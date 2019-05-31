С отбитой попой

К площадке у гостиницы «Рижская» претензий у проверяющих гораздо больше. Здесь тоже нет щита, освещения, отсутствуют ограждения и туалет. Некоторые конструктивные элементы, видимо, по причине изношенности были сняты, а вернуть на место их никто не потрудился. Но самое главное — площадка не безопасна для детей. Некоторые горки находятся на значительном расстоянии от земли. Чтобы ребенок не ударился, когда будет с нее съезжать, его надо ловить.
— На этих горках дети себе все попы поотбивают, — замечают активисты проекта. — Саму горку надо бы вкопать поглубже и песка подсыпать не помешало бы.
Городские площадки находятся в ведении Управления городского хозяйства, за дворовые же отвечают управляющие компании.
От детского игрового комплекса во дворе дома по улице Кузбасской, 12 управляющая компания, что называется, открестилась. Не наша, говорят. Делайте с ней, что хотите.
Инициативные жители собрались и организовали субботник: убрали двор, что-то подкрасили и подделали.
Александра Васильевна приходит сюда гулять с внуками почти каждый день. Площадка, что у их дома, детям не нравится. Пока детвора играет — бабушка отдыхает в теньке.
— Хорошая площадка, детям нравится, — говорит она. — Опять же есть теневая сторона, а есть солнечная. Много скамеек, есть качели с навесом, на которых и взрослые могут качаться. Один недостаток — дворники плохо убирают, неухоженная она какая-то, на покрытии песок и камни.
Среди других замечаний — детская карусель с коррозией, ее деревянные сиденья совсем прогнили, «шведская стенка» шатается, урна с корнем выворочена из земли, поломана скамейка.
Такие рейды проходят не только в Псковской области, а в целом по всей стране. Собранные замечания будут направлены партийному руководству и тем ведомствам, которые непосредственно отвечают за состояние детских площадок.
Пятнадцать лет назад жители были рады любой площадке, часто сами что-то устанавливали во дворе. Сейчас требования изменились: необходима сертификация и соблюдение всех норм по безопасности. Проект позволит понять, в каком состоянии находятся площадки, что надо сделать и сколько, в принципе, еще площадок нужно.
Анатолий Тиханов, региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Псковского областного Собрания депутатов
СПРАВКА
Среди критериев, по которым оценивали площадки, — общее состояние конструктивных элементов, покрытие, наличие ограждения, освещения, урн, скамеек, информационного щита, на котором должны быть указаны правила пользования, ограничения по возрасту, организация, площадку установившая и обслуживающая.