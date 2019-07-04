Отель «Дядя Федор»

Сейчас лето, сезон отпусков. И так хочется рвануться на море… но дома сидит и смотрит на тебя кот. Или собака, которая уже тащит поводок и стремится на прогулку. Сразу опускаются руки: и куда четвероногих товарищей, не брать же с собой в самолёт и в жаркие страны?

Посуточно

У кого-то есть возможность передать своего мохнатого друга родственникам, или попросить друзей навещать и кормить кота. Но если кот недельку и сможет прожить без постоянного присутствия человека, то собака требует более пристального внимания к своей персоне. А родители, например, живут в совсем другом городе. Что делать? Мы решили выяснить, есть ли в Пскове гостиницы для животных, и сколько стоит – кота пристроить? Оказалось, что такие гостиницы в Пскове есть! Если вбить в поисковую систему, то Интернет выдаёт несколько гостиниц для животных – выбрать есть из чего. Цены в среднем одинаковые: придётся заплатить по 300-600 рублей в сутки за мелких собак и котов, а вот цена за крупных и средних собак доходит до 600-1000 рублей.



Например, в ветклинике «Котонай», как оказалось, есть и гостиница. На сайте указано, что даже для экзотических животных. Туда в первую очередь мы и позвонили. - Да, у нас есть круглосуточная гостиница для кошек и собак, - рассказала милая девушка по телефону. - Для экзотических животных в Пскове, к сожалению, гостиницы нет, есть в Петербурге. Там нужны отдельные специалисты, которые смогут лечить и ухаживать за такими специфичными домашними питомцами. Как заметила собеседница, в ветклинике есть постоянные клиенты, которые оставляют своих животных им на попечение в период отъездов. Оказалось, что у нас в Пскове есть ещё и самые настоящие гостиницы для животных. Это тоже нам подсказал Интернет. Следом мы нашли ещё гостиницу. Она – исключительно для собак, находится рядом со Псковом, «Спутник». Руководитель гостиницы Анна рассказала, как к ним можно отдать своего питомца: - Записывайтесь только заранее, за 2-3 недели. Сейчас сезон отпусков, многие оставляют своих собачек, пока уезжают отдыхать.



Как заметила собеседница, гостиница для животных в Пскове пользуется популярностью, и не только летом: - Кто-то в командировки уезжает, кто-то ложится в больницу – случаев, когда хозяин не может быть дома, много в любое время года. Летом собаки у нас остаются на 1-2 недели, в другие сезоны – на 2-3 дня, но зато чаще. По словам Анны, сейчас становится популярным забота о животных: многие люди забирают себе бездомных собак и кошек, пользуются различными услугами, это не только ветклиники, но и груминг салоны, гостиницы, занимаются дрессировкой. - Место в гостинице лучше бронировать заранее, за пол месяца. При себе иметь свой паспорт и ветеринарный паспорт животного. Если у животного паспорта нет, то за день до заселения ветврач должен осмотреть питомца и выдать справку. Мы гуляем с собаками дважды в день, а ещё отправляем хозяевам фото и видеоотчёты. Потому что знаем, что разлуку с питомцем хозяева переносят хуже, чем сами животные. И если у вашего пса какие-то особенности, хронические заболевания – мы будем давать ему таблетки и делать уколы, от сложных клиентов не отказываемся! Конечно же, эти заболевания не должны быть заразными.



А в ещё одной зоогостинице, как оказалось, бывают и не столь обычные клиенты. Об это рассказала директор зооцентра «Casa per cani» Юлия: - Мы вообще специализируемся на собаках и кошках, но иногда к нам приносят и хорьков. Правда, хорьков мы берём только в клетках. А так – как обычно: у животного обязательно должен быть паспорт со всеми действующими прививками, у хозяина тоже должен быть паспорт, составляется договор: сколько раз кормить и гулять с четвероногим другом. Корм – «живой»: мясо, крупы. Если питомца надо кормить специальным кормом, хозяева его покупают отдельно.

Частные руки

То есть зоогостиниц в Пскове довольно-таки много. Столь же много предложений и от частных лиц. Так, в Интернете мы нашли Анастасию, которая предлагает взять к себе на передержку вашего питомца. При чём не только собаку или кошку, но и хомяков, черепах, попугаев. - Не могу сказать, что мои услуги пользуются популярностью, сложно попасть на этот рынок, - честно рассказала Анастасия. – Я прекрасно понимаю людей: им страшно отдавать своего считай члена семьи в чужие руки. Зоогостиницам больше доверяют, а чужому человеку доверить собаку или кота можно только по совету знакомых. Я в Пскове недавно, поэтому клиентов у меня пока немного. Зато в отличии от гостиницы, у нас ваш питомец будет жить не в вольере, а в квартире: спать где захочет, без клеток. И мы берём не больше двух питомцев, обязательно – не агрессивных. Обещают временные хозяева присылать и фото и видеоотчёты, чтобы вы видели, как чувствует себя ваш пушистый (или пернатый?) друг.

Вы на курорт, четвероногий - в гостиницу

Что нам удалось выяснить: если вы хотите доверить питомца в чужие заботливые руки, то заранее необходимо забронировать место в гостинице или у конкретного человека. Лучше – съездить и посмотреть, в каких условиях будут содержать вашего хвостатика. Заранее сделать ветпаспорт и перед заселением в гостиницу обновить прививки. Приготовить от 300 до 1000 рублей за каждый сутки пребывания животного в гостях, а также запасы корма, наполнителя для туалетов, поводок/намордник, необходимые таблетки.

КСТАТИ Все необходимые предметы обихода для вашего питомца можно найти в зоомагазинах в Пскове: в магазине аквариумистики и зоотоваров «Природа» - на улице Юбилейная,36 и «Зоолавке» ГМ «Империал», их магазины расположены на улице Коммунальная, 41 и улице Народная, 49а.