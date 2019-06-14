Покатушки с пользой

Постоянный автор «Псковской правды» Виктор Верёвкин рассказал, как велосипедные прогулки переродились в лыжные, где исследователи родного края уже успели побывать и куда собираются в дальнейшем.

Людмила Владимирова, работник городской администрации Пскова, в прошлом году создала группу из трех человек — триумвират, в котором она занималась информацией и конт­ролем, Максим Афанасенко — технической частью, выделением велосипедов, мне, Виктору Верёвкину, досталось экскурсионное окормление. Мы, конечно, не были первопроходцами в деле велосипедных волонтерских экскурсий, но хотелось и самим попробовать, так как знания и велосипедный опыт позволяли.

Волонтерские велосипедные экскурсии от Гельдтовой бани — лучше назвать покатушки — имели цель приятной прогулки с познанием истории города. В группе могли и ехали люди всех возрастов от 7 лет до пенсии. Останавливались метров через 200, делились знаниями и ехали дальше. В конце маршрута пили чай и договаривались о следующих поездках в зависимости от подготовленности.

Были на месте рождения князя Владимира Красно Солнышко с посещением часовни в его честь в деревне Будник, на месте первого памятника рождению Красной Армии, у Покровского комплекса, на петровских бастионах. В Выбутах побывали на праздновании Дня памяти святой княгини Ольги, где присутствовали на молебне, купались, форсировали Великую в сторону деревни Волженец, куда отправились на молебен к отцу Андрею (Вахрушеву), к Ольгинскому роднику.