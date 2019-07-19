Сыграли с Псковом в дрейф

Во время Ганзейских дней, 22 и 23 июня, молодые художники из Австрии, Германии и России, изучающие городскую среду, выставляли свои работы в галерее «Цех» драмтеатра. Пока горожане изучали творчество, художники и их гости отправились гулять по Пскову. И не просто так, а в формате дрейфа – бесцельного путешествия по городу, правила которого были придуманы во Франции в 60-е. Итоги своих прогулок они подвели в «Псковской правде» ко Дням города.
Как рассказала куратор выставки «Театр повседневности» и организатор эксперимента Людмила Кирсанова – псковичка, живущая сейчас в Австрии, дрейфующий во время поведенческой игры изучает как городской ландшафт, так и себя внутри него. «Ситуационисты, придумавшие дрейф, развивали очень разные идеи: например, было необходимо двигаться по Парижу, используя карту Лондона, или проехать по городу автостопом во время транспортной забастовки, или использовать алгоритмы, скажем, на каждом первом перекрестке поворачивать направо, на каждом втором - налево, или следовать указаниям случайных прохожих, или взять такси и двигаться 20 минут на запад, далее исследовать местность и многие-многие другие. На первый взгляд, абсурдные методы давали художникам возможность выпасть из привычных маршрутов и открывать город заново», - поясняет Людмила Кирсанова. Присоединиться к эксперименту мог любой пскович. Но то ли шум от Ганзы заглушил призывы экспериментаторов, то ли псковичи решили, что и так хорошо знают свой город, – гуляли по нему только приезжие.
Карта Пскова с маршрутами участников дрейфа (кликните на картинку, чтобы увеличить).
Инфографика предоставлена Людмилой Кирсановой.
Участники дрейфа перед тем, как отправиться в путь.
Фото Людмилы Кирсановой.
Метод: следовать исключительно за женщинами на высоких каблуках до финальной точки их маршрута, если претенденток преследования несколько, то выбирается та, у которой каблуки выше.
Метод слежки для дрейфа – довольно не комфортная, но, не скрою, очень захватывающая ситуация. Во-первых, вы должны принять ритм, скорость и даже манеру человека, за которым вы следуете, а во-вторых, отдаться полностью его мотиву передвижения в городе и позволить привести вас в то место, куда он направляется. То есть вы буквально отказываетесь от собственной идеи движения и предоставляете другому выбирать, как и куда вы идете. Конечно, я не первая, кто выбрал слежку как художественное исследование. Один из самых ярких примеров – это французская художница Софи Калль, которая и стала моим вдохновением. Да, безусловно, через слежку вы вторгаетесь в личное пространство и нарушаете границы, но одновременно это позволяет вам отстраниться от собственных методов передвижения, привычных маршрутов, изученных мест и увидеть город по-новому. Именно эта задача и стояла передо мной – взять дистанцию, потому что Псков, как родной город, в котором я выросла, знаком мне, кажется, до каждой тропинки, и мне было необходимо отказаться от привычной картины, чтобы почувствовать, воспринять его заново.
Куда привела меня моя слежка за псковичками на высоких каблуках? На центральный рынок в мясные ряды – не самое романтичное место в городе, но моя героиня сделала его романтичным, мягко опираясь на мужское плечо, выбирала косточки для холодца и что-то нежно рассказывала. Во дворы за улицей Леона Поземского, откуда открывается неоткрыточный вид на колокольню Троицкого собора, этот ракурс можно найти в иллюстрированных книжках Александра Стройло – как так вышло, что, будучи псковичкой, я впервые увидела этот уютный уголок? И здесь снова вспомню Ги Дебора, который говорит, что тем и отличается дрейф от обычной прогулки, что вы находите места притяжения, куда возвращаетесь. Также слежка привела меня к скульптуре «Моей бабушке посвящается» в маленьком палисаднике на улице Герцена: на старинной швейной машинке расположены лошадь с жеребенком, а над ними развевается кованый флаг. А вы знаете этот монумент? Ну и, в конце концов, очень логично – к салону красоты «Афродита».
Людмила Кирсанова, Вена, независимый куратор проектов современного искусства
Неоткрыточный вид на колокольню Троицкого собора.
Фото предоставлено Людмилой Кирсановой.
Скульптура «Моей бабушке посвящается» на улице Герцена.
Фото предоставлено Людмилой Кирсановой.
Метод: отправиться в спальный район города (конечная остановка 17-го маршрута автобуса) и следовать тропам, проложенным человеческими ногами, по возможности обходя запланированные асфальтированные или вымощенные плиткой дорожки.
Я следовал тропам, проложенным ногами жителей. Их легко узнать, они не вымощены, не асфальтированы, петляют и выполняют желание быстрее дойти до дома или до магазина. Люди не хотят тратить время на обход незаполненных пространств. Возможно, тропа машины желаний, так назвал я это явление, – это прототип телепортатора. Решение вопроса перемещения в пространстве в кратчайший срок. Думал, что этот путь занесет меня в поле за многоэтажками на окраине Пскова. Там со всей очевидностью понял бы я, что это конец дрейфа. Территориально вынужденное завершение, ведь нет смысла продолжать в незаполненном человеком пространстве. Там нет желаний. Но тропы, которыми я шел, всегда выводили меня к чему-либо человеческому, а не в пустыри. Они не связаны между собой. Это моновплетения в продуманной решетке дорожек, запланированных для жителя двора. Один не уместился в структуру и протоптал себе тропу, другой свою. Так появилась самоорганизованная сеть, в которой нет центра, нет главного пути, и следовать ей так непредсказуемо и человечно.
Мой маршрут соединил множество тропинок в семикилометровую кривую, выявляющую человека, превосходящего структуру, самоорганизованного, способного самостоятельно решать и свои и городские проблемы. И он же привел меня на следующий день на задний двор бани №1 по улице Советской. К сгоревшей прачечной. Сквозь двухэтажный остов прачечной проросли деревья выше крыши. Внутри мусор, матрасы осмелившихся здесь жить людей, гора дубовых веников. Это связующий узел разбросанных по городу следов машин желаний. Машин, которые очистят пространство, обезопасят его, сохранив, и будут собираться здесь, празднуя, ликуя, скучая, сообщаясь, преобразуя решетки в сети.
Денис Есаков, Берлин
От конечной остановки на Рокоссовского до бани на Советской привели гостя из Берлина псковские тропинки.
Фото предоставлено Людмилой Кирсановой.
Метод: дойти до ближайшего памятника и следовать туда, куда указывает его взгляд, идти до следующего памятника, который взглядом укажет, куда идти дальше.
Людмила Кирсанова говорит, что высокая концентрация смотрящих голов на постаментах в маленьком городе впечатлила художника и он решил исследовать их связь. Руди двигался по траектории взгляда памятника до тех пор, пока не встретится следующий, переключался на него и продолжал свой маршрут. В выборе его метода проступает разница в понимании формы городских монументов – европейская традиция начиная с ХХ века активно использует абстрактные объемы вместо реалистических фигур, и в целом в европейских городах все меньше воздвигают памятников в честь какой-то личности, скорее они становятся инструментом создания пространства для притяжения горожан. «Представляю, как удивительно увидеть стиль прошлых веков в достаточно современном исполнении, - говорит Денис Есаков. - Подобное очарование можно испытать, приехав в Йошкар-Олу, где в центре города недавно построили свой московский кремль и прочие древности. Чудно».
Путь Руди начался от маленького Ленина у областной администрации и через Кутузова, к барельефу Спегальского с мемориальной доски на доме, где тот жил, потом к Скобарю в Детском парке и далее, и далее – через Летний сад на набережную, как шарик пинг-понга художник отскакивал от одного угла к другому, пока его маршрут не завершился у большого Ленина рядом с университетом.
Выяснилось удивительное – ничего не нашлось, пустота, оказалось, памятники смотрят в никуда, взгляд их ни на что не указывает, а друг с другом они совсем не связаны. Почему пустота? И почему по-прежнему необходимы головы на постаментах, доминирующие над нами и над городом? Возможно, у человека развилась монументальная слепота. Сияние их настолько ослепляющее, что пространство вокруг них как будто опустошается, а в это время городская жизнь протекает в каких-то других местах.
Руди Раф,
Вена
Жизнь под взглядом памятника.
Фото Руди Рафа.
Метод: поездка на велосипеде по пограничным территориям. Исследованы границы поля и города, панельных домов и частной застройки, линии реки и города.
Я изучаю, где в городе локализовано невеликое, некрасивое, немогучее? В дрейфе, следуя правилу поиска пограничных территорий, я бросаю Кремль, пересекаю реку и направляюсь к оставленному радиозаводу, там на каждом повороте встречаю разрисованные кривыми пятнами стены пятиэтажек, это непроизвольные следы работы коммунальных служб - причудливо застывший мазут, еще не ЖКХ-арт горожан, уже не стерильное пространство центральных достопримечательностей.
Жара, женщина в ночнушке хлопает по ковру и делится со мной ночным кошмаром: старая хрущевка складывается как домик из-за растущей под боком новостройки. Политическая программа из ее сна не противоречит принципам низового самоуправления: отдайте свободу принимать решения горожанам, верните власть обратно во дворы. В этой утопичной версии городского устройства искомая свобода находится на периферии, куда вытеснено мусорное, некрасивое и шершавое. Цитируя рекламу на автобусе: город - единство непохожих.
Интервенции тактических урбанистов опасны безжалостным освоением периферии, где не происходит зачистка хаоса и внедрение красивой линейки городских решений. Пусть лучше руины завода рождают у взрослых ностальгию по прошлому золотому веку и меланхолию по свободе у подростков, чем кварталы мертвых многоэтажек и парков вызывают умирание нормального. Дети на вопрос, что тут интересного и где клево кататься, рассказывают о пустых полях, дамбах, заброшках и запрудах. Там фантазия имеет больше шансов проявиться.
Савва Дудин,
Москва
Жизнь вне центра.
Фото Саввы Дудина.
Метод: каждые два квартала останавливаться на перекрестке на пять минут, изучать противоположные по диагонали углы, зарисовывать привлекающие внимание фактуры и двигаться далее направо.
Я как профессиональный реставратор всегда обращаю внимание на детали. На перекрестках Пскова я зарисовала, как сталкиваются фактуры из очень разных эпох - это удивительный культурный коллаж.
Мари Райнеке,
Вена
Угадаете ли вы, фрагменты чего зарисовала Мари Райнеке из Вены? Каждому ответившему правильно организаторы подарят авторский уникальный журнал о дрейфе в Пскове. Присылайте ваши варианты на LK.Kirsanova@gmail.com до 1 августа 2019 года с пометкой «Дрейф».
Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Некрасова.
Рисунок Мари Райнеке.
Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.
Рисунок Мари Райнеке.
Пересечение улицы Советской и улицы Свердлова.
Рисунок Мари Райнеке.