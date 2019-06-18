Фонтану в Летнем саду Пскова обещают вернуть облик 1972 года





Псковские фонтаны, а их в областном центре два — в Летнем саду и у гостиницы «Рижская», можно тоже включать в список «отремонтировали к Ганзе».

— Почему в Пскове не работают фонтаны? — недоумевала позвонившая в редакцию читательница Наталья Михайлова. — Всю первую половину июня в городе стояла жара. Было бы очень приятно посидеть рядом с фонтаном и освежиться. Их вообще включать планируют?

Этот вопрос мы адресовали директору муниципального предприятия «Специализированная служба» Сергею Фёдорову.

— Фонтанами в городе никто не занимался. Управление городского хозяйства забыло, что у нас есть два фонтана и их надо обслуживать, — говорит Сергей Фёдоров. — Фонтан в Летнем саду подвергали лишь косметическому ремонту, его немного красили и шпаклевали, даже не особо заботясь о колористике. Про ремонт водно-запорной арматуры вообще никто не думал, хотя она вся пришла в негодность — задвижки перестали функционировать, трубы сгнили, форсунки заржавели.