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Общество

Даёшь молодёжь!

Молодежный центр Пскова презентовал новую версию своего сайта с общей молодежной афишей, точной информацией о трудоустройстве и удобным интерфейсом

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Анастасия Вавилова
11 июня 2019 года, 10:19
Фото: Александр Сидоренко
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Общий доступ открыли торжественным нажатием на здоровенную кнопку Enter.

— Предыдущая версия сильно устарела, она не привлекала должного внимания и не давала нужного количества информации, — говорит Елена Зиновьева, начальник информационно-аналитической работы Псковского городского молодежного центра. 

Сайт впервые начал работу в далеком 2010 году и претерпел множество изменений. Общий доступ к нынешней, уже четвертой, версии сайта открыли вместе создатели сайта и его пользователи — молодежь — нажатием на огромную кнопку Enter. Теперь любой пользователь без особых усилий может найти самые свежие новости молодежной жизни Пскова, вакансии, афишу.

— Мы размещаем информацию о наших мероприятиях и мероприятиях других молодежных организаций. Все они бесплатны для посещения и абсолютно доступны для молодежи, — отмечает Елена Зиновьева.

Кроме планирования своего досуга, молодые псковичи могут быстро и легко найти интересующие их вакансии в разделе «Работа». По статистике, этот раздел являлся самым популярным среди других на предыдущей версии сайта и остается таковым до сих пор — 53 % просмотров приходится именно на этот раздел.

Там размещается информация о вакансиях, которая поступает напрямую от работодателей. Эта информация обновляется каждый день, вакансии же самые разнообразные — от официанта и грузчика до бухгалтера и менеджера. Желающий найти работу может оставить свое резюме, а также найти информацию об условиях работы и возможном доходе.

На портале находятся выверенные сведения обо всех молодежных организациях Пскова. Кроме этого, новая версия сайта порадует своих посетителей современным дизайном и приятным цветовым оформлением. Сайт имеет и мобильную версию. 

КСТАТИ

100 человек до 18 лет на начало июня стояли в очереди на трудоустройство в службе занятости, а всего по области работу на лето ищут 1000 подростков

МНЕНИЕ

Сайт уже успели испытать и оценить молодые псковичи.

Мне очень понравилась новая версия сайта, теперь я могу с легкостью найти все, что меня интересует. Не обо всех мероприятиях, которые представлены в афише, я раньше знала. Самый нужный, по моему мнению, раздел — это «Работа», летом он очень актуален для молодежи, и очень здорово, что с помощью сайта эта информация стала доступной.


Арина Андреева,
активный участник мероприятий центра и ганзейский волонтер
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