Псков - Иркутск

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислит свою месячную зарплату на помощь жителям Иркутской области. Наводнение, связанное с выходом из берегов нескольких сибирских рек, названо самым крупным в этом регионе за последние 180 лет. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Известно по меньшей мере о 18 погибших и о тысячах людей, оставшихся без крова.

Накануне «Псковская правда» сообщала о начавшемся в Псковской области сборе средств для пострадавших. Оператором выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Именно через этот фонд псковский губернатор перечислит свою зарплату. Также в Иркутскую область вчера отправился отряд псковских спасателей.

Опубликована памятка, которая поможет всем неравнодушным внести посильный вклад в помощь иркутянам.