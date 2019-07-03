Десять Холматок

– Когда нам это сказали, мы решили, что вышла путаница. Как у дочери Парьева может быть фамилия Резанцова? Но оказалось, что погибшие бойцы после войны стали родственниками – их дети поженились. Дочь Парьева вышла замуж за племянника друга, погибшего вместе с ее отцом. И таких удивительных историй много, - говорит руководитель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

В прошлом году в Себежском районе, недалеко от государственной границы, поисковики отряда «Забытый батальон» нашли останки троих бойцов, погибших в 1941 году в жестоком бою с наступавшей из Латвии дивизией СС «Мертвая Голова». Двоих удалось опознать: Иван Резанцов и Василий Парьев, бойцы 391 полка 170 стрелковой дивизии, уроженцы одной башкирской деревни. Поисковики тут же связались с коллегами из Башкирии. И буквально через пару часов им сообщили, что родственники бойцов найдены: у Ивана Резанцова остались только правнуки, а вот у Василия Парьева еще жива дочь. Ей 84 года, и ее фамилия Резанцова...

В этом году на территории Себежского укрепрайона впервые пройдет районная Вахта памяти. Она торжественно стартует 7 июля на Кургане дружбы и продлится две недели.

- Мы будем работать на территориях, которые в поисковом отношении не обследовались никогда. События июля 1941 года – наиболее таинственные и неизученные страницы военной истории Псковщины. Именно через Себежский укрепрайон входили фашисты со стороны Латвии. Здесь шли тяжелейшие бои. Мы занимаемся изучением этих событий уже 20 лет. И только сейчас приняли решение о «тотальной зачистке» этой территории. Результаты поисковых разведок за эти два десятилетия показали то, что одним отрядом эту территорию просто не осилить, - поясняет Владимир Бумаков.

По его словам, отряд «Забытый батальон» периодически поднимал на этой территории останки бойцов. 99% из них - военнослужащие 170-й стрелковой дивизии, которая прибыла сюда из башкирского города Стерлитамака.

– Многих удается опознать, потому что при них есть так называемые смертные медальоны. Поскольку дивизия кадровая, сформировавшаяся еще до войны, по уставу каждый солдат обязан был иметь на себе личный опознавательный знак. И когда мы находим останки, большая часть времени уходит именно на поиск медальона. Один раз мы нашли останки бойца и еще сутки искали в песке его медальон. Нашли. И потом нашли его родственников.

В Себежской районной «Вахте памяти» примет участие порядка 100 поисковиков со всей страны. Работать они будут в непосредственной близости от линии государственной границы – в районе площадью 3 на 3 км. Поисковая работа будет проводиться с использованием материалов аэрофотосъемки.

– На протяжении трех лет я приобретал на иностранных аукционах материалы немецкой аэрофотосъемки этих мест. На них детально видны все окопы, траншеи, воронки и ямы. Приобретенные материалы позволяют предполагать, что тот район, где мы будем заниматься поиском, даст нам много интересных открытий.

В том числе, поисковики намерены искать погибшие гарнизоны ДОТов, которых на территории Себежского укрепрайона насчитывалось более 70. Часть их взорвали немцы, а часть со следами боя остались целыми.

– Вы были в Холматке? Себежский укрепрайон – это десять «Холматок», собранных в одном месте, - говорит наш собеседник. - Здесь есть ДОТы, в которых, с тех пор как война кончилась, кроме нас никто не бывал. Мы их находили заваленными землей, копали к ним траншеи. И сейчас на этих территориях мы будем работать.