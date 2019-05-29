Воздушный парад в небе над Псковом

Праздник начнется в 10.00 с показа военной техники. Все желающие смогут увидеть наземную и авиационную технику, побывать в кабинах самолета и вертолета. На 11.00 запланировано построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками.

В 11.45 состоится воздушный парад с участием десяти типов самолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации, а затем показательные выступления десантников. Зрителей ожидает сброс воды из трёх самолетов, окрашенной в цвета российского триколора . Завершится парад отстрелом ракет с самолета.

Праздник продолжится концертом с участием артистов и творческих коллективов города Пскова. Для ветеранов и почетных гостей установят трибуну, будут работать торговые точки, военная полевая кухня и агитационный пункт «Военная служба по контракту — мой выбор». Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

Гостей праздника, посвященного 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, доставят до места проведения специальные автобусы.

Транспорт будет курсировать 1 июня с 9.00 до 16.00 от контрольно-пропускного пункта воинской части на Крестовском шоссе. Добраться до места дислокации полка можно на городском автобусе № 4, для которого будет организована временная остановка на повороте на КПП.

Добавим, что 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 годана базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».