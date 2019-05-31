Домик для Бабы-Яги

Когда начинались летние каникулы, все мои друзья разъезжались по лагерям. А меня увозили в деревню в Карелии. Моя смена длилась 80 дней, и не было никого счастливее меня. Наш отряд был небольшим — две сестры и пара подружек, но невероятно дружным и творческим. Мы гуляли с утра до ночи, собирали землянику, ездили за горохом, ходили в кино и даже в библиотеку, пытались контактировать с заезжими финнами, часами не вылезали из озера, уминали бабушкины блинчики и пирожки, придумывали целые концертные программы и гастролировали с ними по деревне. При этом домашних обязанностей никто не отменял. Мы успевали полоть и поливать огород, бегать в магазин за продуктами, вечерами встречать коров с пастбища, а кто-то еще их и доить, кормить многочисленных кур, овец и поросят, нянчить недавно родившуюся сестренку и даже помогать взрослым на сенокосе.

ЧТО ЕЩЁ НАДО? КАКОЙ ТАКОЙ ЛАГЕРЬ?

От лучшей подруги я узнала, что лагерь — это место, где тебя запросто могут разукрасить зеленкой, налить воды в кровать или наложить под простыню кнопок, а по вечерам — дискотеки. Ну, весело же! Я ее веселья не разделяла. В Печорах, где я тогда жила, лагерь был. Когда он не работал, мы частенько бегали туда гулять, с любопытством разглядывая через окошки интерьер деревянных домиков. Сдвинутые в кучу железные кровати, старые кривые тумбочки, пол и стены с облезлой краской, мухи между рамами, местами паутина — домик Бабы-яги, честное слово. Этот лагерь работает и теперь. И те самые домики, в них, как и тридцать лет назад, отдыхают школьники. Надеюсь, что «удобства» все же не на улице или, по крайней мере, теперь у них есть двери. Говорят, что детям все равно, как и где жить, лишь бы весело и интересно. А весь этот уют и комфорт — придумка родителей. Может, оно и так. Но отдавать своего ребенка в домик на курьих ножках совсем не хочется. Сейчас много альтернативных современных лагерей с развитой инфраструктурой. Можно отправить чадо на море или в экстремальный поход на Валдай, поместить в языковую среду или в Хогвартс к волшебникам, послать сплавляться на байдарках или в спелеологический тур по пещерам. Вариантов масса. Псковская область не исключение. Да, лагеря частные. Да, стоят недешево. Но! Пребывание в них ребенка может быть частично оплачено за счет государственных средств — было бы желание!

КСТАТИ Сколько их: Всего — 175 лагерей, из них 155 с дневным пребыванием, в их числе 4 лагеря труда и отдыха (ЛТО), а также 20 загородных оздоровительных (2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных лагеря). Цена: Загородные — 16 905 рублей. Санаторно-оздоровительные — 21 315 рублей. Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием — 115 рублей в день. Льготы: По загородным лагерям: 100% — для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% — для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях, 80% — для детей медработников. Сохранена доплата за путевку для детей работающих родителей: в размере 80% — для бюджетной сферы и 50% — внебюджетной. Ограничения: Возраст и медицинские показания. Загородные оздоровительные лагеря и дневные — от 6,5 до 15 лет включительно. Палаточные лагеря и ЛТО — с 10 до 17 лет включительно. Санаторно-оздоровительные лагеря — с 6,5 лет до 16 лет включительно. Профильные смены: — В этом году их будет 30: спортивные, экологические, научно-исследовательские, смены для творчески одаренных детей. Где приобрести путевки: Псков, Пароменская, 8а. Телефон 8 (8112) 57-57-90.

НЕОБЫЧНЫЕ ЛАГЕРЯ

Палаточный лагерь «Истоки», (Себежский район, деревня Забелье). Школьники живут в палатках по 2-3 человека, по желанию могут брать свои собственные и жить в них. Условия быта — походные, питание — централизованное, костровое. Отдыхая, собирают материалы для своих исследовательских работ в области ботаники, зоологии, гидрохимии, гидробиологии, ландшафтоведения, этноархитектуры и т. д. Палаточный лагерь «Кот и дуб» (Пушкиногорский район, с. Петровское). Участников размещают в каркасных домиках с тамбуром. В комнате по 3-4 человека. Есть все бытовые удобства, включая горячий душ. Питание в оборудованной столовой. В этом году в лагере три смены: «Ратник», «Остров приключений», «Служу Отечеству». Последняя включает в себя «Школу выживания», основы медицинской, туристской, стрелковой и альпинистской подготовки, лазертаг, спортивные соревнования, психологические тренинги. На базе «Кота и дуба» ежегодно проходит лагерь «Камчатка». Слет любителей приключений, «Радуга», Печорский район, д. Бор-Бельково, база отдыха «Динамо». Дети проживают в трехэтажном благоустроенном здании, в комнатах по несколько человек. Питаются в местном кафе-ресторане. Ездят на экскурсии, ходят в походы, пекут хлеб, лепят пряники, ловят страусов, участвуют в конкурсах и тематических вечерах.

КОГДА ОТДАВАТЬ И СТОИТ ЛИ?

Каких-то возрастных критериев для отправки детей в лагерь нет, все сугубо индивидуально. Принимая решение, хорошо, если бы родители вспомнили, как сын или дочь ранее адаптировались к новому коллективу. Если ребенок выстраивал взаимоотношения с трудом, то есть вероятность, что и в лагере ему будет некомфортно. Главным же аргументом для поездки должно быть желание самого ребенка, а не, к примеру, бесплатная путевка. Если он наотрез ехать отказывается, не надо заставлять, полагая, что отказ — это его блажь. Если ребенок в раздумьях, имеет смысл поговорить с ним, рассказать, что его ждет, поделиться своими воспоминаниями, если таковые есть, вместе посмотреть ваши фотографии из лагеря. Если все сложилось и ребенок поехал, обязательно созванивайтесь с ним, интересуйтесь, как прошел день. Еще перед отъездом обговорите, как поступить в той или иной ситуации. К примеру, если у вас не получилось сразу ответить на его телефонный звонок. Стоит познакомиться с вожатыми. Не предъявляя сразу претензии, что ручка у тумбочки отсутствует, а в хорошем таком ключе познакомиться, тем самым продемонстрировать ребенку, что вы доверяете людям, с которыми он остается. Ну, и не забывайте приезжать в родительские дни. Детям это важно.

Диана Грибанова, психолог

А ВЫ БЫЛИ В ЛАГЕРЕ?

Детство провел в лагере «Космос». Первый раз поехал, когда мне было шесть. В лагерную жизнь влюбился сразу и по уши. Обменивались с ребятами контактами и весь год вели переписку, договариваясь, когда поедем на следующий год. Однажды папа предложил мне отдохнуть в «Орленке», а я категорически отказался, потому что не мог бросить своих друзей из «Космоса», до такой степени любил это место.

Андрей Кондратьев

Отдыхал в «Алых парусах» под Островом. Положительных впечатлений масса: новые знакомства, сверстники, интерактив в виде игр, прогулки, озеро с прозрачной водой под боком, кормили неплохо. Из минусов — комары и жесткие кровати. Я бы и сейчас съездил в лагерь. Сергей Арефьев

Я неоднократно был. Ездили с секцией спортивного ориентирования, поэтому совмещали отдых с тренировками. Было интересно и захватывающе. Всем рекомендую. Когда подрастет мой сын, отправлю и его. Жаль только, что лагеря у нас зачастую запущенные. В прошлом году ездил навещать сестру, так вот там в стенах домиков, в которых они жили, были дыры. Обязательно надо это менять, ремонтировать, возрождать, придавать новый импульс развитию.

Александр Кузьмин, спортсмен, руководитель школы бега «Pro Sport»

С огромным удовольствием вспоминаю лето в лагерях. Самые яркие впечатления — новые знакомства, которые, как правило, перетекали в многолетнюю переписку. Каждое новое письмо — целое событие, которое перекрывало эмоционально все текущие неприятности. После каждой поездки в лагерь я приезжала домой с какими-то новыми навыками, которыми делилась со своими друзьями и одноклассниками.

Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики