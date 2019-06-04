Искусство сна

Работа «Купание ребенка», единственная из России, украсила страницы британской детской книжки «My art book of sleep». Два экземпляра прибыли на днях в Псковский музей-заповедник из Лондона. О том, почему издательский дом Phaidon Press решил сделать такой милый подарок музею, «Псковской правде» рассказала научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Николаева: — Осенью нам написали письмо из Лондона, из издательского дома Phaidon Press. Просьба была привычная — сделать фото картины Марка Шагала «Купание ребенка» из коллекции Псковского музея и оформить разрешение на использование изображения. Издательство задумало выпустить детскую книжку «My art book of sleep», которую можно полистать перед сном. Изюминка книги — изображения картин известных художников из различных музеев мира на тему сна.

Сотрудники музея выполнили просьбу, оформили документы и стали ждать двух обещанных экземпляров. — Музейные дни шли своим чередом, мы уже и забыли про эту книгу. И вот спустя полгода в музей пришла долгожданная посылка с книгой. Она оказалась невероятно приятной, качественной и очень милой!

Марина Николаева отметила, что в детской книжке собраны работы из знаменитых музеев мира: Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национальной галереи искусств (Вашингтон), Британской галереи Тейт и частных коллекций. — И там же наш Псковский музей-заповедник! Единственный из России! Сотрудники музея планируют обязательно показать книгу посетителям, но пока рассматривается вопрос о том, в каком формате это сделать. Саму картину тоже увидеть пока невозможно. В картинной галерее идет реставрация, и работа находится в фондах.