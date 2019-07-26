Мороженое килограммами и подписи на футболке

Молодежный форум «Без границ» проходил с 16 по 21 июля в Себежском районе. На него съехались около 250 представителей различных молодежных объединений из нашей области и Беларуси. Прямо в палаточном городке установили современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько запоминающихся арт-объектов. Среди них были стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями, партизанская деревня.

Выбралась на форум всего на два дня, поучаствовала в ярком открытии. Она сейчас в декретном отпуске, но все равно не смогла пропустить встречу. – Познакомилась с коллегами из районов, поучаствовала в нескольких образовательных площадках. Самый главный итог форума для меня - это знакомство актива области и обмен опытом.

САМОЕ ВАЖНОЕ - ЗНАКОМСТВО

Самой запоминающейся площадкой на форуме стал шатер «Команды 2018». Благодаря им мы не только узнали о социальном проектировании, но и смогли поиграть в деловые игры по этой теме. На молодежных форумах самое важное после знаний - знакомства. Так как форум был областной, я нашла много новых молодых ребят из области, с которыми мы не только начали дружить, но и готовы помогать друг другу в различных проектах.

Важно, что инициативные ребята из разных районов здесь объединяются, делятся своими мыслями, чтобы потом вместе реализовывать новые проекты. Это и есть одна из главных задач форума. Со своей стороны мы окажем поддержку и будем искать возможности для реализации предложенных проектов.

АМБИЦИОЗНЫЕ РЕБЯТА

На страничке Ивана в социальной сети что ни пост, то образец такого текста. «Форум пролетел так же быстро, как комета на небе, - рассказывает Иван друзьям и подписчикам. - Спасибо за увлекательных спикеров. Получил много положительных эмоций, благодаря которым проветрил голову. Но, главное, на форум приехали общительные, позитивные ребята, которые останутся в моем сердце, а их подписи - на моей футболке».

И несколькими днями раньше: «Ура! Я добрался на форум «Без границ». Мой первый день выдался насыщенным: поговорили с бизнесменами о перспективе молодежи в Псковской области, и я еще больше убедился, что в нашем регионе есть большие возможности для реализации. На форуме познакомился с автором песен и вокалистом группы LIVИЯ, выступавшей на «Нашествии», Вадимом. Он провел мастер-класс, как написать хит. Вернувшись в палатку, набросал несколько куплетов. С нетерпением жду утра следующего дня!»