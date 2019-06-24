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Общество

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов

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Мария Соколова
24 июня 2019 года, 17:18
Фото: Андрей Степанов
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Вот так одним прекрасным утром выходишь на улицу, подходишь к своей ласточке, и сердце в груди падает: какие-то вандалы повредили ваш любимый автомобиль.

С такой неприятной ситуацией недавно столкнулись псковичи, которые живут в районе улицы Владимирской. Об этом мы узнали из поста в соцсетях:

«Доброе утро, может кто обладает информацией, предположительно сегодня с 8-9 утра. улица Владимирская 9а, поцарапали машину». Девушка приложила и фотографии: на двери машины любовно было выведено кривыми буквами Мама и папа. Такая же надпись была сделана и на капоте соседней машины.

ЗВОНИМ В ПОЛИЦИЮ

«Псковская правда» попыталась разобраться, что делать в случае, если человек вышел во двор и обнаружил на своём автомобиле какие-то изъяны. Причины повреждения могут быть любыми: кто-то поцарапал машину, облил краской, проткнул шину, или поджёг её. Прежде всего мы позвонили в пресс-службу УМВД России по Псковской области:

- Лучший способ спасти своё имущество – это его изначально застраховать, - рассказал руководитель пресс-службы Алексей Баранов. – Если же вашей машине был причинён ущерб не во время движения, то вы можете обратиться в полицию – звоните в дежурную часть вашего района, города, или просто наберите 02 и расскажите, что у вас произошло. К вам направят нужного специалиста.

Пока едет сотрудник полиции, вы можете сами сфотографировать машину и все повреждения, и попытаться сами собрать информацию, кто мог повредить автомобиль. Но не вступайте в конфликты и не пытайтесь сами наказать чужих детей – их родители могут пожаловаться на вас.

- Прибывший сотрудник полиции проведёт оценку ущерба и квалификацию порчи имущества, - заметил Алексей Баранов. - Это может быть как незначительная порча, так и значительный ущерб или полное уничтожение имущества. Исходя из квалификации полиция будет принимать необходимые меры – возбуждать административное или даже уголовное дело, опрашивать подозреваемых, и так далее. А также выдаст вам справку о том, что ваш автомобиль был повреждён в результате противоправных действий.

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто
Какие «прекрасные» дети: уродуя автомашины, они вспомнили маму и папу. А может и не дети вовсе были?
Фото из соцсетей.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

С этой справкой вам надо идти – в страховую компанию. Конечно же, если ваш автомобиль был застрахован.

«Псковская правда» пошла в одну из страховых компаний Пскова. Чтобы узнать, как получить эту выплату?

- Сразу вам скажу, что такие повреждения оплатит лишь КАСКО, - заметил Алексей, сотрудник одной из страховых компаний Пскова. - ОСАГО – это обязательный вид страхования, а КАСКО – добровольный. ОСАГО возмещается только при взаимодействии двух транспортных средств – это ДТП, и если виновник установлен. В данной ситуации, если была поцарапана или каким-то образом повреждена машина третьим лицом, такой случай подлежит урегулированию по КАСКО. Сначала вызывается участковый, он должен зафиксировать обращение физического лица и выдать талон-уведомление.

С этим талоном мы идём в свою страховую компанию. Позже приносим либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление о закрытии дела.

- Даже если уголовное дело было возбуждено, мы не ждём, когда его закроют, а принимаем, урегулируем всё, и либо направляем на станцию, либо платим деньгами – возмещаем ущерб. Если полиция установит виновника, мы предъявляем ему регресс – требование о возмещении средств, потраченных на ремонт.

Как заметил собеседник, в полисе прописаны все условия и правила предоставления страховки. Правила не едины, и у разных компаний они могут отличаться.

Сегодня в нашем регионе страховые компании обычно только направляют авто на станцию, живые деньги не выплачивают.

- Станция производит ремонт и выставляет счёт страховой компании. Клиент получает направление, он отдаёт автомобиль в работу и забирает уже готовый транспорт. Если повреждения незначительные, и никакие запчасти заказывать не нужно, то работы проводятся быстро.

По словам собеседник, с подобными повреждениями к ним обращается около 25% от общего количества застрахованных по КАСКО.

- Если находится виновник, то вы ему предъявляете иск. То есть если я из ревности поцарапала машину своему мужу, то страховая компания выплатит ущерб, но иск всё равно придётся оплатить нашей же семье?

- Да, если будет установлена личность злоумышленника, то требование будет предъявлено вам. При этом вы можете мирно возместить ущерб страховой компании, заключить мировое соглашение. Либо в судебном порядке. Но если вина установлена, мы обязательно выставляем требование, и все дела находятся на контроле.

АВТОСАЛОН

Однако по КАСКО далеко не все водители страхуют свои автомобили – как правило, лишь новые машины. И если ваша машина тоже не застрахована, то ремонтировать машину придётся самостоятельно, обращаясь в автосалоны.

Мы узнали, сколько стоит покраска одного элемента автомобиля в разных салонах города:

цена варьируется от 5,5 до 9 тысяч рублей. Но точную стоимость работы смогут подсказать только непосредственно в салоне, в зависимости от глубины царапин и площади повреждённой поверхности.

Если злоумышленника удастся установить, то его привлекут к ответственности и обяжут возместить причинённый вам ущерб. А если нет, то вы, к сожалению, останетесь без компенсации.

НЕ ДЕТИ?

Следом мы позвонили психологу Диане Грибановой, чтобы узнать, почему дети могли так поступить – поцарапать машину? Неужели они так выражают свою любовь?

- Я почему-то сомневаюсь, что это дети, - тут же заметила психолог, взглянув на фото. – Маленькие дети писать ещё не умеют, а те кто уже умеет писать – вряд ли будут царапать чужие машины. Может быть, это чей-то злой умысел? Возможно, месть подростка, или кто-то решил похулиганить. Но очень похоже на то, что кто-то поцарапал машину специально.

Что остаётся добавить? Лучше всего, конечно же, ставить машину в гараж и на охраняемую парковку. Если такой возможности нет, то хотя бы не ставить её на зелёные зоны, под балконы и окна, а также в близи детских площадок. И, конечно же, приглядывать за своими детьми: вы должны им рассказать, что даже из самых добрых побуждений трогать, а тем более портить, чужое имущество запрещено. Пусть дети узнают это от вас, а не от злого соседа или сотрудника полиции.

На фото: Какие «прекрасные» дети: уродуя автомашины, они вспомнили маму и папу. А может и не дети вовсе были?

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