении эксперта будет написано, что «телесные повреждения вреда здоровью не нанесли», его все равно нужно сохранить. Если обидчик не прекратит, можно будет обратиться в полицию, например, для возбуждения такого непопулярного в нашей области состава, как истязание. Для квалификации необходимо именно доказать систематичность нанесения побоев. Чтобы зафиксировать побои, можно и просто прийти в поликлинику. Врач должен в карточке зафиксировать телесные повреждения, и практика такая есть. Снова нужно просить составлять описательную часть максимально подробно. Пусть даже в карте. Карту на руки не выдадут (только по запросу следователя или суда), но выписку из медицинской карты дать обязаны. На вопрос, надо ли фотографировать побои, Анна Здановская отвечает: можно. Фотографии станут дополнительным ресурсом для использования в суде. Анна Здановская как никто понимает, как избитым женщинам сложно и страшно собирать доказательства, на чем—то настаивать: — Женщина, которая столкнулась с проблемой домашнего насилия, длительное время пребывает в неблагоприятной среде и теряет чувство уверенности в себе, осознание себя в обществе, осознание того, что кто—то может помочь. К сожалению, мужчина, имея над ней власть и контроль, создал для нее замкнутый круг, в котором только он и она, и больше никого нет, поскольку женщина, как правило, находится в полной изоляции от близких. Почему женщины не обращаются в женские центры или к юристу? Потому что не верят, что им кто—то сможет помочь. Потому что мужчина, пытаясь подавить женщину, внушает ей, что она никому не нужна, что у него там всё с полицией схвачено. Женщина находится в таком психологическом кругу, который разорвать ей сложно. Помощь адвоката и психолога – это важная помощь для таких женщин.

ЖДЁМ РЕШЕНИЯ

Заберет участковый мужчину в камеру или нет – сказать сложно. — Смотря какая ситуация. Если он угрожает жизни и здоровью женщины и детей, и находится в состоянии опьянения или состоянии невменяемости, то конечно, его должны забрать. В идеале женщина должна остаться в безопасном для себя помещении. Как предупреждает собеседница, ответ по заявлению будет нескорым: — В течение месяца сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Проверка может быть и продлена. Не надо думать, что чудо случится на второй день. Таких дел у сотрудников полиции много, поэтому лучше периодически приходить и спрашивать о движении вашего дела. Надо понимать, что ваше дело не единственное. Какой ответ вы получите? Один из трех: 1. Постановление о возбуждении уголовного дела. 2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по разным основаниям: в связи с отсутствием состава преступления, события, не установления лица. 3. Составление административного протокола. Если отказ в возбуждении уголовного дела вас не устраивает, вы можете обжаловать его в прокуратуре или суде. Обязательно берете отказ, и обращаетесь в ту инстанцию, куда непосредственно желаете его обжаловать. Если составлен административный протокол или возбуждено уголовное дело, то начинается расследование, которое закончится судом. Если административное дело, то суд выносит постановление о привлечении к административной ответственности, если уголовное – то приговор, обвинительный или оправдательный.

СУД

Что надо знать на этом этапе, когда дело уже переходит в суд? — На этом этапе женщине желательно иметь адвоката, — уверена собеседница. — Объясню почему. Это психологический момент: пострадавшей от домашнего насилия важно знать и чувствовать, что за спиной стоит профессионал, который всегда подскажет, как правильно себя вести с правовой точки зрения, не даст в обиду. Даже в суде мужчина продолжает давить на свою жертву. Представьте: на суде он сидит со своим адвокатом, а женщина сидит одна. Ему закон и государство всегда представляет адвоката, а женщине — нет. И вот обидчик начинает давить на нее и в суде, часто начинает при всех выражать свое негодование: «Ну, что, написала? Ты у меня попляшешь, я у тебя детей ещё отниму!» Как себя мужчины могут вести в суде по—хамски, это надо видеть! Или, например, на суде мужчина или его адвокат начинает задавать вопросы женщине, умышленно вызывая у неё чувство вины, что она во всем виновата, довела дело до суда и прочее — защищаясь, они не перед чем не останавливаются. И женщина в панике, а я ее успокаиваю, выравниваю её психологическое состояние, говорю, что женщина может не отвечать на провокационные или наводящие вопросы. Или попрошу судью снять вопрос, так как он отношения к делу не имеет. Женщине важно знать, что она не одна. Очень часто женщина вдруг заявляет: «Мне, наверно, нужно его простить»: — Такое происходит обычно в суде, при чем не с первого процесса. Ведь даже судья сначала предлагает обеим сторонам помириться. Но такое решение не принимает адвокат или психолог за женщину, ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей должна взять сама женщина. Я просто задаю женщине простой вопрос: «Чего хочет сама женщина?» «Какой она представляет своего супруга в идеале и отца своих детей?» Отвечая на эти вопросы самой себе женщина начинает вспоминать всё то, что с ней сотворил обидчик и, как правило, понимает, что не о такой жизни она мечтает, что семья — это где безопасно. Общеизвестный факт, что безнаказанность порождает в обидчике чувство вседозволенности, и нет для него никаких сдерживающих факторов. В нашем случае обвинительный приговор — это сдерживающий фактор для дальнейших противоправных действий со стороны обидчика. При этом процент домашнего насилия очень высок – хоть «чистых» дел по домашнему насилию и немного, большое количество, скорее, вытекающих из домашнего насилия преступлений: — То есть преступление случилось потому, что в этой семье было домашнее насилие. Например, убийство и причинение тяжких телесных, скажем, ножевых ранений женщиной. Тут понимаешь, что если бы он ее не бил, никогда бы она не сидела на скамье подсудимых за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. Как правило, среди осужденных женщин процентов 80 – это те женщины, которые терпели домашнее насилие, причем годами терпели. И я их считаю пострадавшими от домашнего насилия. Бывают вытекающие и другие уголовные дела, вроде бы на первый взгляд и связанные с домашним насилием, например, проникновение в жилище. Было у меня уголовное дело в практике, когда пострадавшая от домашнего насилия сбежала вместе с детьми от своего обидчика, который ее избивал, сняла квартиру. А он ее выследил и незаконно проник в её жилище против воли последней.

ВАЖНО Анна Здановская помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, бесплатно отстоять в суде свои интересы. Для этого надо обратиться в Независимый социальный женский центр, с которым сотрудничает адвокат. Телефон: 8 (8112) 73-25-22 (с 10:00 до 18:00). Телефон доверия: 8 (8112) 75-45-45 (c 10:00 до 18:00, все звонки анонимны и конфиденциальны).

ПРИГОВОР