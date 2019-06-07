Наталья Мельникова: Следим за оценками людей

В России 8 июня отметят День социального работника. Накануне профессионального праздника мы встретились с управляющим региональным Отделением ПФР Натальей Мельниковой и узнали из первых рук о нововведениях в пенсионной системе.
— Наталья Геннадьевна, ежедневно в области в клиентские службы ПФР приходят сотни человек. Обращаете ли вы внимание на то, насколько они довольны вашей работой?
Мы обслуживаем не только пенсионеров, нашими клиентами является почти каждый житель региона, причем с самого рождения. Сегодня учреждения ПФР оказывают более 25 государственных услуг, за которыми с начала года обратилось более 45 тысяч жителей региона.
Для нас очень важно повышать качество своей работы, чтобы процесс получения услуг для людей был быстрым, удобным, без лишних сложностей. Мы следим за оценками качества нашей работы со стороны клиентов через систему «Ваш контроль». Отмечу, что доля удовлетворенных граждан составляет 98,7 %.
Наталья Мельникова,
управляющий региональным Отделением ПФР
— Можно ли получать пенсионные услуги без визита в отделение?
— В области работает сеть клиентских служб, принимающих всех желающих, в том числе людей с ограниченными возможностями. В то же время через межведомственное взаимодействие и развитие электронных сервисов мы переходим на новый формат работы, который позволяет получить любую нашу услугу (от простой справки до назначения пенсии или ЕДВ) без визита в клиентскую службу.
Более 60 электронных услуг, охватывающих практически все выплаты по линии ПФР, сегодня можно получить, не выходя из дома. В этом году почти 16 тысяч человек воспользовались такой возможностью.
Федеральный реестр инвалидов и Единая государственная информационная система социального обслуживания также позволяют получить услугу ПФР или какую-то информацию без визита в клиентскую службу. С прошлого года наши специалисты назначают пенсии по инвалидности и ЕДВ на основании этих сведений. Значит, людям не надо ходить по инстанциям и собирать документы.
— С недавнего времени в наш обиход прочно вошло понятие «предпенсионеры». Кого к ним относят и что дает этот статус?
— Сегодня мы выполняем новую функцию — подтверждение статуса предпенсионера. К этой категории относят мужчин и женщин в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста. Сегодня таких в области около 22 тысяч. Закон определяет для них налоговые льготы, льготный проезд общественным транспортом, ежегодную диспансеризацию.
— В обществе много говорят о формировании новой пенсионной культуры и заблаговременной работе с предпенсионерами. Какую работу вы ведете в этом направлении?
— Людям, которые готовятся выйти на пенсию, необходимо заранее убедиться в полноте документов для ее назначения. Задача наших специалистов — максимально помочь им в этом: проверить наличие документов, правильность их оформления, при необходимости оказать содействие в получении недостающих документов.
Большая роль при этом отводится работодателям. Более 5 тысяч из них уже подписали соглашения об электронном взаимодействии. Кадровые службы организаций принимают документы от своих работников, выходящих на пенсию в ближайший год, и направляют их в Пенсионный фонд.
Специалисты ПФР проводят оценку пенсионных прав, запрашивают недостающие документы, и в результате к дате обращения за пенсией у человека уже сформирован полный пакет документов и ему остается только подать заявление через личный кабинет на сайте или клиентскую службу по месту жительства. Такая система работы позволяет исключать визиты в ПФР, экономить время предпенсионеров, значительно сократить сроки назначения пенсии и максимально учесть все пенсионные права.
— С 2019 года вступили в силу поправки в закон, направленные на повышение пенсионного возраста. Что нового появилось в вашей работе?
— Поправки в закон направлены, прежде всего, на повышение материального обеспечения пожилых людей. Именно поэтому в январе была проведена индексация страховых пенсий на 7,05 %. В среднем страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 937 рублей — до 14 235 рублей.
С января повышена фиксированная выплата к пенсии 7000 неработающим пенсионерам, имеющим 30-летний стаж и проживающим на селе. Наши специалисты провели работу по уточнению получателей, были направлены предложения по расширению списков работ, производств, профессий, которым предусмотрена надбавка.
— В этом году вы стали лучшими на Северо-Западе. Как удалось добиться значимых результатов?
— Да, нам вручен диплом с присвоением звания «Лучшее Отделение ПФР в федеральном округе за 2018 год». Это результат работы всего коллектива по обслуживанию граждан, организации пенсионного и социального обеспечения, доступной среды, развитию электронных услуг.
Хочу поблагодарить за совместную работу наших партнеров — органы государственной и муниципальной власти, учреждения, с которыми мы налаживаем систему межведомственного взаимодействия, для того чтобы пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми получение услуг Пенсионного фонда было комфортным.