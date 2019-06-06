«С удовольствием валялись в сене»

Уже 12 лет несколько семей из Ленинградской области ездят на поляну в Михайловское, но только от прошлогодней поездки решили поделиться впечатлениями. Авторы письма просят повторить праздник на таком же уровне и уже подстраивают свои отпуска под день рождения поэта.

«Здравствуйте, дорогая редакция, уважаемые жители Псковской области! Самое незабываемое впечатление от прошедшего лета 2018 года у нас оставил ваш Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском. Посмотрев предварительно программу праздника, решили — едем! Мы арендовали автобус и веселой компанией, с детьми поехали в Михайловское. Путь неблизкий — 380 километров, но мы не пожалели, что приехали. Это был такой великолепный праздник, какого давно не было (а мы 12 лет уже ездим)! Наши впечатления превзошли все ожидания. Браво устроителям праздника! Просим организаторов: повторите всё так же, пожалуйста, потому что лучше трудно даже представить. (Хочется надеяться, что бюджет мероприятия позволит это сделать.) Организация пространства всего праздника — выше всяких похвал! Творческие коллективы и приглашенные артисты по духу очень соответствовали атмосфере мероприятия, и все они старались создать эту самую незабываемую атмосферу.

На всей поляне располагалось много сценических площадок, где можно было поводить хороводы, попеть песни, поиграть в старинные игры, поучаствовать в русских забавах. Мы старались всё обойти, почти везде принимали участие. На двух главных сценических площадках поляны в режиме нон-стоп шли выступления профессиональных артистов и замечательных коллективов. Все участники — музыканты, певцы, поэты, артисты балета — были великолепны!

Поэтическая программа была очень хорошей и позитивной. Александр Шаганов зажигательно исполнил свои известные хиты, устроив народную дискотеку. Фолк-группа «Партизан FM» выдала мощную программу, зажигая всех своей по-настоящему лихой мужской энергетикой.

Хорошей находкой были раскинувшиеся по поляне в большом количестве шатры, в которых проходили мастер-классы по фехтованию, балету, хорошим манерам и подготовке к балу. Молодежь могла принять участие в молодецких забавах, игрищах, стрельбе из лука. Спортивные школы представили хорошо организованные площадки с развлечениями в старинном духе.

Идея с большим количеством сена в виде стогов и лабиринта была очень душевной. Все с удовольствием валялись в сене.

Мастер-классы по куклам, кружевоплетению, хороводы, торговые ряды, как всегда, были на высоте. Можно было вкусно поесть в обжорных рядах.

В разных концах поляны размещались площадки народных коллективов, великолепно одетых в настоящие русские костюмы. Они никого не оставили равнодушным, предлагая поводить хороводы, попеть песни, поучаствовать в интерактивных программах.

Как всегда, нас порадовал театр «Молодой человек» из Ижевска. Их костюмы, представление на тему сказок Пушкина создавали шуточную колоритную атмосферу праздника. Они исполнили также джазовые композиции на стихи Пушкина на бас-лопате. Мы сразу организовали бэк-вокал и подтанцовку.

Очень приятной была встреча с идейным вдохновителем театра, известным художником Игорем Шаймардановым, который придумал полюбившийся бренд «Ситцевый Пушкин». Мы являемся давними поклонниками его творчества. Его картины, пронизанные тонким ироничным юмором, излучают бесконечную любовь к Александру Сергеевичу. Этим художник покорил нас много лет назад.

Великолепную площадку представил Музей почты. Очень интересно было рассматривать исторические экспонаты, связанные с почтовой деятельностью в России. Ну и, конечно же, своим долгом мы сочли отправить друзьям в разные концы страны письма, написанные гусиным пером в старинной манере и со штампом музейной почты. (Нелегко было писать гусиным пером изысканные тексты XIX века!)

Рядом с почтой раскинулась очень колоритная чайная, в которой можно было отведать чаю из огромного самовара.

В середине поляны была реконструкция старинных качелей-каруселей — как в XIX веке. Весь день ребята в народных костюмах катали всех желающих бесплатно. Это нелегкая работа, ведь карусель вращается вручную.

А вечером зрителей ждал грандиозный сюрприз — раскинувшаяся на водной глади озера в деревне Бугрово сцена. Это было нереально красиво — сцена на воде, а зрители на берегу. Особенно фантастично смотрелось адажио из балета «Лебединое озеро» — прямо над водой!

Гвоздем программы было выступление легендарной группы «Сябры». Дивный голос солиста группы Анатолия Ярмоленко вызвал взрыв эмоций женской части публики, в том числе и у нас. Во время исполнения бессмертных хитов зрители подпевали артистам и бурно рукоплескали.

Ночевали мы на базе отдыха «Благодать». Всё нам там понравилось, особенно кухня. Повар Анжелика Куйдина замечательно готовит. Браво организаторам праздника! Браво администрации Псковской области! Браво режиссеру праздника Гедиминасу Таранде! Во всем чувствовался его тонкий художественный вкус и любовь к народным традициям. Браво директору музея-заповедника Георгию Василевичу и всем сотрудникам за неустанный труд по сохранению и благоустроению усадьбы «Михайловское»! Браво всем-всем участникам мероприятия, работавшим с большим воодушевлением!

Получился настоящий народный праздник, грандиозное событие, Александр Сергеевич, наверное, одобрил бы.

Да, и в заключение: на всей огромной территории праздника не было комаров! И погода была на редкость солнечной и теплой, что удивительно для начала лета.

Для чего мы написали это письмо? Да еще с таким опозданием… Хочется выразить благодарность и восхищение и привлечь внимание, чтобы больше приезжало гостей на следующий праздник — лето 2019, теперь уже юбилейный. А также хочется выразить нашу просьбу — проводить праздники в Михайловском именно так, в таком направлении, в духе народных традиций, окрашенных романтикой пушкинских мест.

С нетерпением ждем нынешнего праздника и подстраиваем свои графики отпусков».

Семьи Смолянкиных, Филатовых, Ковалёвых, Семёновых, Громовых, Город Кириши, Ленинградская область.