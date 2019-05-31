С отбитой попой

За комфорт на детской площадке родители готовы и платить, и сами приложить к его созданию руки. Но частной инициативы на всех не хватит, поэтому площадки массово проверяют по всей стране. Безопасны ли они и в каком состоянии находятся, смотрит «Народный контроль», вместе с ним в рейд отправилась и «Псковская правда». Побывали как на известных всему городу горках, так и на качелях, о которых знает узкий круг соседей.

ХОТЯ БЫ ПЛАТНО

Инна Мартынова с годовалой дочерью на детскую площадку, что в Летнем саду, приходит гулять почти каждый день. Говорит, что она ближайшая к дому, хотя и предназначена для более взрослых детей.

— Мы живем рядом, — говорит мама. — На этой площадке начинали гулять со старшей дочерью. Теперь прихожу с двумя: пока старшая лазает по лестницам и катается с горок, младшая копается в песке, благо покрытие у площадки песчаное.

Детская площадка прямо в парке, несомненно, имеет ряд преимуществ. Вдали от дороги свежий воздух, много деревьев, которые создают тень и дают прохладу в жаркие летние дни.

Ее установили здесь несколько лет назад. Активисты партийного проекта «Народный контроль», которые перед началом летних каникул проверяют все детские площадки в регионе, поставили ей семь баллов из десяти — отсутствует освещение, ограждение, на некоторых элементах появилась ржавчина.

— На наш взгляд, у площадки только один недочет — не работает туалет, — говорят родители. — Гуляем долго, особенно летом. А в туалет сходить, в принципе, некуда. Ладно дети еще под кустик могут, а взрослым приходится терпеть.

Рядом с площадкой туалет есть, но он не работает.

— Мы предполагаем, что он будет платный, — отмечают мамы. — Но пусть уж так, чем вообще без туалета.