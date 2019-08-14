Водить автомобиль проще

Почти 40 участников собрало первенство Псковской области по конкурсу — преодолению препятствий, которое прошло 10 августа в конно-спортивном клубе «Родина». Конкурс входит в олимпийскую программу и считается одним из самых зрелищных конных состязаний. А все, что красиво со стороны, требует серьезной и долгой подготовки. Подробности о прошедших соревнованиях и об особенностях конного спорта «Псковской правде» рассказала организатор соревнований, директор клуба «Родина» Наталья Недоступова.

— Конный спорт границ не знает, и возрастных ограничений там нет, — отметила Наталья Недоступова.

В соревнованиях приняли участие конно-спортивный клуб «Возрождение», конно-спортивный клуб «Первая лошадь», частные владельцы из Санкт-Петербурга. Участники — разного возраста: дети, юноши, взрослые. С погодой участникам первенства повезло: было ясно и тепло. Удобству и безопасности выступающих также способствовал новый грунт, который появился на манеже благодаря президентскому гранту, выигранному Федерацией конного спорта. На плацу площадью 45 на 100 метров настелили всепогодный грунт из геотекстиля с фиброволокном.

— Это очень помогло! — утверждает организатор. — Накануне прошел сильный дождь, а у нас ни одной лужицы не было! То есть на манеже было не скользко.