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Общество

На квасе или на кефире?

Лучший летний суп участники фестиваля русской кухни выберут народным голосованием

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Светлана Синцова
3 июня 2019 года, 10:55
Фото: attuale.ru
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В Острове 12 июня пройдет фестиваль традиционной русской кухни. Его участники – предприниматели из сферы общественного питания - постараются приятно удивить жителей и гостей города разнообразием рецептов приготовления окрошки.

- Этот фестиваль проходит в Острове впервые. Мы его приурочили ко Дню России. Главным блюдом фестиваля станет окрошка – мы решили начать знакомство с русской кухней именно с этого традиционного блюда летнего сезона, - рассказали «Псковской правде» в комитете культуры администрации Островского района.

Участники фестиваля должны не только приготовить окрошку, но и презентовать свое блюдо: поделиться рецептом, способом приготовления. Затем все желающие смогут попробовать суп на вкус и постараться найти ответ на главный вопрос, который мучает россиян уже не одно поколение - так какая вкуснее: на квасе или на кефире?

По итогам дегустации победитель будет выбран народным голосованием. Предприниматель, приготовивший окрошку с наиболее изысканным и приятным вкусом, получит специальный диплом фестиваля. Также организаторы наградят благодарственными письмами всех участников праздника.

- У нас есть довольно старый семейный рецепт окрошки, - рассказала «Псковской правде» участница фестиваля, администратор кафе «Изба» Анна Иванова. – Такую окрошку мы готовим с мужем, и ее рецепт «подгоняли под себя» - как нам больше нравится. Надеемся, что наша окрошка понравится гостям праздника.

Состав блюда предприниматель пока держит в секрете. А вот о предполагаемых объемах окрошки рассказала:

- Порций 50 будет. Сколько это в литрах - пока не могу сказать. Посчитала только ингредиенты для наполнителя. А сколько кваса будем наливать – это будет понятно уже непосредственно перед подачей.

Впрочем, на фестивале будет не только окрошка. Планируется также работа торговых и ремесленных рядов и большая концертная программа.

КСТАТИ

Место проведения фестиваля традиционной русской кухни: площадка у пруда в районе коттеджей на улице Клавы Назаровой в Острове. Начало 12 июня в 16.00.

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