Молоко и ЗМЖ

Теперь в магазинах молочные продукты без заменителя молочного жира, то есть натуральные, должны быть специально выделены. Чтобы люди знали, что они покупают. C 1 июля в нашей стране вступило в силу постановление правительства, цитируем: «В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Вроде, без ГМО

Даем магазинам несколько дней на раскачку и, вооружившись постановлением, 5 июля идем в ведущие сетевые магазины Пскова. В «Ленте» на Рижском проспекте, 96Б, в молочном отделе мы долго искали и надеялись, что продукты с заменителями молочного жира будут выделены на отдельной полке. Нашли разграничения в йогуртах: «натуральные» и «с добавками». Почитали состав – все натурально. Оказалось, под «добавками» имелись в виду хлопья, мюсли, зерна и другие довески к йогуртам, а «натуральные» – без ничего, простая белая масса. Собрались было уходить, как невзначай увидели на ценниках пометки: «с ЗМЖ» и «без ЗМЖ». Видимо, это и есть то самое пресловутое «с заменителем молочного жира» и «без заменителя молочного жира». Но это мы постановление читали, а поймут ли другие покупатели эту тарабарскую аббревиатуру? Подходим к девушке, раскладывающей товар, мол, что за «без ЗМЖ» на ценниках? – Без каких-то там добавок. Вроде как без ГМО. В общем, не заморачивайтесь, – пояснила та.



Но мы уже решили «заморочиться» по полной и поспешили в продуктовый магазин «Империала». Здесь в молочном отделе нас встречают яркие салатово-зеленые ценники, на которых внятно написано «без заменителя молочного жира». Значит, в продуктах с другими ценниками – есть заменители. Проверяем состав. Так и есть. Все ясно и понятно. Идем дальше!



А дальше на пути у нас «Дикси» на Рижском, 16. Есть на ценниках ожидаемая аббревиатура «БЗМЖ», маркирующая натуральный продукт. Не на всех. Получается полная путаница. Например, творожный сырок в глазури с ценником без такой пометки. В чем дело? Читаем состав: творог, сахар, масло, загуститель, а в шоколаде – заменитель масла какао. Это его посчитали заменителем? На ценниках у продуктов из Пушкинских Гор тоже не оказалось пометок «БЗМЖ», а в составе – никаких заменителей. Зато на ценнике иногороднего масла мы увидели «сод.ЗМЖ», хотя закон такие продукты маркировать не просит. В этом же магазине есть и пустые ценники на молочку безо всякой маркировки. Зачем? Непонятно. В «Магните», тоже на Рижском, 16, промаркированы не все натуральные продукты. Спросили у продавщицы в фирменной жилетке: почему на одних продуктах есть «без заменителя молочного жира», а на других – нет? «Значит, в этих продуктах есть заменитель жира», – ответила сотрудник торгового зала. Но это не так! Состав полностью натуральный!



В «Пятерочке» на Рижском, 16, мы пошли «ва-банк» и сразу спросили: «Есть продукты с заменителем, есть без заменителя молочного жира. А почему тогда есть третий вид ценников – пустые?» На это одна девушка просто развела руками, мол, я не при делах. Зато вторая заметила, что возможно просто не успели переклеить ценники на всех продуктах. Итак, обойдя все популярные магазины, мы выяснили: руководство магазинов слышало про нововведение, но вот выполнять его то ли не спешит, то ли не понимает, что именно требуется. В отличники пока можно занести только «Империал». И позже нам стало понятно, почему. А для покупателей рекомендация пока одна: по-прежнему внимательно читать состав.



КСТАТИ Нарушение установленных правил продажи отдельных товаров влечет штраф на юрлицо до 30 тысяч рублей.

Проверки и контроль

Звоним в Роспотребнадзор, чтобы узнать, для чего все это вообще нужно. – Для того, чтобы обеспечить право потребителя на получение необходимой информации о товаре, – рассказала «Псковской правде» Елена Припутенко, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области. – Другими словами, чтобы люди могли сделать правильный выбор и имели представление о том, что они покупают: традиционный молочный товар или похожий на него продукт с растительными жирами. У нас на сайте размещена информация с рекомендациями, как надо выделять продукты в магазинах. И будем осуществлять контроль, будем принимать меры. У нас уже была от бдительного покупателя жалоба на невыполнение этого постановления, мол, были не отмечены товары. Будем разбираться. Из магазинов за консультацией к нам пока обращался только «Империал». По словам собеседницы, полноценные проверки в магазинах еще не устраивали, для этого должны быть определенные основания. Например, после получения жалоб от покупателей магазинам будут или выдавать предостережение, или проводить внеплановую проверку. – В постановлении не написано четко, что продукты должны лежать на раздельных полках. Там написано, что продукция должна быть «визуально отделена». И каждый магазин как понимает, так и отделяет. Но на наш взгляд, надо не только надпись на ценнике добавить, но и физически разделить – отдельно разместить на полках товар. Роспотребнадзор, конечно же, будет принимать жалобы от покупателей. Но прежде всего, у покупателя есть право обратиться непосредственно в магазине либо к заведующему магазином, либо потребовать книгу жалоб и предложений. В книге написать свои пожелания или претензии, на которые покупателю точно так же должны будут ответить. Можно оставить жалобу на нашем сайте, в разделе «Обращения граждан».