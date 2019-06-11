Даёшь молодёжь!

Общий доступ открыли торжественным нажатием на здоровенную кнопку Enter.
— Предыдущая версия сильно устарела, она не привлекала должного внимания и не давала нужного количества информации, — говорит Елена Зиновьева, начальник информационно-аналитической работы Псковского городского молодежного центра.
Сайт впервые начал работу в далеком 2010 году и претерпел множество изменений. Общий доступ к нынешней, уже четвертой, версии сайта открыли вместе создатели сайта и его пользователи — молодежь — нажатием на огромную кнопку Enter. Теперь любой пользователь без особых усилий может найти самые свежие новости молодежной жизни Пскова, вакансии, афишу.
— Мы размещаем информацию о наших мероприятиях и мероприятиях других молодежных организаций. Все они бесплатны для посещения и абсолютно доступны для молодежи, — отмечает Елена Зиновьева.
Там размещается информация о вакансиях, которая поступает напрямую от работодателей. Эта информация обновляется каждый день, вакансии же самые разнообразные — от официанта и грузчика до бухгалтера и менеджера. Желающий найти работу может оставить свое резюме, а также найти информацию об условиях работы и возможном доходе.
На портале находятся выверенные сведения обо всех молодежных организациях Пскова. Кроме этого, новая версия сайта порадует своих посетителей современным дизайном и приятным цветовым оформлением. Сайт имеет и мобильную версию.
КСТАТИ
100 человек до 18 лет на начало июня стояли в очереди на трудоустройство в службе занятости, а всего по области работу на лето ищут 1000 подростков
Сайт уже успели испытать и оценить молодые псковичи.
Мне очень понравилась новая версия сайта, теперь я могу с легкостью найти все, что меня интересует. Не обо всех мероприятиях, которые представлены в афише, я раньше знала. Самый нужный, по моему мнению, раздел — это «Работа», летом он очень актуален для молодежи, и очень здорово, что с помощью сайта эта информация стала доступной.
Арина Андреева,
активный участник мероприятий центра и ганзейский волонтер