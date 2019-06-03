В Острове 12 июня пройдет фестиваль традиционной русской кухни. Его участники – предприниматели из сферы общественного питания - постараются приятно удивить жителей и гостей города разнообразием рецептов приготовления окрошки.

- Этот фестиваль проходит в Острове впервые. Мы его приурочили ко Дню России. Главным блюдом фестиваля станет окрошка – мы решили начать знакомство с русской кухней именно с этого традиционного блюда летнего сезона, - рассказали «Псковской правде» в комитете культуры администрации Островского района.

Участники фестиваля должны не только приготовить окрошку, но и презентовать свое блюдо: поделиться рецептом, способом приготовления. Затем все желающие смогут попробовать суп на вкус и постараться найти ответ на главный вопрос, который мучает россиян уже не одно поколение - так какая вкуснее: на квасе или на кефире?

По итогам дегустации победитель будет выбран народным голосованием. Предприниматель, приготовивший окрошку с наиболее изысканным и приятным вкусом, получит специальный диплом фестиваля. Также организаторы наградят благодарственными письмами всех участников праздника.

- У нас есть довольно старый семейный рецепт окрошки, - рассказала «Псковской правде» участница фестиваля, администратор кафе «Изба» Анна Иванова. – Такую окрошку мы готовим с мужем, и ее рецепт «подгоняли под себя» - как нам больше нравится. Надеемся, что наша окрошка понравится гостям праздника.

Состав блюда предприниматель пока держит в секрете. А вот о предполагаемых объемах окрошки рассказала:

- Порций 50 будет. Сколько это в литрах - пока не могу сказать. Посчитала только ингредиенты для наполнителя. А сколько кваса будем наливать – это будет понятно уже непосредственно перед подачей.

Впрочем, на фестивале будет не только окрошка. Планируется также работа торговых и ремесленных рядов и большая концертная программа.