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Общество

С отбитой попой

Что не так в Пскове с детскими площадками

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Ольга Нефёдова
31 мая 2019 года, 10:23
Фото: Андрей Степанов
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За комфорт на детской площадке родители готовы и платить, и сами приложить к его созданию руки. Но частной инициативы на всех не хватит, поэтому площадки массово проверяют по всей стране. Безопасны ли они и в каком состоянии находятся, смотрит «Народный контроль», вместе с ним в рейд отправилась и «Псковская правда». Побывали как на известных всему городу горках, так и на качелях, о которых знает узкий круг соседей.

ХОТЯ БЫ ПЛАТНО

Инна Мартынова с годовалой дочерью на детскую площадку, что в Летнем саду, приходит гулять почти каждый день. Говорит, что она ближайшая к дому, хотя и предназначена для более взрослых детей.

— Мы живем рядом, — говорит мама. — На этой площадке начинали гулять со старшей дочерью. Теперь прихожу с двумя: пока старшая лазает по лестницам и катается с горок, младшая копается в песке, благо покрытие у площадки песчаное.

Детская площадка прямо в парке, несомненно, имеет ряд преимуществ. Вдали от дороги свежий воздух, много деревьев, которые создают тень и дают прохладу в жаркие летние дни.

Ее установили здесь несколько лет назад. Активисты партийного проекта «Народный контроль», которые перед началом летних каникул проверяют все детские площадки в регионе, поставили ей семь баллов из десяти — отсутствует освещение, ограждение, на некоторых элементах появилась ржавчина.

— На наш взгляд, у площадки только один недочет — не работает туалет, — говорят родители. — Гуляем долго, особенно летом. А в туалет сходить, в принципе, некуда. Ладно дети еще под кустик могут, а взрослым приходится терпеть.

Рядом с площадкой туалет есть, но он не работает.

— Мы предполагаем, что он будет платный, — отмечают мамы. — Но пусть уж так, чем вообще без туалета.

Вместо современного прорезиненного покрытия на многих старых площадках асфальт (ул. Кузбасской Дивизии) или сплошная песочница (Ботанический сад).
Фото Андрея Степанова
Вместо современного прорезиненного покрытия на многих старых площадках асфальт (ул. Кузбасской Дивизии) или сплошная песочница (Ботанический сад).
Фото Андрея Степанова

ДЕТВОРА ИГРАЕТ, БАБУШКА ОТДЫХАЕТ

К площадке у гостиницы «Рижская» претензий у проверяющих гораздо больше. Здесь тоже нет щита, освещения, отсутствуют ограждения и туалет. Некоторые конструктивные элементы, видимо, по причине изношенности были сняты, а вернуть на место их никто не потрудился. Но самое главное — площадка не безопасна для детей. Некоторые горки находятся на значительном расстоянии от земли. Чтобы ребенок не ударился, когда будет с нее съезжать, его надо ловить.

— На этих горках дети себе все попы поотбивают, — замечают активисты проекта. — Саму горку надо бы вкопать поглубже и песка подсыпать не помешало бы.

Городские площадки находятся в ведении Управления городского хозяйства, за дворовые же отвечают управляющие компании.

От детского игрового комплекса во дворе дома по улице Кузбасской, 12 управляющая компания, что называется, открестилась. Не наша, говорят. Делайте с ней, что хотите.

Инициативные жители собрались и организовали субботник: убрали двор, что-то подкрасили и подделали.

Александра Васильевна приходит сюда гулять с внуками почти каждый день. Площадка, что у их дома, детям не нравится. Пока детвора играет — бабушка отдыхает в теньке.

— Хорошая площадка, детям нравится, — говорит она. — Опять же есть теневая сторона, а есть солнечная. Много скамеек, есть качели с навесом, на которых и взрослые могут качаться. Один недостаток — дворники плохо убирают, неухоженная она какая-то, на покрытии песок и камни.

Среди других замечаний — детская карусель с коррозией, ее деревянные сиденья совсем прогнили, «шведская стенка» шатается, урна с корнем выворочена из земли, поломана скамейка.

Такие рейды проходят не только в Псковской области, а в целом по всей стране. Собранные замечания будут направлены партийному руководству и тем ведомствам, которые непосредственно отвечают за состояние детских площадок. 

Пятнадцать лет назад жители были рады любой площадке, часто сами что-то устанавливали во дворе. Сейчас требования изменились: необходима сертификация и соблюдение всех норм по безопасности. Проект позволит понять, в каком состоянии находятся площадки, что надо сделать и сколько, в принципе, еще площадок нужно.

 

Анатолий Тиханов, региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Псковского областного Собрания депутатов
СПРАВКА

Среди критериев, по которым оценивали площадки, — общее состояние конструктивных элементов, покрытие, наличие ограждения, освещения, урн, скамеек, информационного щита, на котором должны быть указаны правила пользования, ограничения по возрасту, организация, площадку установившая и обслуживающая.

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