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Общество

Мороженое килограммами и подписи на футболке

С каким наполнением уехали участники первого палаточного молодежного форума

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Алексей Кедров
26 июля 2019 года, 14:35
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Молодежный форум «Без границ» проходил с 16 по 21 июля в Себежском районе. На него съехались около 250 представителей различных молодежных объединений из нашей области и Беларуси. Прямо в палаточном городке установили современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько запоминающихся арт-объектов. Среди них были стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями, партизанская деревня.

Выбралась на форум всего на два дня, поучаствовала в ярком открытии. Она сейчас в декретном отпуске, но все равно не смогла пропустить встречу. – Познакомилась с коллегами из районов, поучаствовала в нескольких образовательных площадках. Самый главный итог форума для меня - это знакомство актива области и обмен опытом.


Мороженое килограммами и подписи на футболкеОлеся Назарой, заместитель директора Псковского городского молодежного центра

САМОЕ ВАЖНОЕ - ЗНАКОМСТВО

Спикерами образовательной программы на форуме стали лучшие преподаватели Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, а также федеральные проектные менеджеры и эксперты.

Самой запоминающейся площадкой на форуме стал шатер «Команды 2018». Благодаря им мы не только узнали о социальном проектировании, но и смогли поиграть в деловые игры по этой теме. На молодежных форумах самое важное после знаний - знакомства. Так как форум был областной, я нашла много новых молодых ребят из области, с которыми мы не только начали дружить, но и готовы помогать друг другу в различных проектах.


Мороженое килограммами и подписи на футболкеМарина Федулова,
выпускница ПсковГУ, активист Российского союза молодежи 

Важно, что инициативные ребята из разных районов здесь объединяются, делятся своими мыслями, чтобы потом вместе реализовывать новые проекты. Это и есть одна из главных задач форума. Со своей стороны мы окажем поддержку и будем искать возможности для реализации предложенных проектов.


Мороженое килограммами и подписи на футболкеМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

АМБИЦИОЗНЫЕ РЕБЯТА

Получился насыщенный мини-отпуск! Благодаря форуму «Без границ» больше узнал, как писать сильные тексты. Познакомился с амбициозными ребятами.

Мороженое килограммами и подписи на футболкеИван Екимов,
член Всероссийского общества инвалидов 

На страничке Ивана в социальной сети что ни пост, то образец такого текста. «Форум пролетел так же быстро, как комета на небе, - рассказывает Иван друзьям и подписчикам. - Спасибо за увлекательных спикеров. Получил много положительных эмоций, благодаря которым проветрил голову. Но, главное, на форум приехали общительные, позитивные ребята, которые останутся в моем сердце, а их подписи - на моей футболке».

И несколькими днями раньше: «Ура! Я добрался на форум «Без границ». Мой первый день выдался насыщенным: поговорили с бизнесменами о перспективе молодежи в Псковской области, и я еще больше убедился, что в нашем регионе есть большие возможности для реализации. На форуме познакомился с автором песен и вокалистом группы LIVИЯ, выступавшей на «Нашествии», Вадимом. Он провел мастер-класс, как написать хит. Вернувшись в палатку, набросал несколько куплетов. С нетерпением жду утра следующего дня!»

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Кроме молодежных активистов на форум съехались специалисты по работе с молодежью. Для них разработали специальную программу, по итогам которой выдали сертификаты о повышении квалификации.

Самый важный опыт для меня - это сплоченная команда и интересные спикеры, которые объясняли нам доступным языком, как писать проекты и, главное, как найти проблему. Я была на форуме не одна, со мной были наши волонтеры, и я взяла на заметку для себя много интересного. Самое запоминающееся событие на форуме - это выигрыш в конкурсе на самый лучший ролик про форум. Призом для нашей команды стали два с половиной кило мороженого!


Мороженое килограммами и подписи на футболкеАлександра Третьякова,
сотрудница Печорского районного молодежного центра 

Каждый день на форуме был особенным, я постоянно узнавала что-то новое для себя. В будущем сама планирую создать команду и написать проект.


Мороженое килограммами и подписи на футболкеДарья Сабурова,
выпускница одной из великолукских школ 

Участники форума мечтают повторить этот опыт и очень рассчитывают, что встречи станут ежегодными.

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Комментарии

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