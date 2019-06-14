Покатушки с пользой

Постоянный автор «Псковской правды» Виктор Верёвкин рассказал, как велосипедные прогулки переродились в лыжные, где исследователи родного края уже успели побывать и куда собираются в дальнейшем.
Людмила Владимирова, работник городской администрации Пскова, в прошлом году создала группу из трех человек — триумвират, в котором она занималась информацией и контролем, Максим Афанасенко — технической частью, выделением велосипедов, мне, Виктору Верёвкину, досталось экскурсионное окормление. Мы, конечно, не были первопроходцами в деле велосипедных волонтерских экскурсий, но хотелось и самим попробовать, так как знания и велосипедный опыт позволяли.
Волонтерские велосипедные экскурсии от Гельдтовой бани — лучше назвать покатушки — имели цель приятной прогулки с познанием истории города. В группе могли и ехали люди всех возрастов от 7 лет до пенсии. Останавливались метров через 200, делились знаниями и ехали дальше. В конце маршрута пили чай и договаривались о следующих поездках в зависимости от подготовленности.
Были на месте рождения князя Владимира Красно Солнышко с посещением часовни в его честь в деревне Будник, на месте первого памятника рождению Красной Армии, у Покровского комплекса, на петровских бастионах. В Выбутах побывали на праздновании Дня памяти святой княгини Ольги, где присутствовали на молебне, купались, форсировали Великую в сторону деревни Волженец, куда отправились на молебен к отцу Андрею (Вахрушеву), к Ольгинскому роднику.
Увидев информацию о прогулках, приехал с нами покататься молодой человек из Москвы. На одном из маршрутов встретили велосипедиста из Ярославля, восхищенного нашим городом, с ним поделились рассказами о наших знаменитых архитекторах «4С»: Спегальском, Смирнове, Скобельцыне, Семенове.
На каждую экскурсию собирились до 10 человек. С теми, кто покрепче, ездили в Изборск, Малы, накатав 100 км через Васильевское. Крыпецкий монастырь запомнился дождем с градом и сильным ветром, там нас накормили, обогрели, но дорога назад была не лучше и вся, как стиральная доска. После этого девиз изменился — «Экскурсии быть при любой погоде». Но так как лето быстро кончается, то экскурсии продолжили зимой на лыжах. Первая экскурсия в Корытово была об истории этого пригорода и о декабристе Горожанском.
Следующие экскурсии дополнили проходом через Великую к месту, где раньше был расположен монастырь Пантелеймона (Дальнего), к моей радости там работает и наводит порядок известный турист-водник Андрей Петров. Недавно в бывшей школе псаломщиков открыли церковь, рядом построена элегантная купальня. Встретили нас очень радушно, при церкви работают Наташа и Татьяна. Одна рассказала о святом Пантелеймоне, вторая угощала салатом и чаем. Вместе пели песни. Было очень душевно.
Теперь надеемся продолжить волонтерские велосипедные покатушки, тем более что закончили курсы экскурсоводов в ПсковГУ и благодаря замечательным преподавателям можем поведать больше о нашем прекрасном городе. В этом году уже съездили в Камно и к церкви Николы в Устье у Щиглиц. Собираемся в Выбуты.
КСТАТИ
Маршруты волонтерских экскурсий по близлежащим достопримечательностям тянутся до 30 км в одну сторону. Участие в прогулках бесплатное. Каждый экскурсант приезжает на место старта на своем велосипеде.
СПРАВКА
Узнать расписание и записаться на экскурсию можно по телефону: +7(953)241-96-35.