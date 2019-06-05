Почта нового формата

Теперь все производственные процессы происходят на виду у посетителей, а рабочее место начальника находится в операционном зале, что позволяет ему контролировать процесс обслуживания псковичей.

Обновили почту по проекту «Отделение почтовой связи нового формата». Соглашение о развитии почтовой сети и совершенствовании услуг на территории Псковской области подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

— «Почта России» уделяет большое внимание вопросу повышения доступности своих услуг, — отметил директор Псковского филиала «Почты России» Евгений Каратушин, перерезавший красную ленточку вместе с вице-губернатором Николаем Цветковым. — Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с органами власти имеем возможность открыть здесь отделение нового формата, которое будет предоставлять весь комплекс почтовых и финансовых услуг.

— Слово «почтальон» в душах и сердцах наших земляков вызывает только позитивные эмоции, — выразил уверенность Николай Цветков.

Как ремонт поможет жителям окрестных домов?

Отделение оснастили современным оборудованием, которое позволяет автоматизировать рабочие процессы. В том числе появилась электронная очередь. Появились за спинами операторов стеллажи адресного хранения, это позволяет в несколько раз уменьшить время ожидания при получении почтового отправления.

Что еще новенького?

Одно из новшеств, связанное с переформатированием отделения под новые стандарты, заключается в том, что в данном почтовом отделении теперь действует принцип открытости: все производственные процессы происходят на виду у посетителей, а рабочее место начальника отделения находится в операционном зале, что дает ему возможность контролировать качество обслуживания посетителей.

А о почтовых работниках подумали?

Для сотрудников отделения оборудовали специальную комнату с холодильником и микроволновой печью. В отделении будут работать 20 человек, в том числе 12 операторов и 6 почтальонов.