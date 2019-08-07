Пить или не пить

Депутаты Псковской городской Думы отправились на Горводоканал, чтобы посмотреть, как работает предприятие и что сделано на выделенные ранее средства.

РАСЦВЕЛИ

Первая точка — поверхностный водозабор на ул. Советской Армии. Его первый и второй блоки были построены в 1935 и 1939 годах, но их производительности не хватало, поэтому в 1974 и 1969 годах построили третий и четвертый блоки. Но и этого оказалось недостаточно. В 1989 году появляется пятый блок, который заменяет все четыре. Он подает примерно 40 тысяч кубометров питьевой воды в городские сети в сутки. Насосы забирают воду из русла реки и подают в отстойники — всего их десять (длиной 100 м и глубиной 6 м). В воду добавляют коагулянт — вещество, необходимое для ее очистки. Дело в том, что речная вода повышенной цветности, в ней содержится много гуминосодержащей органики, которая делает воду цвета чая. Цветность воды из реки доходит до 250 градусов, при нормативе не более 20. Здесь же проводят первичное хлорирование. — После отстойников вода поступает на фильтр тонкой очистки, — объясняет главный технолог предприятия Андрей Алябьев. — Это сооружение с песчаной загрузкой. Вода, проходя через песок, очищается. После чего подается в резервуары очищенной воды, и затем насосная станция второго подъема подает ее в дома.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ

Вода из подземного водозабора кристально чистая. К ней ни разу не было нареканий. Но по СанПиН даже в нее положено добавлять хлор — в данном случае это гипохлорит натрия, на использование которого полностью перейдут к 2024 году — потому что сами знаете, в каком состоянии находятся городские трубы. Единственные недостатки такой воды — жесткость и железо. И если с первым бороться не надо — показатель 5,5 мг/л вполне вписывается в норму 8 мг/л. То с железом история иная. Его должно быть не более 0,3 мг/л, а по факту — 1,5 мг/л, поэтому требуется очистка. — Мы добавляем сжатый воздух, — поясняет схему Андрей Алябьев. — Он окисляет двухвалентное железо до гидроксида железа, появляются хлопья, вместе с ними вода подается на фильтры, где они задерживаются в песчаной загрузке. Очищенная вода хлорируется и подается в резервуар чистой воды объемом десять тысяч метров кубических, а потом уже в город. Сейчас на подземном водозаборе, что на Ваулиногорском шоссе (Солоново), работают две скважины производительностью 12 тысяч кубометров в сутки. Артезианская вода напрямую поступает в жилые дома района Овсище, улиц Владимирской и Никольской, Кузбасской дивизии, а также в городские сети, где пока смешивается в пропорции 25/75 с водой из реки Великой на поверхностном водозаборе. — Участие в программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014 — 2020» поможет нам привлечь около трех с половиной миллионов евро, — рассказывает директор предприятия Константин Болотин. — На эти средства будут обустроены еще семь скважин и две резервных, что позволит отказаться от поверхностного водозабора.

РУЧНАЯ ОЧИСТКА

Еще один объект — очистные сооружения канализации в Монькино. Здесь установлено современное оборудование, которое позволяет сбрасывать в реку воду, не имеющую ни примесей, ни запаха. Стоки проходят несколько этапов очистки: механическую, затем в сепараторе песка, отстойниках и с помощью бактерий. В планах привести в порядок два отстойника. Средства в размере 1,2 млн евро предприятие получит по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония 2014 — 2020». — Самая главная проблема водоотведения — это большое содержание ветоши в сточных водах, — говорит начальник цеха Александр Зюков. — Мы проводим двухступенчатую очистку канализационных стоков, и все равно приходится добирать ветошь вручную. Главная беда — это влажные салфетки, которые люди выбрасывают в канализацию. Они не просто не разлагаются, а увеличиваются в объеме в несколько раз, обрастают биоматериалами и забивают решетки. В ближайшее время начнется реконструкция очистных сооружений канализации и канализационно-насосной станции на ул. Киселева, 1. Работа по замене насосного оборудования будет организована в плановом режиме, без отключения мощностей. Согласно проекту, будет произведена реконструкция канализационного коллектора и модернизация трех канализационных насосных станций мощностью 74 тысячи кубометров. Модернизацию планируется провести за три года.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Мы начинаем серию выездных совещаний на предприятия города с целью знакомства с их работой и конт­роля за расходованием средств, выделяемых на их развитие из различных источников, в том числе из бюджета Пскова. В этом году Псковская область впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Договор о предоставлении субсидии на реализацию проекта в июне этого года подписали губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. Цена вопроса около 176 млн рублей, при этом 70 млн рублей — софинансирование Горводоканала.

Елена Полонская,

и. п. главы Пскова

Нам важно, насколько эффективно тратятся выделенные средства. На примере Горводоканала мы увидели большую разницу между «было» и «стало». Однако многое еще предстоит сделать, на что также потребуются бюджетные деньги. В целом можно сказать, что Горводоканал работает бесперебойно, качественно выполняет важную социальную функцию — обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Пскове.

Валерий Тюменцев, депутат Псковской городской Думы

Мы привыкли говорить: «Берегите лес от пожара, не разводите в лесу костер». А сегодня мы должны также учить жителей, как правильно пользоваться водопроводом. Ведь, чтобы избавиться от канализационных засоров, требуется вложить немалые средства и добавить работы сотрудникам, которые и без того выполняют такую сложную и серьезную работу.

Ольга Фёдорова, депутат Псковской городской Думы