Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Проверка коснулась не только палаточных, но и стационарных лагерей. Единственный действующий на сегодняшний день палаточный лагерь в Пушкиногорском районе остался без света. Администрация лагеря, родители и дети, недовольны такими чрезмерными, на их взгляд, мерами безопасности. Но и польза от внеплановых проверок есть точно. В Печорском районе нашли нелегально работающий палаточный лагерь, который спешно закрылся.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Сын псковички Елены Ковалевой — одиннадцатилетний Тимофей — вернулся домой из палаточного лагеря за несколько дней до трагедии в Хабаровске.

— Если бы мой сын был еще в лагере, я бы, наверное, поседела от ужаса! — не скрывает эмоций Елена. — Он жил точно в таком же палаточном лагере, как в Хабаровске. В середине июля было не жарко, и они тоже включали обогреватели. Но на тот момент мой самый главный материнский страх заключался в том, что ребенок упадет с двухъярусной кровати.

Тимофей отдыхал спортивную смену «Вымпел шторм» в Пушкиногорском районе в палаточном лагере «Кот и дуб». Сейчас спортивный лагерь перебазировался к Черному морю. А их место в «Кот и дуб» заняла творческая смена «Камчатка».

— У нас отняли обогреватели, запретили разводить костры, отключили электричество, свет оставили только в зале и в столовой, — рассказывает директор лагеря и автор проекта «Камчатка» Сергей Ремер. — Обеспокоенные родители переполошились, названивали, у детей разрядились мобильные телефоны. Сейчас мы живем по щиколотку в воде. Многие дети простудились, чихают и кашляют. Кутаемся в теплую одежду, спим в спальных мешках. Нам выдали фонарики, но они на батарейках и тоже разряжаются. За десять лет работы лагеря мы не горели, не тонули, обходилось без происшествий. У нас огнетушители и дымовые датчики стоят в каждой палатке. Хотя, по сути, у нас даже не палатки, а каркасные домики. Армейский брезент, пропитанный противопожарным составом, натянут на металлические сваи.

С Сергеем Ремером мы пообщались за два дня до окончания смены. По его словам, никто из девяноста шести детей не уехал раньше времени. Следующая смена в «Камчатке» должна пройти с 15 по 28 августа. Речь о закрытии лагеря пока не идет, но в программу приходится вносить корректировки.

— Вместо того, чтобы играть в интеллектуальные игры и ставить спектакли, мы слушаем бесконечные инструктажи по противопожарной безопасности, — сетует Сергей Ремер. — Как пройдет новая смена, пока не знаю. И неизвестно, все ли дети приедут.

В конце июля спасатели МЧС вновь съездили в палаточные лагеря с инструктажем по противопожарной безопасности. Хотя перед началом сезона все лагеря — палаточные и стационарные— традиционно проверили и нарушений не нашли. Но профилактика лишней не бывает, уверены в ведомстве.