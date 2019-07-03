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Общество

Псков - Иркутск

Месячная зарплата губернатора Михаила Ведерникова пойдет на помощь иркутянам, помочь может каждый - памятка

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Алексей Кедров
3 июля 2019 года, 14:08
Фото: Фото ТАСС
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислит свою месячную зарплату на помощь жителям Иркутской области. Наводнение, связанное с выходом из берегов нескольких сибирских рек, названо самым крупным в этом регионе за последние 180 лет. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Известно по меньшей мере о 18 погибших и о тысячах людей, оставшихся без крова.

Накануне «Псковская правда» сообщала о начавшемся в Псковской области сборе средств для пострадавших. Оператором выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Именно через этот фонд псковский губернатор перечислит свою зарплату. Также в Иркутскую область вчера отправился отряд псковских спасателей.

Опубликована памятка, которая поможет всем неравнодушным внести посильный вклад в помощь иркутянам.

1. ПО РЕКВИЗИТАМ

Перечисление на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2. ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ В БАНКЕ

Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения фонда.

Вставьте карту в устройство самообслуживания.

Выберите раздел «Платежи и переводы», далее — «Благотворительность и социальная помощь».

Выберите благотворительный фонд княгини Ольги, укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

3. ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

С помощью мобильного приложения.

Выберите вкладку «Платежи», далее — «Остальное».

Воспользуетесь строкой поиска по названию благотворительной организации или реквизитам (благотворительный фонд княгини Ольги).

Укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите перевод кодом, пришедшим вам в смс с номера 900.

4. ПО QR-КОДУ

С помощью QR-кода:

Зайдите в мобильное приложение своего банка в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду».

Наведите сканер на QR-код вашей платежной квитанции: дождитесь автозаполнения реквизитов, укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

Псков - Иркутск
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