Сыграли с Псковом в дрейф

Метод слежки для дрейфа – довольно не комфортная, но, не скрою, очень захватывающая ситуация. Во-первых, вы должны принять ритм, скорость и даже манеру человека, за которым вы следуете, а во-вторых, отдаться полностью его мотиву передвижения в городе и позволить привести вас в то место, куда он направляется. То есть вы буквально отказываетесь от собственной идеи движения и предоставляете другому выбирать, как и куда вы идете. Конечно, я не первая, кто выбрал слежку как художественное исследование. Один из самых ярких примеров – это французская художница Софи Калль, которая и стала моим вдохновением. Да, безусловно, через слежку вы вторгаетесь в личное пространство и нарушаете границы, но одновременно это позволяет вам отстраниться от собственных методов передвижения, привычных маршрутов, изученных мест и увидеть город по-новому. Именно эта задача и стояла передо мной – взять дистанцию, потому что Псков, как родной город, в котором я выросла, знаком мне, кажется, до каждой тропинки, и мне было необходимо отказаться от привычной картины, чтобы почувствовать, воспринять его заново.

Куда привела меня моя слежка за псковичками на высоких каблуках? На центральный рынок в мясные ряды – не самое романтичное место в городе, но моя героиня сделала его романтичным, мягко опираясь на мужское плечо, выбирала косточки для холодца и что-то нежно рассказывала. Во дворы за улицей Леона Поземского, откуда открывается неоткрыточный вид на колокольню Троицкого собора, этот ракурс можно найти в иллюстрированных книжках Александра Стройло – как так вышло, что, будучи псковичкой, я впервые увидела этот уютный уголок? И здесь снова вспомню Ги Дебора, который говорит, что тем и отличается дрейф от обычной прогулки, что вы находите места притяжения, куда возвращаетесь. Также слежка привела меня к скульптуре «Моей бабушке посвящается» в маленьком палисаднике на улице Герцена: на старинной швейной машинке расположены лошадь с жеребенком, а над ними развевается кованый флаг. А вы знаете этот монумент? Ну и, в конце концов, очень логично – к салону красоты «Афродита».



