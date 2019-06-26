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Общество

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели

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Алексей Кедров
26 июня 2019 года, 10:12
Фото: Дарья Хваткова
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Дома в центре Пскова украсят граффити — легальные и художественные.

Первое масштабное граффити появится на стене дома №26 на Октябрьском проспекте к Ганзе. Художник рисует главных героев романа «Два капитана». Вениамин Каверин — автор любимого и зачитанного всеми подростками до дыр романа, как известно, родился в Пскове.

Далее нарисуют еще несколько огромных граффити (иначе их называют муралами) с изображением исторических личностей, причастных к истории города и области. Размещение граффити на фасадах домов в центре Пскова согласовали с собственниками жилья. Все муралы появятся на фасадах зданий, которые не являются объектами культурного наследия, но, несмотря на это, все эскизы согласовали также и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Работой над стрит-арт проектом занимается группа художников из Санкт-Петербурга. Все рисунки будут сдержанными, без ярких, кричащих цветов и агрессивной тематики, обещают авторы проекта.

— Смотреть на такие стрит-арт объекты всегда очень занимательно, — отметил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. — Я видел множество замечательных идей таких граффити, реализованных в других городах. Это же замечательная возможность украсить городскую среду, порадовать горожан. Муралы становятся настоящей достопримечательностью, точкой притяжения для жителей города и туристов. Все псковичи прекрасно знают знаменитый «дом с конем» с изображением пегаса, который сначала был банальной рекламой турфирмы. На домах Пскова могли бы появиться изображения княгини Ольги, Александра Невского, Василия Маргелова. Древний Псков такие рисунки только украсят, только, конечно, они должны быть выполнены профессионально.

Свои представления о рисунках на фасадах долгое время псковичи, действительно, могли строить лишь по известному «дому с конем» на улице Юбилейной. Первое легальное граффити оставили в Пскове питерские художники в 2014 году. Рисунки, занявшие почти 300 квадратных метров, остались на мосту через железнодорожные пути в районе вокзала. Одним из самых заметных рисунков, украсивших виадук, стал динозавр. В 2017 году в честь Довлатова граффити появились на опорах Ольгинского моста. Эти рисунки — портрет писателя и абстракция — стали частью инсталляции питерской художницы Кати Красной.

Инициатор нынешнего проекта — молодежная команда «Хоть Отбавляй». Их идею поддержал Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Инициаторы проекта уверены, что интересные тематически картины не только украсят город, но и привлекут туристов. Проект начнется с исторического центра, но постепенно перейдет на окраины города, чтобы внести краски в серые городские кварталы.

Хорошая идея. А еще можно по примеру соседней Белоруссии раскрасить серые кирпичные пятиэтажки в веселые цвета — желтый, сиреневый, голубой. Тоже смотрится неплохо. 

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