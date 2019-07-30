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Ждём посадок

Тополям, профнастилу и граффити — нет, колясочникам и восстановлению газонов — да: новые правила благоустройства обсуждают в Пскове

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Ольга Нефёдова
30 июля 2019 года, 17:05
Фото: Андрей Степанов
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Какое покрытие должно быть у детских площадок, какими должны быть места для выгула домашних животных, какие деревья должны расти в городе и к которому часу остановки должны быть избавлены ото льда — проект правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения появился у Пскова. Он вносит изменения в действующие правила, а не изменяет их полностью. Сейчас проект проходит экспертизу в прокуратуре, если она завершится удачно, уже в этом году правила внесут на рассмотрение депутатов. Положения в большей степени коснутся вновь открываемых заведений, существующему бизнесу решили жизнь не усложнять. «Псковская правда» попыталась разобраться в пяти совсем новых разделах и шести пунктах, которые получат частичное обновление.

ДВЕ ЗОНЫ

Невнимание к архитектуре, большой размер вывесок, глухие витрины, отсутствие ухода, несоответствие информации, непродуманное расположение — только часть проблем, встречающихся в городе. Чтобы их решить, в разделе «Правила размещения вывесок + «Дизайн-код». Псков поделили на две зоны: типовую и историческую. В зависимости от зоны надо будет использовать соответствующую вывеску и способ ее размещения.

Нельзя будет использовать крышные конструкции, крупногабаритные панель-кронштейны, информационные флаги, информационные пристройки, штендеры, конструкции на ограждениях, баннеры на колоннах.

ПАСПОРТ НА ЦВЕТ

«Содержание фасадов зданий, строений, сооружений» авторы документа вынесли в отдельный раздел. Оформлять или как-то изменять их внешний вид можно будет только в соответствии с паспортом цветового решения. Отделка каждого здания производится индивидуально, при этом учитываются в том числе архитектурная колористика окружающей застройки, материалы существующих ограждающих конструкций, местоположение объекта в структуре города, квартала. Запрещается размещать на фасадах элементы уличного искусства (стрит-арт, граффити, мураль).

В новых правилах прописано, и как должны выглядеть витрины. Те, что расположены на уличных и боковых фасадах, должны иметь подсветку в темное время суток, совпадающую с режимом уличного освещения. При остеклении следует применять безосколочные и ударостойкие материалы. Нельзя завешивать витрины баннерной тканью, самоклеящейся пленкой, рекламными плакатами. В ночное время разрешено использовать защитные роллеты.

ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

В зависимости от мероприятий «Праздничное (событийное) оформление территории города» включает размещение афиш, панно, установку декоративных элементов и композиций, а также устройство праздничной подсветки (световые гирлянды и элементы, сетки, объемные световые композиции, световые проекции). Отдельно стоящие конструкции не могут быть сделаны из профнастила, а украшения на фасаде должны быть выполнены в единой стилистике, подсветке, цвете светового потока на одном здании.

Организаторы за свой счет готовят территорию для праздника, а также обеспечивают восстановление нарушенного благоустройства, в том числе уборку.

Ждём посадок
Визуальную часть городской среды приведут в порядок.
Фото Андрея Степанова.

СДЕЛАЙ САМ

Горожанам предложат несколько способов участия в благоустройстве. Можно обозначать проблемы, определять цели по развитию территории. Или обсуждать концепции, а также выбирать тип оборудования, некапитальные объекты, малые архитектурные формы, их габариты, стилевое решение и материалы, тип покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования. Еще один вариант — разрабатывать проект, обсуждать его со специалистами в каждой области. Можно как контролировать процесс реализации проекта, так и самостоятельно благоустраивать территорию, или участвовать в конкурсах на лучший проект благоустройства и направлять свои предложения в администрацию.

Контроль за исполнением возложен на администрацию города. В ее обязанности входит предупреждение, выявление и пресечение нарушений. В случае их обнаружения возбуждаются дела об административных правонарушениях. При этом наказание не освобождает виновных лиц от выполнения своих обязанностей, то есть сделать нормально все равно придется.

ЖЕНСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Еще шесть разделов изложено в новой редакции.

Освещение поделено на три группы: функциональное (осуществляется обычными, высокомачтовыми, парапетными, газонными и встроенными стационарными установками), архитектурное (применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время) и световая информация (предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве).

В правилах прописано, кто должен отвечать за содержание и благоустройство площадок, а также какие именно площадки должны быть (для отдыха и досуга, детские, спортивные, для мусорных контейнеров, для выгула собак, автостоянки). Уточнено, как должно выглядеть благоустройство территорий общего пользования, жилого и рекреационного назначения. Как правильно обустроить пешеходные коммуникации. Обозначено, как следует убирать город в зимний и летний периоды. К примеру, остановки и тротуары, прилегающие к местам большого скопления людей, должны быть обработаны противогололедными материалами к восьми утра.

В разделе «Озеленение» среди прочего прописано, что посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих аллергию, должна быть ограничена.

В правилах обозначено, каким должен быть город, чтобы стать удобным маломобильным псковичам. К примеру, в пешеходных зонах возле остановок предусмотрят места для отдыха. Они должны располагаться равномерно на расстоянии 100 м друг от друга. На площадках должны размещаться скамьи со спинками и место для кресел-колясок. Часть мест для отдыха должна располагаться под навесом.

Для размещения информации в городе предлагают применять панель-кронштейны указатели, информационные таблички, лайтбоксы, информационные доски и стенды.

Все работы, связанные со строительством дорог, с производством инженерно-геологических изысканий, с прокладкой, перекладкой и ремонтом инженерных коммуникаций, а также благоустройством, установкой временных сооружений, выполняются только после получения разрешения. Разрешение на работы на новых участках выдается только после окончания работ и восстановления благоустройства на прежних участках. 

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