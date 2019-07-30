Псков – Рига: путь навстречу

И в этом же году Псковской областной общественной организацией «Ассоциация гуманитарной культуры» завершилась при поддержке Фонда президентских грантов реализация годового проекта «Псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем», направленного на культурное сближение двух ганзейских городов. Мероприятия социального проекта отличались разнообразием (анкетирование, круглые столы, научно-методические семинары, олимпиада школьников, конкурс эссе, подготовка и презентация сборника материалов по теме проекта) и имели разные целевые аудитории: педагоги, ученые, краеведы, общественные деятели, но главное – школьники и студенческая молодежь Пскова и Риги. В результате тесного взаимодействия псковичей с латвийскими соседями (в общей сложности проект объединил около 2 000 человек по разные стороны границы) участники проекта не только обогатились новыми знаниями, приобрели новые навыки, но и лучше узнали друг друга, прониклись симпатией, а кто-то даже обрел дружбу. Участие многочисленной делегации латвийских учащихся, студентов и педагогов в Международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», а также в конкурсе эссе «Ганзейское движение: как сохранить культурное наследие» (123 участника из 180 – учащиеся школ г.Рига) продемонстрировало желание и готовность жителей Латвии к неформальному общению, деловому взаимодействию, желание не только рассказать о «своем», но и услышать, познать «чужое». Как написано в одной из конкурсных работ о Ганзе, «только от человека к человеку передается самое важное – память, а вместе с ней и наследие предков» (Г.Сивочалова, Псков). Высоким и современным уровнем преподавания, открытостью и гостеприимством покорили своих гостей псковичи. Всех объединил, подобно исторической и современной Ганзе, дух сотрудничества и взаимопонимания.