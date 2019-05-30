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Общество

На чем приходится экономить псковским детским садам

«Псковская правда» вместе с депутатом Юлией Пожидаевой проверила кухни и холодильники в детских садах

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Мария Соколова
30 мая 2019 года, 11:06
Фото: tarifprofy.com
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В начале года был большой резонанс, в интернет со всей России выкладывали фотофакты безобразного школьного питания, показывали полное отсутствие журналов, в каких условиях готовится еда. Мы решили проверить, как обстоят дела у нас в округе в детских учреждениях. Но я думаю, везде будет хорошо, потому что дошкольному питанию у нас уделяется больше внимания, чем школьному.


Юлия Пожидаева,
депутат Псковской городской Думы по округу № 9 

БУЛОЧКИ ПЕКУТ САМИ

Первый сад, куда мы отправились 22 мая, — № 47 «Радость» на улице Западной, 7. Нас интересовал прежде всего пищеблок. Все надели белые халаты, бахилы и только после этого были допущены туда, где кипят кастрюли и пышет жаром плита, а у столов работают повара в передниках и колпаках. Также нам показали кладовые, где хранятся продукты, холодильники, морозильники. Юлия Пожидаева обратила внимание, что в одном из холодильников для хранения молока температура выше, чем следует: 10 градусов вместо 6.

— Всё в порядке, — тут же объяснила заведующая детским садом Елена Раздорожняя. — Когда холодильник открыт, внутри температура поднимается. Но затем при закрытых дверях снова опускается до нужного значения. Мы питаемся «с колес». Привезли — съели. Готовим в котлах, потому что, вы знаете, жареное и копченое детям нельзя. Стоимость питания очень маленькая — почти 104 рубля в день, — посетовала Елена Раздорожняя. — Но, чтобы выполнять все нормы питания, надо, чтобы выходило хотя бы по 146 рублей. Представьте: на 104 рубля накормить ребенка завтраком, обедом, полдником и ужином. Бывает, мы покушаем хорошо, а нам потом звонят: алло, вы переели! Приходится корректировать меню, на чем-то экономить, что-то убирать. Если на полдник бутерброд с маслом и сыром, а денег не хватает — даем только булку и сыр, а масло — в кашу. Но и то мы стараемся, чтобы было как можно вкуснее и разнообразнее. Смотрите наше меню. Одни только супы: рассольник, суп крестьянский, суп гороховый, суп картофельный, суп с клецками, свекольник, харчо, овощной, крестьянский с пшеном, щи, картофельный с вермишелью, вегетарианский борщ, суп молочный.

— Довольны и разнообразием продуктов, и качеством, — рассказала нам одна из мам родительского комитета в следующей точке нашего маршрута, в дошкольном отделении инженерно-лингвистической гимназии. — Больше всего ребенку нравятся макароны, сырники, которые готовят сами повара, булочки — они сами и пекут. Свежие фрукты дети каждый день едят.

Не обнаружили мы никаких нарушений и в детском саду № 45 «Родничок», и № 53 «Золушка».

За прошлый год в городское управление образования не поступило ни одной жалобы на отравление детей. По данным ведомства, жалуются родители больше на меню, мол, дети отказываются такое есть и приходят из садика голодными. Родителям кажется, что дети должны есть макароны, сосиски, колбасу. Тушеная капуста едой не считается, мол, кто ее будет есть. Но капуста должна быть в рационе.

ПЕЧЕНКУ УБРАЛИ

Посетили мы и одну школу. В Многопрофильном правовом лицее тоже придраться было не к чему. Готовят здесь не школьные повара, а специальная нанятая организация. Впрочем, готовят вкусно, как заверила нас директор лицея. К тому же у них есть возможность корректировать меню, если дети что-то не едят: например, печенка не пользуется спросом, поэтому ее убрали. Кстати, за каждого школьника родители платят по 30 рублей за завтраки и по 50 рублей за обеды. Муниципалитет добавляет по 19 рублей 30 копеек на обеды. Жалоб на школьную столовую нет. Но директор лицея Ирина Прокопчук пожаловалась на оборудование и вытяжку:

— Любое кухонное оборудование стоит очень дорого, и мы не можем себе позволить его заменить — а многие плиты и приборы уже 40 лет стоят! Нам не хватает еще одной посудомоечной машины. А самое наше больное место — требует полной замены вентиляция на кухне. Но это очень дорого. 

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