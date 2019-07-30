Ждём посадок

Какое покрытие должно быть у детских площадок, какими должны быть места для выгула домашних животных, какие деревья должны расти в городе и к которому часу остановки должны быть избавлены ото льда — проект правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения появился у Пскова. Он вносит изменения в действующие правила, а не изменяет их полностью. Сейчас проект проходит экспертизу в прокуратуре, если она завершится удачно, уже в этом году правила внесут на рассмотрение депутатов. Положения в большей степени коснутся вновь открываемых заведений, существующему бизнесу решили жизнь не усложнять. «Псковская правда» попыталась разобраться в пяти совсем новых разделах и шести пунктах, которые получат частичное обновление.

ДВЕ ЗОНЫ

Нельзя будет использовать крышные конструкции, крупногабаритные панель-кронштейны, информационные флаги, информационные пристройки, штендеры, конструкции на ограждениях, баннеры на колоннах.

ПАСПОРТ НА ЦВЕТ

В новых правилах прописано, и как должны выглядеть витрины. Те, что расположены на уличных и боковых фасадах, должны иметь подсветку в темное время суток, совпадающую с режимом уличного освещения. При остеклении следует применять безосколочные и ударостойкие материалы. Нельзя завешивать витрины баннерной тканью, самоклеящейся пленкой, рекламными плакатами. В ночное время разрешено использовать защитные роллеты.

ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

Организаторы за свой счет готовят территорию для праздника, а также обеспечивают восстановление нарушенного благоустройства, в том числе уборку.

СДЕЛАЙ САМ

Контроль за исполнением возложен на администрацию города. В ее обязанности входит предупреждение, выявление и пресечение нарушений. В случае их обнаружения возбуждаются дела об административных правонарушениях. При этом наказание не освобождает виновных лиц от выполнения своих обязанностей, то есть сделать нормально все равно придется.

ЖЕНСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Еще шесть разделов изложено в новой редакции.

Освещение поделено на три группы: функциональное (осуществляется обычными, высокомачтовыми, парапетными, газонными и встроенными стационарными установками), архитектурное (применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время) и световая информация (предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве).

В правилах прописано, кто должен отвечать за содержание и благоустройство площадок, а также какие именно площадки должны быть (для отдыха и досуга, детские, спортивные, для мусорных контейнеров, для выгула собак, автостоянки). Уточнено, как должно выглядеть благоустройство территорий общего пользования, жилого и рекреационного назначения. Как правильно обустроить пешеходные коммуникации. Обозначено, как следует убирать город в зимний и летний периоды. К примеру, остановки и тротуары, прилегающие к местам большого скопления людей, должны быть обработаны противогололедными материалами к восьми утра.

В разделе «Озеленение» среди прочего прописано, что посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих аллергию, должна быть ограничена.

В правилах обозначено, каким должен быть город, чтобы стать удобным маломобильным псковичам. К примеру, в пешеходных зонах возле остановок предусмотрят места для отдыха. Они должны располагаться равномерно на расстоянии 100 м друг от друга. На площадках должны размещаться скамьи со спинками и место для кресел-колясок. Часть мест для отдыха должна располагаться под навесом.

Для размещения информации в городе предлагают применять панель-кронштейны указатели, информационные таблички, лайтбоксы, информационные доски и стенды.

Все работы, связанные со строительством дорог, с производством инженерно-геологических изысканий, с прокладкой, перекладкой и ремонтом инженерных коммуникаций, а также благоустройством, установкой временных сооружений, выполняются только после получения разрешения. Разрешение на работы на новых участках выдается только после окончания работ и восстановления благоустройства на прежних участках.