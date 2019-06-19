Жители Новоржевского района просят защиты от одичавших собак

«Еще в прошлом году были нападения на стадо овец: прямо на пастбище загрызли 12 голов в нашей деревне, в другом стаде 8 и в деревне Кузьмино прямо у дома хозяев загрызли 2 ягнят. В этом году в конце мая снова поели 9 голов из стада в нашей деревне. Собаки здоровые среди них видели кавказскую овчарку, очень страшно местным жителям, летом у нас много детей. Обращались к главе местной администрации, ответили, что не хватает средств на отлов этих животных» - написала на сайте губернатора Ольга Васильева, жительница деревни Макарово.

- Речь идет о трех собаках, все ростом с хороших овчарок, одна из них очень крупная, - рассказала глава Новоржевской волости Татьяна Евдокимова. – Местные жители не досчитались овец, вернувшихся с пастбища, отправились их искать и нашли трупы животных неподалеку в зарослях борщевика. Рассказывали также, что видели эту же собачью стаю, гнавшуюся за овцами. Овцы потом вернулись домой покусанными.

По словам Татьяны Евдокимовой, раньше в деревне Макарово был приют для бездомных собак, но потом он закрылся из-за недостатка средств.

- Организатор приюта уверял, что всех животных вывез в другое место, но это только с его слов, возможно, что эти собаки из приюта,- продолжает Татьяна Евдокимова. – По закону, если через шесть месяцев содержания в приюте, животному не нашлось хозяина, его стерилизуют и выпускают на волю. Беспризорные животные голодные бегают по улицам, и очень нуждаются в уходе и хозяине. Да и претензии в данном случае предъявить некому. Когда хозяйские животные бегают без поводка и присмотра, я сама хожу выношу предупреждения и составляю протоколы. Если собака ведет себя агрессивно, то и штрафы выписываю. А в данном случае призвать к ответу некого.

По словам Татьяны Евдокимовой, найти специализированную организацию, которая бы отловила собак, пока не получается.

«Псковская правда» обратилась в зоозащитную организацию «Шанс», но там нам ответили, что работают только по Пскову и Псковскому району.

У одной из руководительниц «Шанса», зоозащитницы Марии Величко факт, что три собаки могли загрызть такое количество овец, вызвал большой скепсис.

Но даже если животные и впрямь виновны, она находит слова в их защиту.

- Когда получаешь такую информацию: «одичавшие собаки напали на скот, помогите, что нам делать?», появляются неоднозначные эмоции, - говорит Мария Величко. - Жаль людей, которые потеряли свое имущество, безусловно. Но, также хочется, чтобы люди задали себе вопрос: откуда появились эти «одичавшие собаки»? К сожалению, за безответственные и жестокие поступки одних людей часто страдают другие.

Если люди не перестанут выгонять собак из дома, отпускать их на самовыгул, не начнут стерилизовать своих собак, а не раздавать щенят кому попало, или просто вывозить их в лес - многим знакомо понятие «завезти собаку», ситуация не изменится. Отловят этих собак - появятся новые. Снова «ниоткуда».

Кинолог Олеся Минина считает, что одичавшие собаки от голода могут нападать на домашний скот.

Можно ли такую собаку в будущем «социализировать», при условии, если у нее появится грамотный ответственный хозяин? – поинтересовались мы у кинолога.

- Такая собака в будущем может представлять опасность. Для начала - для того самого хозяина, - считает Олеся Минина. - То, что собаки подобранные с улицы, будут любить за это человека всю их собачью жизнь за своё чудесное спасение – миф. Нападать на коровку, такая собака, чтобы её съесть, не будет. Но вот, допустим, собака рвёт кошек, домашняя, накормленная до отвала. Дело не только в одичании, голоде. Есть ещё то, что зоозащитники назовут охотничьим инстинктом.

Глава Новоржевского района Михаил Пашков в курсе проблемы, к нему тоже поступали жалобы от местных жителей и в прошлом году, и в этом. Последняя – в конце мая.

- Решение вопроса в полномочиях и компетенции главы Новоржевской волости, - говорит Михаил Пашков. – «Нет средств» - это обычная отговорка. Средства есть. Волость не бедная, не голодают. 30-50 тысяч на решение вопроса можно найти. Тем более, сейчас есть специализированные организации. Нужна лишь добрая воля. Я поручил главе Новоржевской волости решить вопрос, но приказать не могу. Она подотчетна депутатам, которые ее выбрали.

- Ситуация у нас на контроле, - сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. – Я дала поручение руководителю станции по борьбе с болезнями животных выехать на место и разобраться в ситуации. После того как он оценит обстановку, будем искать решение совместно с муниципальными властями. Если овец загрызли волки, будем просить охотников заняться отстрелом. Если собаки – нанимать ловцов и решать вопрос их дальнейшего содержания.