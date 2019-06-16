Наши земные ангелы-хранители

Каждую неделю в редакцию «Псковской правды» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Калашников Владимир Ильич, Палкинский район

«Трудно выразить словами чувства благодарности и признательности всему медицинскому персоналу химиотерапевтического отделения за их благородный и нелегкий труд, безупречную работу, за бессонные ночи, чуткое и внимательное отношение к пациентам. Здесь мы получаем не только квалифицированную помощь, но и ощущаем постоянное внимание, заботу, искренние сопереживания своим бедам. Особенно хочу поблагодарить профессионалов своего дела, врача Васильеву Юлию Анатольевну и процедурную медсестру Платкову Татьяну Викторовну. У меня сложилось твердое убеждение, что вы — честные, откровенные люди, беззаветно преданные своему делу, постоянно совершенствующие свою профессиональную квалификацию и навыки. Несмотря на занятость, Юлия Анатольевна всегда находит время, чтобы ответить на вопросы, волнующие больных, терпеливо объясняет действие лекарств, рассказывает о результатах обследований, подбадривает и поддерживает в трудную минуту. А у Татьяны Викторовны золотые руки и доброе сердце. Из нашей сложной действительности и сумасшедшей жизненной суеты, с полным букетом болячек, накопленных годами и десятилетиями, мы оказываемся здесь и ждем чуда, надеемся на почти мгновенное исцеление. Нас вы буквально ставите на ноги, но самое главное — возвращаете душевное здоровье, веру, надежду на будущее, которая нам так необходима. А это под силу только мастерам высшего пилотажа. Юлия Анатольевна и Татьяна Викторовна! Вы специалисты от Бога, удивительные, прекрасные женщины! Дай вам Бог терпения, сил и здоровья на вашей нелегкой стезе, ведь ежедневно вы отдаете своим пациентам частичку своей души. Низкий вам поклон, желаю крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, удачи и успехов, оставаться такими же добрыми. И да благословит вас Бог».

Васина Тамара Михайловна, Псков

«Чаще всего выражают благодарность врачам и медсестрам, и они достойны этого за свой нелегкий труд. Я же хочу через газету поблагодарить санитарку травматологического отделения Псковской городской больницы Борисову Наталью Алексеевну. В нашей семье случилась беда с моим братом Барановым Вячеславом Михайловичем. Он перенес инсульт, потом сломал бедро и был госпитализирован в травматологическое отделение. Медики сделали все возможное, но, к сожалению, брат остался инвалидом I группы, лежачим, нетранспортабельным. Живет он один. И вот с первого дня выписки из отделения и по сегодняшний день, уже второй год, кроме основной работы в отделении за ним ухаживает на дому Наталья Борисова, еще и как социальный работник по совместительству из центра. Без ее помощи одинокий лежачий инвалид I группы, мой брат, просто не выжил бы. Благодарим ее за внимание, терпение, заботу по отношению к брату! Желаем здоровья и благополучия во всех сферах жизни!»

Ржевина Александра Николаевна, Псков

«Хочу поздравить с Днем медицинского работника Егорову Елену Викторовну, гинеколога клиники «Медика», и врача-стоматолога Псковской стоматологической поликлиники Иванову Тамару Васильевну. Пожелать им здоровья, хорошего настроения — это прекрасные врачи, которые никогда не откажут в помощи! Оставайтесь всегда такими же замечательными!»

Людмила Анатольевна Фенько, Псков

«Хочу выразить самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника и поблагодарить врачей урологического отделения Псковской областной больницы за внимательное, чуткое, профессиональное отношение и любовь к своей профессии. Благодарю заведующего урологическим отделением Дмитрия Алексеевича Колесникова, лечащего врача-уролога Дениса Владимировича Антонова, а также младший медицинский и обслуживающий персонал за доброжелательность к больным. Спасибо вам за моего мужа Дмитрия. Вы оказали очень большую помощь! Также хочу выразить благодарность врачам подразделения Псковской городской поликлиники № 2 за их нелегкий труд и любовь к своей работе. Спасибо фельдшеру Тамаре Алексеевне Макаровой, неврологу Ирине Николаевне Соловьевой, ее медсестре Тамаре Ивановне, терапевтам Ирине Валерьевне Новиковой, Людмиле Андреевне Борисовой, Римме Анатольевне Сервиловой, заведующим больницей Ирине Николаевне Титовой, Елене Владимировне Киселык и их медицинским сестрам. Счастья вам всем и крепкого здоровья!»

Елена Петрова, Псков

«От всей души поздравляю с Днем медицинского работника: — врача-терапевта, заведующую дневным стационаром поликлиники № 1 города Пскова Николаеву Ирину Борисовну, которая внимательно ко мне отнеслась и определила у меня проблему со щитовидкой; — бывшего эндокринолога этой же поликлиники Уразалинову Елену Евгеньевну, работающую сейчас в Санкт-Петербурге, но продолжающую консультировать своих бывших пациентов. Именно она помогла мне определиться с дальнейшими обследованиями, которые выявили токсический зоб; — онколога-хирурга Псковского областного онкодиспансера Кривцова Владимира Николаевича. Настоящего врача-подвижника, сделавшего мне очень оперативно пункцию трех узлов и сообщившего положительный результат на мой мобильный ранее указанного недельного срока; — хирурга, заведующего отделением общей хирургии Псковской областной больницы Рагозина Константина Юрьевича, который своим доброжелательным общением развеял все мои страхи перед операцией. Это не просто люди в белых халатах, это наши земные ангелы-хранители, которые честно и ответственно служат нам, больным людям, порой таким капризным и неадекватным. Пусть их золотыми руками и головами всегда управляет небесная канцелярия. Низкий вам поклон и крепкого здоровья!»

Серафима Фёдоровна Прохорова и Валентина Фёдоровна Макеева, Псков

«Хотим поздравить всех врачей с наступающим профессиональным праздником, особенно участкового врача Хадижат Шабаловну Малаеву и ее медсестру Марину Павловну. Поздравляем и всех врачей городской больницы, отдельные слова благодарности кардиологу Андрею Фёдоровичу Доброскокину, стоматологу Василию Евгеньевичу Шаховскому и его коллегам, Елене Валерьевне и Татьяне Аркадьевне. Спасибо вам за работу, заботу и внимание к пациентам!»

Нина Алексеевна Ильина, Псков

«Была в Псковской областной больнице в Радионуклидной диагностической лаборатории, какие там работают хорошие и внимательные люди! Сначала позвонила медсестра, пригласила прийти, внутри меня встретил внимательный регистратор. Я инвалид, так медсестра помогла мне залезть на каталку, а когда мне судорогой свело ногу — даже сделала массаж! Такое чуткое отношение! Затем врач проверил меня, успокоил и выписал нужное направление. Поэтому хочу сказать сердечное спасибо всей команде моих спасителей: врачу Ольге Олеговне Дитрих, медсестре Елене Геннадьевне Светчиной, регистратору Любови Павловне Кек. Здоровья вам и успехов в работе!»

Марина Николаевна Иванова, Великие Луки

«Хочу поздравить с наступающим Днем медицинского работника замечательных врачей Великолукской межрайонной больницы и пожелать им здоровья! Хочу отдельно выделить и поблагодарить за хорошую работу врачей женской консультации: старшую акушерку Серболину Валентину Владимировну, процедурную сестру Фёдорову Нину Васильевну, медсестру хирургического кабинета Галдинову Галину Николаевну, врачей — акушеров-гинекологов Панклёву Надежду Ивановну и Зайцеву Надежду Фёдоровну и заведующего женской консультацией Орлова Александра Александровича. Пожелать им счастья и успехов в работе! Также хочу отметить и поздравить с праздником еще одного врача Великолукской больницы — офтальмолога Галину Васильевну Костюкову. Она очень внимательный человек, работает с душой, всегда приходит на помощь и хорошо относится к больным. Пусть будет лишь в радость Такая забота! Лечение людей — Нет главнее работы! Спасибо вам за всё!»