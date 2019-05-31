Домик для Бабы-Яги

Когда начинались летние каникулы, все мои друзья разъезжались по лагерям. А меня увозили в деревню в Карелии. Моя смена длилась 80 дней, и не было никого счастливее меня.
Наш отряд был небольшим — две сестры и пара подружек, но невероятно дружным и творческим.
Мы гуляли с утра до ночи, собирали землянику, ездили за горохом, ходили в кино и даже в библиотеку, пытались контактировать с заезжими финнами, часами не вылезали из озера, уминали бабушкины блинчики и пирожки, придумывали целые концертные программы и гастролировали с ними по деревне.
При этом домашних обязанностей никто не отменял. Мы успевали полоть и поливать огород, бегать в магазин за продуктами, вечерами встречать коров с пастбища, а кто-то еще их и доить, кормить многочисленных кур, овец и поросят, нянчить недавно родившуюся сестренку и даже помогать взрослым на сенокосе.
ЧТО ЕЩЁ НАДО? КАКОЙ ТАКОЙ ЛАГЕРЬ?От лучшей подруги я узнала, что лагерь — это место, где тебя запросто могут разукрасить зеленкой, налить воды в кровать или наложить под простыню кнопок, а по вечерам — дискотеки. Ну, весело же!
Я ее веселья не разделяла.
В Печорах, где я тогда жила, лагерь был. Когда он не работал, мы частенько бегали туда гулять, с любопытством разглядывая через окошки интерьер деревянных домиков. Сдвинутые в кучу железные кровати, старые кривые тумбочки, пол и стены с облезлой краской, мухи между рамами, местами паутина — домик Бабы-яги, честное слово.
Этот лагерь работает и теперь. И те самые домики, в них, как и тридцать лет назад, отдыхают школьники. Надеюсь, что «удобства» все же не на улице или, по крайней мере, теперь у них есть двери.
Говорят, что детям все равно, как и где жить, лишь бы весело и интересно. А весь этот уют и комфорт — придумка родителей.
Может, оно и так. Но отдавать своего ребенка в домик на курьих ножках совсем не хочется.
Сейчас много альтернативных современных лагерей с развитой инфраструктурой. Можно отправить чадо на море или в экстремальный поход на Валдай, поместить в языковую среду или в Хогвартс к волшебникам, послать сплавляться на байдарках или в спелеологический тур по пещерам.
Вариантов масса. Псковская область не исключение. Да, лагеря частные. Да, стоят недешево. Но! Пребывание в них ребенка может быть частично оплачено за счет государственных средств — было бы желание!
КСТАТИ
Палаточный лагерь «Истоки», (Себежский район, деревня Забелье).
Сколько их:
Всего — 175 лагерей, из них 155 с дневным пребыванием, в их числе 4 лагеря труда и отдыха (ЛТО), а также 20 загородных оздоровительных (2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных лагеря).
Цена:
Загородные — 16 905 рублей. Санаторно-оздоровительные — 21 315 рублей.
Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием — 115 рублей в день.
Льготы:
По загородным лагерям: 100% — для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% — для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях, 80% — для детей медработников. Сохранена доплата за путевку для детей работающих родителей: в размере 80% — для бюджетной сферы и 50% — внебюджетной.
Ограничения:
Возраст и медицинские показания. Загородные оздоровительные лагеря и дневные — от 6,5 до 15 лет включительно. Палаточные лагеря и ЛТО — с 10 до 17 лет включительно. Санаторно-оздоровительные лагеря — с 6,5 лет до 16 лет включительно.
Профильные смены:
— В этом году их будет 30: спортивные, экологические, научно-исследовательские, смены для творчески одаренных детей.
Где приобрести путевки:
Псков, Пароменская, 8а. Телефон 8 (8112) 57-57-90.
Школьники живут в палатках по 2-3 человека, по желанию могут брать свои собственные и жить в них. Условия быта — походные, питание — централизованное, костровое. Отдыхая, собирают материалы для своих исследовательских работ в области ботаники, зоологии, гидрохимии, гидробиологии, ландшафтоведения, этноархитектуры и т. д.
Палаточный лагерь «Кот и дуб» (Пушкиногорский район, с. Петровское).
Участников размещают в каркасных домиках с тамбуром. В комнате по 3-4 человека. Есть все бытовые удобства, включая горячий душ. Питание в оборудованной столовой. В этом году в лагере три смены: «Ратник», «Остров приключений», «Служу Отечеству». Последняя включает в себя «Школу выживания», основы медицинской, туристской, стрелковой и альпинистской подготовки, лазертаг, спортивные соревнования, психологические тренинги. На базе «Кота и дуба» ежегодно проходит лагерь «Камчатка».
Слет любителей приключений, «Радуга», Печорский район, д. Бор-Бельково, база отдыха «Динамо».
Дети проживают в трехэтажном благоустроенном здании, в комнатах по несколько человек. Питаются в местном кафе-ресторане. Ездят на экскурсии, ходят в походы, пекут хлеб, лепят пряники, ловят страусов, участвуют в конкурсах и тематических вечерах.
КОГДА ОТДАВАТЬ И СТОИТ ЛИ?
Каких-то возрастных критериев для отправки детей в лагерь нет, все сугубо индивидуально. Принимая решение, хорошо, если бы родители вспомнили, как сын или дочь ранее адаптировались к новому коллективу. Если ребенок выстраивал взаимоотношения с трудом, то есть вероятность, что и в лагере ему будет некомфортно.
Главным же аргументом для поездки должно быть желание самого ребенка, а не, к примеру, бесплатная путевка. Если он наотрез ехать отказывается, не надо заставлять, полагая, что отказ — это его блажь.
Если ребенок в раздумьях, имеет смысл поговорить с ним, рассказать, что его ждет, поделиться своими воспоминаниями, если таковые есть, вместе посмотреть ваши фотографии из лагеря.
Если все сложилось и ребенок поехал, обязательно созванивайтесь с ним, интересуйтесь, как прошел день. Еще перед отъездом обговорите, как поступить в той или иной ситуации. К примеру, если у вас не получилось сразу ответить на его телефонный звонок.
Стоит познакомиться с вожатыми. Не предъявляя сразу претензии, что ручка у тумбочки отсутствует, а в хорошем таком ключе познакомиться, тем самым продемонстрировать ребенку, что вы доверяете людям, с которыми он остается. Ну, и не забывайте приезжать в родительские дни. Детям это важно.
Диана Грибанова, психолог
Детство провел в лагере «Космос». Первый раз поехал, когда мне было шесть. В лагерную жизнь влюбился сразу и по уши. Обменивались с ребятами контактами и весь год вели переписку, договариваясь, когда поедем на следующий год. Однажды папа предложил мне отдохнуть в «Орленке», а я категорически отказался, потому что не мог бросить своих друзей из «Космоса», до такой степени любил это место.
Андрей Кондратьев
Отдыхал в «Алых парусах» под Островом. Положительных впечатлений масса: новые знакомства, сверстники, интерактив в виде игр, прогулки, озеро с прозрачной водой под боком, кормили неплохо. Из минусов — комары и жесткие кровати. Я бы и сейчас съездил в лагерь.
Сергей Арефьев
Я неоднократно был. Ездили с секцией спортивного ориентирования, поэтому совмещали отдых с тренировками. Было интересно и захватывающе. Всем рекомендую. Когда подрастет мой сын, отправлю и его. Жаль только, что лагеря у нас зачастую запущенные. В прошлом году ездил навещать сестру, так вот там в стенах домиков, в которых они жили, были дыры. Обязательно надо это менять, ремонтировать, возрождать, придавать новый импульс развитию.
Александр Кузьмин, спортсмен, руководитель школы бега «Pro Sport»
С огромным удовольствием вспоминаю лето в лагерях. Самые яркие впечатления — новые знакомства, которые, как правило, перетекали в многолетнюю переписку. Каждое новое письмо — целое событие, которое перекрывало эмоционально все текущие неприятности. После каждой поездки в лагерь я приезжала домой с какими-то новыми навыками, которыми делилась со своими друзьями и одноклассниками.
Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Год основания первого детского лагеря — 1876. Швейцария. Дети ездили в Альпы, учились строить шалаши, запускали воздушных змеев и пели песни.
Развитию лагерей в России способствовало пионерское движение. Самые первые лагеря были с суровыми «спартанскими» условиями. Детям же, пережившим Гражданскую и Первую мировую войны, требовался отдых и оздоровление. В 1925 году был основан лагерь-санаторий «Артек». Внимание в нем уделялось здоровью, детям прививались навыки гигиены. Они ходили в походы, проводили встречи у костра, общались с интересными людьми. В годы Великой Отечественной войны дети забыли об отдыхе. Вместо оздоровления они работали. После войны работу лагерей восстановили. Акцент сделали на объединении школьников с помощью спорта, фестивалей, художественной самодеятельности. В 90-х многие лагеря свое существование прекратили.