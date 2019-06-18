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Общество

Фонтану в Летнем саду Пскова обещают вернуть облик 1972 года

Оба городских фонтана заработают на Ганзу. Сейчас их спешно приводят в порядок

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Наталья Баранова
18 июня 2019 года, 10:07
Фото: Андрей Степанов
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Псковские фонтаны, а их в областном центре два — в Летнем саду и у гостиницы «Рижская», можно тоже включать в список «отремонтировали к Ганзе».

— Почему в Пскове не работают фонтаны? — недоумевала позвонившая в редакцию читательница Наталья Михайлова. — Всю первую половину июня в городе стояла жара. Было бы очень приятно посидеть рядом с фонтаном и освежиться. Их вообще включать планируют?

Этот вопрос мы адресовали директору муниципального предприятия «Специализированная служба» Сергею Фёдорову.

— Фонтанами в городе никто не занимался. Управление городского хозяйства забыло, что у нас есть два фонтана и их надо обслуживать, — говорит Сергей Фёдоров. — Фонтан в Летнем саду подвергали лишь косметическому ремонту, его немного красили и шпаклевали, даже не особо заботясь о колористике. Про ремонт водно-запорной арматуры вообще никто не думал, хотя она вся пришла в негодность — задвижки перестали функционировать, трубы сгнили, форсунки заржавели.

Сейчас главный фонтан города ремонтируется в авральном режиме.
Фото Андрея Степанова.
Последние несколько лет фонтан в Летнем саду включали только по большим праздникам. Эксплуатация в ежедневном режиме грозила обрушением чаши, да и дорогой итальянский насос мог не выдержать, а покупку второго такого дорогого оборудования городской бюджет бы не потянул.

По словам Сергея Фёдорова, несколько лет назад в Управлении городского хозяйства предлагали закрыть фонтан забором на день ВДВ и тем самым решить проблему неработающего фонтана, а заодно защитить его от посягательств десантников.

Фонтан у гостиницы «Рижская» и вовсе был построен с нарушением технологии. Как объяснил Сергей Фёдоров, самой конструкцией не была предусмотрена гидроизоляция чаши. Из-за этого около фонтана всегда было мокрое пятно, которое грозило окончательно размыть грунт, от сооружения уже начали отваливаться гранитные плиты.

Фонтан у гостиницы «Рижская» также приведут в порядок к Ганзейским дням.
Фото Андрея Степанова.
— На ремонт двух фонтанов выделили всего 1 млн 300 тысяч рублей. Это очень мало, поэтому, когда мы разыгрывали первый аукцион, никто с предложениями не вышел, — говорит Сергей Фёдоров. — В результате второго аукциона откликнулась одна-единственная фирма ООО «Привокзальный». Я очень благодарен генеральному директору за то, что он согласился на эти условия. Денег на этом ремонте они точно не заработают. Сейчас мастера работают в авральном режиме, без выходных, чтобы успеть к Ганзе. Мы приложим все усилия, чтобы город не опозорить. Тем более у фонтана в Летнем саду будут проходить мастер-классы. Я лично ездил в Санкт-Петербург и консультировался по поводу ремонта. Всю систему приведем в порядок. Мы нашли фото фонтана в Летнем саду 1972 года и постараемся воссоздать облик того времени. 

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