Водить автомобиль проще

Почти 40 участников собрало первенство Псковской области по конкурсу — преодолению препятствий, которое прошло 10 августа в конно-спортивном клубе «Родина». Конкурс входит в олимпийскую программу и считается одним из самых зрелищных конных состязаний. А все, что красиво со стороны, требует серьезной и долгой подготовки. Подробности о прошедших соревнованиях и об особенностях конного спорта «Псковской правде» рассказала организатор соревнований, директор клуба «Родина» Наталья Недоступова.
— Конный спорт границ не знает, и возрастных ограничений там нет, — отметила Наталья Недоступова.
15 августа в Пскове пройдет конно-спортивный праздник для детей-инвалидов.
Фото предоставлено организаторами соревнований.
В соревнованиях приняли участие конно-спортивный клуб «Возрождение», конно-спортивный клуб «Первая лошадь», частные владельцы из Санкт-Петербурга. Участники — разного возраста: дети, юноши, взрослые. С погодой участникам первенства повезло: было ясно и тепло. Удобству и безопасности выступающих также способствовал новый грунт, который появился на манеже благодаря президентскому гранту, выигранному Федерацией конного спорта. На плацу площадью 45 на 100 метров настелили всепогодный грунт из геотекстиля с фиброволокном.
— Это очень помогло! — утверждает организатор. — Накануне прошел сильный дождь, а у нас ни одной лужицы не было! То есть на манеже было не скользко.
Участникам соревнований необходимо было преодолеть препятствия высотой от 60 до 110 сантиметров. Как правило, сначала всадник преодолевает самый высокий барьер, а потом высота препятствий уменьшается.
В первую очередь лошадь берет самое высокое препятствие.
Фото предоставлено организаторами соревнований.
Соревнования по конкуру требуют отличной подготовки не только спортсмена, но и лошади.
— Это же парное соревнование: всадник — лошадь. Поэтому нужен надежный хороший партнер. Лошадь должна проходить правильную подготовку годами. Да и всадники готовятся не так быстро: нужен опыт, все приходит со временем. Кроме того, на тренировках, как правило, лошади выше и лучше прыгают. А на соревнованиях сказывается волнение спортсменов, — поясняет Наталья Недоступова.
Судьи также оценивали не только время прохождения препятствий, но и качество исполнения упражнений. Практически каждый клуб выиграл кубки и медали.
При первом знакомстве с этим видом спорта лошадь должна вам понравиться и не испугать. Тогда возможен второй шаг — вы захотите учиться ездить на лошади. Автомобиль проще научиться водить. У лошадей, как у людей, настроение бывает разное, кроме того, нужно знать их нрав. В любом возрасте можно заняться конным спортом. Тем более есть и профессиональный уровень, и любительский.
Наталья Недоступова,
организатор соревнований, директор клуба «Родина»
КСТАТИ
В клубе «Родина» 15 августа пройдет конно-спортивный праздник для детей-инвалидов «Рабочая тропа» с театрализованной программой.