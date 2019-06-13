Дети. Лето. Сето

Попасть в сказку — мечта каждого ребенка. В сказке вместо асфальта зеленая мягкая трава, вместо небоскребов — уютные деревянные домики, в которых тепло в самый лютый мороз и прохладно в знойное лето. Вместо безликой городской толпы — приветливые радушные люди, вместо мобильных телефонов — игры и забавы, а вместо чипсов и лимонада — пироги из ревеня и тыквенный компот. Сказка пахнет летом, солнцем, скошенной травой и чаем с мятой. В Псковской области сказка живет в музее-усадьбе сето в деревне Сигово. Сето — коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но православного вероисповедания. Чтобы сберечь язык, уникальную культуру и традиции сето, в регионе создана программа по поддержке народа. Каждый год здесь проводят свои каникулы школьники из Печорского района.

ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ

Пятнадцатилетняя Карина и четырнадцатилетняя Анна — ученицы Киршинской общеобразовательной школы, что в Печорском районе. Их школа совсем небольшая — всего-то на шестьдесят человек. Ровно половина учеников сейчас отдыхают в пришкольном лагере, который в этом году проходит в усадьбе сето.

Нас пригласили сюда, мы отказываться не стали. Я здесь сама впервые, хотя много о сето и музее слышала. Знаю, что и многие наши ребята никогда сюда ранее не приезжали.

Надежда Хомутова,

преподаватель начальных классов

— Да, не доводилось бывать, — подтверждают девочки. — Нам все очень понравилось, настолько, что трудно выделить что-то одно. Первый день — ознакомительный. Сотрудники музея в игровой форме знакомят школьников с историей и традициями сето. Хорошо изучив современную молодежь, в долгие повествования не вдаются, оперируют интересными фактами, вкрапляя в них легенды, сказки и предания. — Это здесь мы сето, а в Эстонии нас считают обычными эстонцами, — рассказывает начальник музея народности сето в деревне Сигово Малле Богачева. — В начале века нас было 22 000 человек, в 1995 году уже 1 500, а сейчас не более 500. У нас есть свой музей, единственный, между прочим, в России. Музей отличается от всех тех, в которых ранее доводилось бывать школьникам. Здесь все можно трогать, пробовать, испытывать, а потому интересно. — Вот это — льномялка. Сето издавна славились обработкой льна, — показывает Малле. — Мяли его вручную. Работа, скажу я вам, под силу не каждому. А это — амбар, все равно что холодильник. На улице жарко, а здесь как в морозильной камере. В жилом доме тоже много всего любопытного. Внимание школьников привлекает подвешенная к потолку люлька для младенца. Они по очереди и с удовольствием качают ее, пробуют даже мальчишки. Задерживаются и у традиционных сетоских костюмов. Атрибуты сетоского мужчины — шляпа с широкими полями и рубашка, похожая на русскую косоворотку. Праздничные рубахи украшали узким тканым узором. — Пояс на рубашке указывал на семейное положение: прямо завязан — холостой, влево — женат, вправо — вдовец, — объясняет Малле Богачева. — А кто-нибудь хочет примерить костюм на себя? Не стесняйтесь! Находится доброволец. Среди школьников раздается озорной смех. Парня зовут Артур.

— У нас имена православные, очень похожи на ваши, — говорит Малле. — Например, если у вас Анна, то у нас Эни, у вас Артур, а у нас Артур с ударением на первый слог. А вот большая часть фамилий связана с природным окружением: это или названия растений (в большинстве — деревьев), или названия животных, или форм рельефа (горы, долины, болота, кочки), или погодные явления (вихрь, буря). Артура облачают в шляпу и рубаху. Сетоский костюм ему явно к лицу. — Подожди, не снимай, дай сфотографирую, — просят девчонки. — Они тебя сейчас сфотографируют и в соцсети выложат, чем сделают тебе только хорошо, потому что в таком виде тебя увидят сетоские девушки. Решат, что ты тоже из сето, и обязательно захотят познакомиться. Еще и невесту себе найдешь, — смеется Малле. Количество желающих примерить на себя сетоский наряд в разы возрастает. Стеснение проходит напрочь. Неотъемлемой частью женского костюма являются украшения. Считается, что это хорошая защита от сглаза. А еще — признак богатства. Девочка сето с 5 лет носила серебряную цепочку, к 12 годам — монетное ожерелье. Когда девушка выходит замуж, крестная надевает ей сельг — серебряную фибулу, символ материнства.

ИЗУЧАТЬ ИГРАЯ