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Общество

Искусство сна

Картину Шагала из Псковского музея видят перед сном дети в Лондоне

Текст:
Светлана Синцова
4 июня 2019 года, 09:51
Фото: предоставлено Псковским музеем
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Работа «Купание ребенка», единственная из России, украсила страницы британской детской книжки «My art book of sleep». Два экземпляра прибыли на днях в Псковский музей-заповедник из Лондона.

О том, почему издательский дом Phaidon Press решил сделать такой милый подарок музею, «Псковской правде» рассказала научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Николаева:

— Осенью нам написали письмо из Лондона, из издательского дома Phaidon Press. Просьба была привычная — сделать фото картины Марка Шагала «Купание ребенка» из коллекции Псковского музея и оформить разрешение на использование изображения. Издательство задумало выпустить детскую книжку «My art book of sleep», которую можно полистать перед сном. Изюминка книги — изображения картин известных художников из различных музеев мира на тему сна.

Две книги пришли в Псков, когда музейщики уже забыли о просьбе из Лондона.
Фото предоставлено Псковским музеем.
Сотрудники музея выполнили просьбу, оформили документы и стали ждать двух обещанных экземпляров.

— Музейные дни шли своим чередом, мы уже и забыли про эту книгу. И вот спустя полгода в музей пришла долгожданная посылка с книгой. Она оказалась невероятно приятной, качественной и очень милой!

Два экземпляра книги прибыли в Пскове из Лондона.
Фото предоставлено Псковским музеем.
Марина Николаева отметила, что в детской книжке собраны работы из знаменитых музеев мира: Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национальной галереи искусств (Вашингтон), Британской галереи Тейт и частных коллекций.

— И там же наш Псковский музей-заповедник! Единственный из России!

Сотрудники музея планируют обязательно показать книгу посетителям, но пока рассматривается вопрос о том, в каком формате это сделать. Саму картину тоже увидеть пока невозможно. В картинной галерее идет реставрация, и работа находится в фондах. 

КСТАТИ

Картина Марка Шагала «Купание ребенка» написана в 1916 году. В коллекцию музея картина поступила из знаменитого «Бюро Добычиной» после выставки 1920 года «Псков — Порхов».

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