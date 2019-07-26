Мороженое килограммами и подписи на футболке

Молодежный форум «Без границ» проходил с 16 по 21 июля в Себежском районе. На него съехались около 250 представителей различных молодежных объединений из нашей области и Беларуси. Прямо в палаточном городке установили современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько запоминающихся арт-объектов. Среди них были стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями, партизанская деревня.
Выбралась на форум всего на два дня, поучаствовала в ярком открытии. Она сейчас в декретном отпуске, но все равно не смогла пропустить встречу. – Познакомилась с коллегами из районов, поучаствовала в нескольких образовательных площадках. Самый главный итог форума для меня - это знакомство актива области и обмен опытом.
Олеся Назарой, заместитель директора Псковского городского молодежного центра
Самой запоминающейся площадкой на форуме стал шатер «Команды 2018». Благодаря им мы не только узнали о социальном проектировании, но и смогли поиграть в деловые игры по этой теме. На молодежных форумах самое важное после знаний - знакомства. Так как форум был областной, я нашла много новых молодых ребят из области, с которыми мы не только начали дружить, но и готовы помогать друг другу в различных проектах.
Марина Федулова,
выпускница ПсковГУ, активист Российского союза молодежи
Важно, что инициативные ребята из разных районов здесь объединяются, делятся своими мыслями, чтобы потом вместе реализовывать новые проекты. Это и есть одна из главных задач форума. Со своей стороны мы окажем поддержку и будем искать возможности для реализации предложенных проектов.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Получился насыщенный мини-отпуск! Благодаря форуму «Без границ» больше узнал, как писать сильные тексты. Познакомился с амбициозными ребятами.
Иван Екимов,
член Всероссийского общества инвалидов
На страничке Ивана в социальной сети что ни пост, то образец такого текста. «Форум пролетел так же быстро, как комета на небе, - рассказывает Иван друзьям и подписчикам. - Спасибо за увлекательных спикеров. Получил много положительных эмоций, благодаря которым проветрил голову. Но, главное, на форум приехали общительные, позитивные ребята, которые останутся в моем сердце, а их подписи - на моей футболке».
И несколькими днями раньше: «Ура! Я добрался на форум «Без границ». Мой первый день выдался насыщенным: поговорили с бизнесменами о перспективе молодежи в Псковской области, и я еще больше убедился, что в нашем регионе есть большие возможности для реализации. На форуме познакомился с автором песен и вокалистом группы LIVИЯ, выступавшей на «Нашествии», Вадимом. Он провел мастер-класс, как написать хит. Вернувшись в палатку, набросал несколько куплетов. С нетерпением жду утра следующего дня!»
Самый важный опыт для меня - это сплоченная команда и интересные спикеры, которые объясняли нам доступным языком, как писать проекты и, главное, как найти проблему. Я была на форуме не одна, со мной были наши волонтеры, и я взяла на заметку для себя много интересного. Самое запоминающееся событие на форуме - это выигрыш в конкурсе на самый лучший ролик про форум. Призом для нашей команды стали два с половиной кило мороженого!
Александра Третьякова,
сотрудница Печорского районного молодежного центра
Каждый день на форуме был особенным, я постоянно узнавала что-то новое для себя. В будущем сама планирую создать команду и написать проект.
Дарья Сабурова,
выпускница одной из великолукских школ
Участники форума мечтают повторить этот опыт и очень рассчитывают, что встречи станут ежегодными.