Даёшь молодёжь!

Общий доступ открыли торжественным нажатием на здоровенную кнопку Enter.

— Предыдущая версия сильно устарела, она не привлекала должного внимания и не давала нужного количества информации, — говорит Елена Зиновьева, начальник информационно-аналитической работы Псковского городского молодежного центра.

Сайт впервые начал работу в далеком 2010 году и претерпел множество изменений. Общий доступ к нынешней, уже четвертой, версии сайта открыли вместе создатели сайта и его пользователи — молодежь — нажатием на огромную кнопку Enter. Теперь любой пользователь без особых усилий может найти самые свежие новости молодежной жизни Пскова, вакансии, афишу.

— Мы размещаем информацию о наших мероприятиях и мероприятиях других молодежных организаций. Все они бесплатны для посещения и абсолютно доступны для молодежи, — отмечает Елена Зиновьева.