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Общество

Думаем и говорим на языке Пушкина

Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники»

Текст:
Аида Разумовская
25 июля 2019 года, 11:38
Фото: ПсковГУ
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С 2013 года на Псковской земле проводится Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники». Его организаторами являются преподаватели-филологи Псковского государственного университета – члены Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры». Цель Форума – активизировать внимание российской и зарубежной молодежи к изучению и сохранению русского языка и культуры. Молодые люди из года в год представляют на конкурс социокультурные проекты, которые повышают в сознании наших современников статус русского языка и значимость культуры в духовном развитии человека.

В октябре 2018 года состоялся VI Форум, объединивший школьников и студентов, любящих язык А.С.Пушкина. Именно поэтому Форум ежегодно проводится в Пушкинских горах – на земле, по праву называющейся духовной родиной поэта. В 2018 году полюбившийся молодежи конкурс социокультурных и творческих проектов проходил при поддержке Фонда президентских грантов: он реализовался в рамках проекта «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем».

Участники конкурсных проектов - всего более 80 человек - представили двадцать проектов самой разной тематики и в различных форматах. Причем примерно третью часть составили иностранные граждане. Это студенты Псковского государственного университета – граждане Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Китая. Это те, кто обучается в университете русскому языку, из Греции, Болгарии, Македонии, Аргентины. Это делегации Латвийского и Полоцкого университетов, педагоги и школьники из Эстонии и Печорской лингвистической гимназии. Как и в предыдущие годы, молодежный форум в полном смысле слова был международным.

Постоянными участниками форума «Наследники» являются учащиеся Арукюлаской основной школы (Харьюмаа, Эстония) вместе с учителем русского языка как иностранного Леэной Мельс. Проект-победитель 2016 года «Неделя русских мультфильмов» поразил всех своей творческой деятельной любовью к русской мультипликации и вообще – к культуре России. В 2018-м году учащиеся 8 класса Анне-Май Адамберг и Анжелика Изосин рассказали о своем не менее изобретательном опыте - проведении «Лагеря русского языка». Большой интерес вызвало выступление восьмиклассников из Русской школы г.Тапа (Эстония), которые нашли способ увлечь чтением второклассников и рассказали об этом в своем проекте «Читать – это интересно! Как повысить интерес младших школьников к чтению». Не менее творчески подошли к своему проекту «Максимилиан Волошин. Крым. Поэзия. Акварель» девятиклассники Печорской лингвистической гимназии, результаты работы которых представил на форуме Кирилл Кудряшов. А одиннадцатиклассница той же школы Ольга Меньшикова рассказала о своем изучении названий месяцев в языках славянской группы.

Традиционно на форуме выступают иностранные студенты ПсковГУ, изучающие русский язык и знакомящиеся с русской культурой. Проект «Русский мир на Балканах» объединил юношей и девушек из Болгарии, Греции, Македонии, рассказавших о том, как связаны русская культура и культуры народов, населяющих территорию Балканского полуострова. Большую практическую ценность имеет проект студенток из Туркменистана, готовящихся к профессии учителя русского языка, - «Наш Пушкин, или Что мы расскажем о русском поэте нашим ученикам». Как и всем иностранным гражданам, только осваивающим русский язык, девушкам пришлось преодолеть немало сложностей при подготовке своих выступлений, но зато с каким удовольствием читали они пушкинские стихотворения и рассуждали о них, как радостно сияли, когда слушатели благодарно аплодировали им!

Проекты студентов отделения русистики и славистики Гуманитарного факультета Латвийского университета были посвящены проблемам перевода произведений А.С.Пушкина на латышский язык. В качестве объекта изучения были избраны роман «Евгений Онегин» (В.Мизгаре, А.Крутофал, В.Петрищева, В.Апринцева) и стихотворение «Памятник» (Е.Козинда). Благодаря сопоставительному изучению пушкинских текстов в разных переводах студентки проникли в творческую лабораторию поэта и его переводчиков, а слушатели узнали много нового о русско-латышских языковых и культурных контактах.

Особое удовольствие получили зрители и жюри от просмотра видеоролика литературно-музыкальной композиции по поэзии Серебряного века, в которой было представлено разнообразие поэтических голосов начала ХХ века. В работе членов молодежной театральной студии «АХтеатр» покорили своеобразная манера чтения у каждого исполнителя, верно найденные интонации и продуманные мизансцены.

Нельзя не отметить внимание молодежи к сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Студентка 3 курса Полоцкого университета (Белоруссия) И.Малей поделилась идеей и промежуточными результатами проекта «Великая Отечественная война в дискурсе коллективной памяти», реализующегося в форме записей военных впечатлений жителей Полоцка. Студенты 4 курса ФРФиИЯ ПсковГУ представили проект «Я услышал мелодию вальса»: история военной песни», в котором обобщили историко-культурный материал, посвященный известной фронтовой песне.

Несомненной актуальностью отличался проект студентки факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ М. Бражник «Влияние англицизмов на общение носителей русского языка», обеспокоенной неоправданным употреблением заимствований в современном русском языке.

Первое место, наряду с проектом эстонских школьников «Лагерь русского языка», получил проект «Берестяные грамоты – послания через века», подготовленный группой студентов 3 курса факультета русской филологии и иностранных языков (направление Педагогическое образование), которые увлекательно рассказали о том, что узнали, изучая псковские берестяные грамоты.

Помимо насыщенной конкурсной программы и прогулок с экскурсоводами по усадьбам Пушкинского Заповедника, участники окунулись в атмосферу русского романса на традиционном вечере, где все вместе пели «Гори, гори, моя звезда…» на стихи В.Чуевского, «На заре ты ее не буди» на стихи А.Фета и многие другие известные романсы. Таким же задушевным был вечер памяти Владимира Высоцкого, на котором говорили о поэте, читали его стихи и исполняли под гитару его песни.

Вот как оценивают узнанное и пережитое непосредственные участники Форума:

«Форум нужен и очень нужен! Для меня участие в «Наследниках» — это уже добрая традиция. Участвую в нём уже 4 года подряд. Это хорошая возможность проявить себя и делать проекты не «в стол», а представлять их, подпитываться и мотивироваться от других проектов» (Л.Кравченко).

«Безусловно, «Наследники» нужны и важны для молодого поколения - это возможность открыть что-то новое, проявить себя, обменяться опытом с другими участниками» (В.Беляева).

«… это было здорово! Круто! Непередаваемо! И это «непередаваемо» – заслуга самих участников форума. Ведь какой бы насыщенной и интересной ни была программа, как бы тщательно ни продумывали организаторы мельчайшие её детали, всё впустую, если нет живого, горячего отклика. А он был» (Н.Левченко).

«Этот форум сделал каждого нас чуточку лучше. Спасибо за хорошую организацию и массу приятных эмоций, а также за новые знакомства! Будучи участником такого форума, и впрямь ощущаешь себя наследником» (А.Стаценко).

Логическим завершением и нововведением форума 2018 года стало проведение флешмоба «Язык Пушкина – в народ!» в центре Пскова – у театра драмы им. А.С.Пушкина и возле памятника «Пушкин и крестьянка». Студенты направления Реклама и связи с общественностью обращались к прохожим с известными пушкинскими строками, побуждая их к ответному припоминанию стихотворений поэта. Ведь, несмотря на новые времена, мы, россияне, продолжаем чувствовать, думать и говорить пушкинскими словами, по-пушкински оцениваем мир вокруг и самих себя.

Очередной, VII Международный форум проектных инициатив «Наследники» планируется октябре 2019 года. На этот раз он пройдет при поддержке фонда «Русский мир». И мы ожидаем от его участников немало интересного. 

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