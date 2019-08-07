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Общество

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря

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Наталья Баранова
7 августа 2019 года, 10:32
Фото: Андрей Степанов
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Проверка коснулась не только палаточных, но и стационарных лагерей. Единственный действующий на сегодняшний день палаточный лагерь в Пушкиногорском районе остался без света. Администрация лагеря, родители и дети, недовольны такими чрезмерными, на их взгляд, мерами безопасности. Но и польза от внеплановых проверок есть точно. В Печорском районе нашли нелегально работающий палаточный лагерь, который спешно закрылся.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Сын псковички Елены Ковалевой — одиннадцатилетний Тимофей — вернулся домой из палаточного лагеря за несколько дней до трагедии в Хабаровске.

— Если бы мой сын был еще в лагере, я бы, наверное, поседела от ужаса! — не скрывает эмоций Елена. — Он жил точно в таком же палаточном лагере, как в Хабаровске. В середине июля было не жарко, и они тоже включали обогреватели. Но на тот момент мой самый главный материнский страх заключался в том, что ребенок упадет с двухъярусной кровати.

Тимофей отдыхал спортивную смену «Вымпел шторм» в Пушкиногорском районе в палаточном лагере «Кот и дуб». Сейчас спортивный лагерь перебазировался к Черному морю. А их место в «Кот и дуб» заняла творческая смена «Камчатка».

— У нас отняли обогреватели, запретили разводить костры, отключили электричество, свет оставили только в зале и в столовой, — рассказывает директор лагеря и автор проекта «Камчатка» Сергей Ремер. — Обеспокоенные родители переполошились, названивали, у детей разрядились мобильные телефоны. Сейчас мы живем по щиколотку в воде. Многие дети простудились, чихают и кашляют. Кутаемся в теплую одежду, спим в спальных мешках. Нам выдали фонарики, но они на батарейках и тоже разряжаются. За десять лет работы лагеря мы не горели, не тонули, обходилось без происшествий. У нас огнетушители и дымовые датчики стоят в каждой палатке. Хотя, по сути, у нас даже не палатки, а каркасные домики. Армейский брезент, пропитанный противопожарным составом, натянут на металлические сваи.

С Сергеем Ремером мы пообщались за два дня до окончания смены. По его словам, никто из девяноста шести детей не уехал раньше времени. Следующая смена в «Камчатке» должна пройти с 15 по 28 августа. Речь о закрытии лагеря пока не идет, но в программу приходится вносить корректировки.

— Вместо того, чтобы играть в интеллектуальные игры и ставить спектакли, мы слушаем бесконечные инструктажи по противопожарной безопасности, — сетует Сергей Ремер. — Как пройдет новая смена, пока не знаю. И неизвестно, все ли дети приедут.

В конце июля спасатели МЧС вновь съездили в палаточные лагеря с инструктажем по противопожарной безопасности. Хотя перед началом сезона все лагеря — палаточные и стационарные— традиционно проверили и нарушений не нашли. Но профилактика лишней не бывает, уверены в ведомстве.

КСТАТИ

Реестр загородных лагерей области доступен на сайте ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления».

БЕГОМ ЗАКРЫЛИСЬ

Трагедия в Хабаровске всколыхнула все надзорные службы и, как выяснилось, не зря. Оказалось, что на территории Печорского района работал непопавший в официальный реестр палаточный лагерь «Русская земля». Администрация лагеря во избежание санкций спешно свернула работу. Начальник лагеря, петербуржец Евгений Гуреев подтвердил «Псковской правде», что они закрылись до следующего года, но на дальнейшие вопросы издания отвечать отказался.

В реестре загородных лагерей Псковской области на сайте областного Центра детского отдыха и оздоровления три палаточных лагеря. Кроме «Кот и дуб» — «Истоки» в Себежском районе и «26 Кутузовский лагерь «Русь» тоже в Пушкиногорском районе. На сегодняшний день работает только один, в двух других уже закончились смены.

— Все три палаточных лагеря работают официально, легально и соответствуют всем необходимым требованиям, — подтвердила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова. — Все лагеря, которые планируют работать в сезон, должны до 1 марта предоставить нам всю информацию о себе и данные о регистрации. Документы рассматривают на межведомственной комиссии, где присутствуют все надзорные службы.

По словам Татьяны Богдановой, палаточный лагерь «Русская земля» предоставил документы лишь 22 июля, когда начались проверки.

Не слишком ли сурово обошлись с «Камчаткой», поинтересовались мы у Татьяны Богдановой. Оправдано ли отключение света и запрет на обогреватели?

— Палаточный — лагерь особый. Прежде чем туда ехать, оцените свою готовность жить на природе, — говорит Татьяна Богданова. — Нужно быть здоровыми, закаленными. Чем еще можно нагреть палатку, кроме солнца?

Совет всем родителям от Татьяны Богдановой: прежде чем отправлять ребенка в лагерь, поищите его в реестре загородных лагерей. А чтобы узнать больше подробностей о лагере, не стесняйтесь звонить в Управление образования. 

СПРАВКА

В Псковской области в 2019 году к работе допустили 176 оздоровительных учреждений для детского пребывания, из них 150 — с дневным пребыванием, 16 — стационарных оздоровительных лагерей, 3 — палаточных лагеря, 5 лагерей труда и отдыха и 2 лагеря были открыты на базе детских санаториев и лечебных учреждений.

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