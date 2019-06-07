Наталья Мельникова: Следим за оценками людей

В России 8 июня отметят День социального работника. Накануне профессионального праздника мы встретились с управляющим региональным Отделением ПФР Натальей Мельниковой и узнали из первых рук о нововведениях в пенсионной системе. — Наталья Геннадьевна, ежедневно в области в клиентские службы ПФР приходят сотни человек. Обращаете ли вы внимание на то, насколько они довольны вашей работой?

Мы обслуживаем не только пенсионеров, нашими клиентами является почти каждый житель региона, причем с самого рождения. Сегодня учреждения ПФР оказывают более 25 государственных услуг, за которыми с начала года обратилось более 45 тысяч жителей региона. Для нас очень важно повышать качество своей работы, чтобы процесс получения услуг для людей был быстрым, удобным, без лишних сложностей. Мы следим за оценками качества нашей работы со стороны клиентов через систему «Ваш контроль». Отмечу, что доля удовлетворенных граждан составляет 98,7 %.

Наталья Мельникова,

управляющий региональным Отделением ПФР

— Можно ли получать пенсионные услуги без визита в отделение? — В области работает сеть клиентских служб, принимающих всех желающих, в том числе людей с ограниченными возможностями. В то же время через межведомственное взаимодействие и развитие электронных сервисов мы переходим на новый формат работы, который позволяет получить любую нашу услугу (от простой справки до назначения пенсии или ЕДВ) без визита в клиентскую службу. Более 60 электронных услуг, охватывающих практически все выплаты по линии ПФР, сегодня можно получить, не выходя из дома. В этом году почти 16 тысяч человек воспользовались такой возможностью. Федеральный реестр инвалидов и Единая государственная информационная система социального обслуживания также позволяют получить услугу ПФР или какую-то информацию без визита в клиентскую службу. С прошлого года наши специалисты назначают пенсии по инвалидности и ЕДВ на основании этих сведений. Значит, людям не надо ходить по инстанциям и собирать документы.

ПЯТИЛЕТКА

— С недавнего времени в наш обиход прочно вошло понятие «предпенсионеры». Кого к ним относят и что дает этот статус? — Сегодня мы выполняем новую функцию — подтверждение статуса предпенсионера. К этой категории относят мужчин и женщин в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста. Сегодня таких в области около 22 тысяч. Закон определяет для них налоговые льготы, льготный проезд общественным транспортом, ежегодную диспансеризацию. — В обществе много говорят о формировании новой пенсионной культуры и заблаговременной работе с предпенсионерами. Какую работу вы ведете в этом направлении? — Людям, которые готовятся выйти на пенсию, необходимо заранее убедиться в полноте документов для ее назначения. Задача наших специалистов — максимально помочь им в этом: проверить наличие документов, правильность их оформления, при необходимости оказать содействие в получении недостающих документов. Большая роль при этом отводится работодателям. Более 5 тысяч из них уже подписали соглашения об электронном взаимодействии. Кадровые службы организаций принимают документы от своих работников, выходящих на пенсию в ближайший год, и направляют их в Пенсионный фонд. Специалисты ПФР проводят оценку пенсионных прав, запрашивают недостающие документы, и в результате к дате обращения за пенсией у человека уже сформирован полный пакет документов и ему остается только подать заявление через личный кабинет на сайте или клиентскую службу по месту жительства. Такая система работы позволяет исключать визиты в ПФР, экономить время предпенсионеров, значительно сократить сроки назначения пенсии и максимально учесть все пенсионные права.

НАДБАВКА ЗА СЕЛО