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Общество

Собирали по кусочкам

Обновленный Двор Постникова украсят пять уникальных печей с псковскими изразцами с васильками и львами

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Светлана Синцова
31 мая 2019 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
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Помогли полторы тысячи фрагментов подлинных изразцов, найденных археологами, и сохранившиеся во дворе Меншикова в Петербурге печи. Один изразец пришлось складывать по частям из разных музеев.

К Ганзейским дням Псков получит еще один музей — Двор Постникова. Масштабная реконструкция этого памятника гражданской архитектуры XVII века, о которой мы рассказывали в конце прошлого года, уже вошла в завершающую стадию. Специалисты полностью восстанавливают исторический облик здания. Как в начале прошлого века, Малый и Большой Мешки снова соединяются въездными воротами, помещения с высокими потолками почти готовы к приему уникальных коллекций Псковского музея. Впрочем, и элементы интерьера обоих зданий тоже являются музейными экспонатами. Например, печи, созданные на основе подлинных псковских изразцов.

Реконструкцию Двора Постникова хотят закончить к Ганзейским дням.
Фото Андрея Степанова.

ТИПИЧНО ПСКОВСКИЕ

— После реставрации в палатах Постникова появится пять уникальных изразцовых печей. В Малых Мешках — одна бело-голубая печь, в Больших — четыре полихромных, то есть цветных. В настоящее время завершается их облицовка. При создании проектов печей мы обратились к оригиналам — псковским изразцам, которые хранятся в фондах нашего музея, — рассказала «Псковской правде» старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Екатерина Клевцова.

Изразцы для бело-голубой печи создавали по находкам, обнаруженным тут же, изразцам из других раскопов и облицовке на сохранившихся в Петербурге печах.
Фото Андрея Степанова.
Музейщики пересмотрели более 80 археологических коллекций, в которых выбрали около 1500 фрагментов полихромных и бело-голубых изразцов. В том числе и фрагменты изразцов, собранных на раскопках у палат Постникова. Для работы над реконструкцией печей отобрали примерно 250 кусочков, чтобы воссоздать полные наборы облицовки печей.

При работе с музейными предметами для создания точных моделей изразцов керамистами из Санкт-Петербурга (ООО «Образ») были использованы современные и безопасные материалы. Все элементы печного набора выполнены из глины, покрыты глазурями и имеют с тыльной стороны румпу. Она отличает изразец от обычной облицовочной плитки. Сзади он не гладкий, а имеет прямоугольную выступающую часть с отверстиями для крепления. При изготовлении изразцов учитывали оригинальные размеры лицевых пластин и оттенки глазурей XVII века.

Все пять печей имеют разные сюжеты на изразцах. Изображение птиц на одной из полихромных печей и всадников на другой заимствовано с изразцов, обнаруженных при раскопках в палатах Меншиковых, а цвет взят с полихромного изразца, найденного здесь — в палатах Постникова.

На лицевых пластинах много типичных псковских элементов: звездочки, васильки, львы, — которые отличаются высотой рельефа и цветовой гаммой.

Некоторые изразцы пришлось собирать по кусочкам. Например, вазоны, изображенные на одной из печей:

— Большие фрагменты с изображениями вазонов были найдены здесь, в палатах Постникова. Но таких фрагментов оказалось немного. Аналогичные мы нашли в других коллекциях наших фондов и по кусочкам скомпоновали весь печной набор. Получился собирательный образ. Кстати, наши коллеги из мастерских «Образ», которые по своим источникам тоже нашли варианты вазонов, сказали, что наши псковские вазоны «самые аккуратные и симпатичные».

Все пять печей имеют разные сюжеты на изразцах.
Фото Андрея Степанова.

ПОМОГ МЕНШИКОВ

Идея сделать голландскую печь, облицовка которой завершается в Малых Мешках, возникла после обнаружения большого количества фрагментов бело-голубых расписных изразцов начала XVIII века. Тем более были найдены кусочки колонок (встречаются редко) и некоторые интересные лицевые изразцы.

— Сюжеты росписи бело-голубой печи создавали на основе найденных в палатах Постникова изразцов и тех находок, которые обнаружены в других раскопах в Пскове. Кроме того, мы специально ездили в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть печи во Дворце Меншикова. Стоит отметить, что в лицевых изразцах, обнаруженных у палат Постникова, встречается два вида картушей — рамок, в которые заключены морские пейзажи с парусниками и архитектурные пейзажи. Эти сюжеты взяты за основу для реконструкции голландской печи, — сообщила Екатерина Клевцова.

Печи не привязаны к экспозициям, которые будут здесь размещены после реставрации. Это элементы интерьера. Музейщики отказались от действующих печей, поскольку в этом нет необходимости. Кроме того, эксплуатация таких печей помешает сохранности изразцов. «Срок жизни» печей в XVII-XVIII веках был примерно 50 лет. 

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Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

В Больших Мешках планируют разместить уникальные коллекции XV-XX вв. рукописных и редких книг, археологии, драгоценных металлов, клады. В Малых Мешках будет работать Музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.

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