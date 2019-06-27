К Международному дню кооперативов

На Псковской земле первое потребительское общество было создано в городе Пскове при поощрении губернатора графа Константина Ивановича Палена. 17 августа 1886 года был утвержден Устав, а в сентябре его опубликовали «Псковские губернские ведомости» и «Вестник Псковского губернского земства».

Международный день кооперативов отмечается в первую субботу июля. Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1992 года и с тех пор отмечается ежегодно, в этом году — 6 июля.

ЧЕМ ЖИВЕТ КООПЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ

Кооперация и сегодня занимает важное место в решении социально-экономических задач государства, особенно в сельской местности.

На территории Псковской области потребительские общества объединены в систему Псковского облпотребсоюза. В зону его обслуживания входит вся территория региона. Область занимает второе место в стране по количеству сельских населенных пунктов, причем почти 90% из них малочисленны (менее 50 человек). Товарооборот в сельских магазинах крайне низкий, в результате рентабельность кооперативной торговли нулевая, а в малонаселенных пунктах — планово убыточна. Закрытие большинства таких магазинов невозможно, так как они являются единственным местом в деревнях, где люди могут приобрести товары повседневного спроса и товары первой необходимости. Для обеспечения доступности товаров сохранены автомагазины, которые обслуживают самые отдаленные населенные пункты в любое время года, зачастую себе в убыток, привозят не только товары первой необходимости, но и всё, что люди просят, тем самым способствуют сохранению сельских поселений. На территории области работает 673 магазина, в том числе 414 на селе, и 66 автомагазинов.

Убытки по данному направлению перекрываются за счет прибыли по рентабельным предприятиям розничной торговли, но с каждым годом содержать магазины на селе становится все труднее. Несмотря на финансовые трудности, мы стараемся развиваться, не останавливаться на достигнутом. Учитывая усиливающуюся конкуренцию федеральных сетевых магазинов, прислушиваясь к мнению и требованиям своего покупателя, потребительская кооперация старается идти в ногу со временем. Продолжается инновационная работа по автоматизации магазинов, автоматизированы также все распределительные склады и оптовая база ОБЛПО «Кооператор», они объединены в единую информационную сеть.

Некоторые магазины требуют ремонта и обновления. Руководство Облпотребсоюза с целью​ повышения эффективности занимается ребрендингом​ розничных предприятий. Речь идет о внутреннем и внешнем оформлении магазинов, выкладке товаров, замене баннеров, вывесок, торгового оборудования. Так, например, магазины в поселках Новоселье Стругокрасненского райпо, Карамышево Псковского райпо, Ямм Гдовского райпо предстали перед своими покупателями совершенно в новом свете. Оформлены они в единой стилистике, разработанной для сетевых кооперативных магазинов «Колосок». И теперь такой магазин не укладывается в стереотипные представления о сельской лавке — по формату это вполне себе городской мини-маркет с большим ассортиментом продуктов. И эта работа продолжается в Островском, Стругокрасненском, Печорском, Порховском и других райпо. Только за 2018 год мы вложили в свое развитие и укрепление материально-технической базы более 154 млн. рублей.

Особое место в наших магазинах — продукции собственного производства системы потребкооперации, товарам, выпускаемым под собственной торговой маркой «Вкусно!» Собственная продукция наших цехов и предприятий — это наш конек и наше конкурентное преимущество. Мы печем хлеб, различные кондитерские изделия, готовим мясные полуфабрикаты, выпускаем безалкогольные напитки… Постоянно линейка нашей продукции обновляется. К примеру, совсем недавно в Невельском райпо выпущены новые безалкогольные напитки «Петрович» и «Апельсиновый вкус», а в Новосокольническом райпо знаменитая вода «Гардарика» тоже приобрела разнообразные вкусы…

Наши предприятия постоянно работают над улучшением экологической безопасности продуктов питания. Сырье закупаем у местных фермеров и в личных подсобных хозяйствах. За сданную сельскохозяйственную продукцию сельским жителям области выплачено в 2018 году около 100 млн. руб.