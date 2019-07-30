Ждём посадок

Какое покрытие должно быть у детских площадок, какими должны быть места для выгула домашних животных, какие деревья должны расти в городе и к которому часу остановки должны быть избавлены ото льда — проект правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения появился у Пскова. Он вносит изменения в действующие правила, а не изменяет их полностью. Сейчас проект проходит экспертизу в прокуратуре, если она завершится удачно, уже в этом году правила внесут на рассмотрение депутатов. Положения в большей степени коснутся вновь открываемых заведений, существующему бизнесу решили жизнь не усложнять. «Псковская правда» попыталась разобраться в пяти совсем новых разделах и шести пунктах, которые получат частичное обновление.
Невнимание к архитектуре, большой размер вывесок, глухие витрины, отсутствие ухода, несоответствие информации, непродуманное расположение — только часть проблем, встречающихся в городе. Чтобы их решить, в разделе «Правила размещения вывесок + «Дизайн-код». Псков поделили на две зоны: типовую и историческую. В зависимости от зоны надо будет использовать соответствующую вывеску и способ ее размещения.
Нельзя будет использовать крышные конструкции, крупногабаритные панель-кронштейны, информационные флаги, информационные пристройки, штендеры, конструкции на ограждениях, баннеры на колоннах.
«Содержание фасадов зданий, строений, сооружений» авторы документа вынесли в отдельный раздел. Оформлять или как-то изменять их внешний вид можно будет только в соответствии с паспортом цветового решения. Отделка каждого здания производится индивидуально, при этом учитываются в том числе архитектурная колористика окружающей застройки, материалы существующих ограждающих конструкций, местоположение объекта в структуре города, квартала. Запрещается размещать на фасадах элементы уличного искусства (стрит-арт, граффити, мураль).
В новых правилах прописано, и как должны выглядеть витрины. Те, что расположены на уличных и боковых фасадах, должны иметь подсветку в темное время суток, совпадающую с режимом уличного освещения. При остеклении следует применять безосколочные и ударостойкие материалы. Нельзя завешивать витрины баннерной тканью, самоклеящейся пленкой, рекламными плакатами. В ночное время разрешено использовать защитные роллеты.
В зависимости от мероприятий «Праздничное (событийное) оформление территории города» включает размещение афиш, панно, установку декоративных элементов и композиций, а также устройство праздничной подсветки (световые гирлянды и элементы, сетки, объемные световые композиции, световые проекции). Отдельно стоящие конструкции не могут быть сделаны из профнастила, а украшения на фасаде должны быть выполнены в единой стилистике, подсветке, цвете светового потока на одном здании.
Организаторы за свой счет готовят территорию для праздника, а также обеспечивают восстановление нарушенного благоустройства, в том числе уборку.
Горожанам предложат несколько способов участия в благоустройстве. Можно обозначать проблемы, определять цели по развитию территории. Или обсуждать концепции, а также выбирать тип оборудования, некапитальные объекты, малые архитектурные формы, их габариты, стилевое решение и материалы, тип покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования. Еще один вариант — разрабатывать проект, обсуждать его со специалистами в каждой области. Можно как контролировать процесс реализации проекта, так и самостоятельно благоустраивать территорию, или участвовать в конкурсах на лучший проект благоустройства и направлять свои предложения в администрацию.
Контроль за исполнением возложен на администрацию города. В ее обязанности входит предупреждение, выявление и пресечение нарушений. В случае их обнаружения возбуждаются дела об административных правонарушениях. При этом наказание не освобождает виновных лиц от выполнения своих обязанностей, то есть сделать нормально все равно придется.
Еще шесть разделов изложено в новой редакции.
Освещение поделено на три группы: функциональное (осуществляется обычными, высокомачтовыми, парапетными, газонными и встроенными стационарными установками), архитектурное (применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время) и световая информация (предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве).
В правилах прописано, кто должен отвечать за содержание и благоустройство площадок, а также какие именно площадки должны быть (для отдыха и досуга, детские, спортивные, для мусорных контейнеров, для выгула собак, автостоянки). Уточнено, как должно выглядеть благоустройство территорий общего пользования, жилого и рекреационного назначения. Как правильно обустроить пешеходные коммуникации. Обозначено, как следует убирать город в зимний и летний периоды. К примеру, остановки и тротуары, прилегающие к местам большого скопления людей, должны быть обработаны противогололедными материалами к восьми утра.
В разделе «Озеленение» среди прочего прописано, что посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих аллергию, должна быть ограничена.
В правилах обозначено, каким должен быть город, чтобы стать удобным маломобильным псковичам. К примеру, в пешеходных зонах возле остановок предусмотрят места для отдыха. Они должны располагаться равномерно на расстоянии 100 м друг от друга. На площадках должны размещаться скамьи со спинками и место для кресел-колясок. Часть мест для отдыха должна располагаться под навесом.
Для размещения информации в городе предлагают применять панель-кронштейны указатели, информационные таблички, лайтбоксы, информационные доски и стенды.
Все работы, связанные со строительством дорог, с производством инженерно-геологических изысканий, с прокладкой, перекладкой и ремонтом инженерных коммуникаций, а также благоустройством, установкой временных сооружений, выполняются только после получения разрешения. Разрешение на работы на новых участках выдается только после окончания работ и восстановления благоустройства на прежних участках.