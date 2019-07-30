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Псков – Рига: путь навстречу

2019 год, как известно, для Пскова знаменателен: в городе 26-29 июня здесь широко, феерично и незабываемо прошли Ганзейские дни Нового времени

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Аида Разумовская
30 июля 2019 года, 12:09
Фото: ПсковГУ
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И в этом же году Псковской областной общественной организацией «Ассоциация гуманитарной культуры» завершилась при поддержке Фонда президентских грантов реализация годового проекта «Псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем», направленного на культурное сближение двух ганзейских городов. Мероприятия социального проекта отличались разнообразием (анкетирование, круглые столы, научно-методические семинары, олимпиада школьников, конкурс эссе, подготовка и презентация сборника материалов по теме проекта) и имели разные целевые аудитории: педагоги, ученые, краеведы, общественные деятели, но главное – школьники и студенческая молодежь Пскова и Риги. В результате тесного взаимодействия псковичей с латвийскими соседями (в общей сложности проект объединил около 2 000 человек по разные стороны границы) участники проекта не только обогатились новыми знаниями, приобрели новые навыки, но и лучше узнали друг друга, прониклись симпатией, а кто-то даже обрел дружбу. Участие многочисленной делегации латвийских учащихся, студентов и педагогов в Международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», а также в конкурсе эссе «Ганзейское движение: как сохранить культурное наследие» (123 участника из 180 – учащиеся школ г.Рига) продемонстрировало желание и готовность жителей Латвии к неформальному общению, деловому взаимодействию, желание не только рассказать о «своем», но и услышать, познать «чужое». Как написано в одной из конкурсных работ о Ганзе, «только от человека к человеку передается самое важное – память, а вместе с ней и наследие предков» (Г.Сивочалова, Псков). Высоким и современным уровнем преподавания, открытостью и гостеприимством покорили своих гостей псковичи. Всех объединил, подобно исторической и современной Ганзе, дух сотрудничества и взаимопонимания.

Псков – Рига: путь навстречу
Фото предоставлено Псковским государственным университетом.
Итогом проекта стало издание сборника «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем: псковско-рижский контрапункт», в котором предпринята попытка междисциплинарного изучения псковско-рижских контактов в сфере культуры и науки. Статьи, написанные, главным образом, членами ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры», демонстрируют давние и разнообразные связи псковичей и рижан – языковые, фольклорные, литературные, изобразительные, религиозные. В них выявляются особенности образов Риги и Пскова (в целом – Псковской земли) в культурно-историческом сознании литераторов и художников двух народов. Псков и Рига являются старинными, транзитными и мультинациональными городами, но их объединяет единое культурное пространство. Важно изучать этот феномен, поскольку успешный опыт взаимодействия соседних народов Балтийского ареала прошлых эпох способен многому научить современное общество, создать необходимые условия для сближения людей. В наше время интеграция идей и взаимовлияние ценностных координат, формирование позитивного отношения к «другим» являются залогом сотрудничества соседних государств. И здесь в налаживании русско-европейских связей невозможно переоценить роль городов – Пскова и Риги.

Псков – Рига: путь навстречу
Фото предоставлено Псковским государственным университетом.
По точному замечанию руководителя Российско-Балтийского центра Института социологии РАН, Р. Симоняна, доктора социологических наук, «в процессе общеевропейской интеграции есть узловые места, территориальные площадки, пространства-катализаторы, где движение наиболее интенсивно - приграничные зоны между различными культурными феноменами». Именно таким пространством-катализатором является псковско-рижское пограничье.

Проект «Псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем» продемонстрировал большой потенциал форм трансграничного сотрудничества, что дает возможность развивать и межгосударственные отношения, и разнообразные взаимодействия гражданского общества. В целом концепция проекта вписывается в концепцию возрожденного Ганзейского союза (Новая Ганза), свидетельствуя, что эффективные международные отношения возможны как между государствами, так и отдельными городами. Таким образом, в развитии межкультурного взаимодействия Псков в прошлом был местом, «Куда великая Ганза добро возила издалеча…» (Н.Языков, 1826), сегодня являет собою ворота в Западную Европу для России и наоборот («Россия начинается здесь»), но и имеет основания в будущем стать мостом, который соединит Россию со странами Евросоюза.

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