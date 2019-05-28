Активный ил Горводоканала

На днях СМИ облетела информация: муниципальный Горводоканал Пскова выплатил долг банку в 880 миллионов рублей. Новость стала поводом для большого разговора с главным технологом предприятия Андреем Алябьевым.

МИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ

— Андрей Анатольевич, давайте по порядку: откуда у предприятия образовался такой огромнейший долг?

В 2009 году было подписано предварительное соглашение с администрациями города, области и Европейским банком, в соответствии с которым банк провел технический аудит для определения наиболее перспективных направлений инвестирования и оценку финансовых возможностей предприятия. По итогам было принято решение о строительстве подземного водозабора, необходимого для обеспечения качественного городского водоснабжения. Финансисты посчитали, что нам можно выделить 520 миллионов рублей: предполагалось, что если каждый год наш тариф будет увеличиваться на 15 %, то в течение 10 лет мы эти 520 миллионов безболезненно для себя банку вернем. В 2011 году было подписано кредитное соглашение, и мы начали получать эти деньги. Однако жизнь внесла свои коррективы — изменилась тарифная политика государства. Если раньше тариф псковскому водоканалу диктовала городская Дума, то с 2012 года федеральный центр начал устанавливать для регионов предельный индекс роста тарифа. И он был намного ниже — примерно 3-5 % в год. То есть государство для людей сделало лучше, так как цены на услуги ЖКХ стали расти не так быстро, но на самих предприятиях такая тарифная политика сказалась плачевно.

Андреей Алябьев,

главный технолог Горводоканала





— Как изменение тарифной политики сказалось на вашем предприятии? — У нас начались финансовые проблемы. Вынуждены были для оплаты кредита отвлекать свои собственные средства, которые должны были направлять на замену сетей, модернизацию оборудования. Мы перестали в должном объеме перекладывать и ремонтировать сети. Потом у нас появились задолженности по электроэнергии, химреагентам, по налогам, в банке тоже капали проценты — долг с 520 миллионов вырос до 880 миллионов рублей. У нас, начиная с 2015 года, все средства были направлены на погашение кредита, поэтому финансовая ситуация на предприятии постоянно ухудшалась. Только благодаря прямому обращению губернатора Михаила Ведерникова президент предоставил из резервного фонда в конце 2018 года крупную сумму, благодаря которой удалось досрочно погасить весь кредит.

ИЛ ДЕВАТЬ НЕКУДА

— Сейчас Горводоканал активно участвует в различных программах и проектах. Это «Интеррег. Регион Балтийского моря», «Россия — Латвия 2014-2020», «Россия — Эстония 2014-2020». Какую же пользу принесут все эти программы псковичам? — В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020» мы реализуем проект «Чистая вода регионам», в ходе которого будет простроен второй пусковой комплекс подземного водозабора. По программе «Россия — Эстония 2014-2020» мы участвуем в продолжении крупномасшабного проекта «Общее Чудское озеро 2», будет выполнена работа по капитальному ремонту аэротенка № 1 на очистных сооружениях канализации. Аэротенк — это основное сооружение биологической чистки сточных вод, где с помощью активного ила окисляется вся органика, которая поступает из города. То есть аэротенк носит решающую роль в очистке сточной воды. Также будет проведена замена воздуходувного оборудования, которое обеспечивает процесс окисления органики. Работы планируем начать уже в этом году, сразу же после подписания контрактов. — А что за программа «Интеррег. Регион Балтийского моря»? — Это новая для нас программа, и проект Baltic Biomass 4 Value, в котором мы участвуем, объединил 17 организаций из многих прибалтийских государств: Швеции, Норвегии, Польши, Германии, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, России. Мы планируем разработать проект по строительству станции сгущения избыточного ила на очистных сооружениях канализации. Надо пояснить технологию очистки сточной воды: основная биологическая очистка сточных вод, как мы уже говорили, происходит в аэротенке с помощью активного ила. Это такие бактерии различных видов, которые в процессе своей жизнедеятельность поглощают органику, окисляют ее. Бактерии эти аэробные, то есть им нужен воздух для дыхания. Поэтому в аэротенк подается сжатый воздух. На входе в аэротенк подается сточная вода и бактерии — активный ил, а после всех процессов через 10-11 часов на выходе получается очищенная вода и бактерии. Затем эта смесь отправляется на вторичные отстойники, бактерии оседают вниз — их перекачивают обратно в аэротенк. А отстоянная и очищенная вода сбрасывается в Великую. Этот активный ил в процессе своей жизнедеятельности активно размножается — его образуется очень много, и нам его просто некуда девать. В сутки образуется порядка одной тысячи кубометров этого избыточного ила. Мы его частично обезвоживаем в центрифугах, стараемся его уплотнить. — В качестве удобрений его нельзя использовать? — Обезвоженный осадок сточных вод можно использовать как удобрение в сельском хозяйстве, но у нас в России отсутствует такая практика. Хотя в Финляндии это очень распространено: обезвоженный осадок дезинфицируют, перемешивают с опилками или торфом и отдают фермерам бесплатно. Там люди за несколько месяцев записываются в очереди, чтобы получить себе на огород такое удобрение. А у нас это не распространено. Мы в свое время пытались работать в этом направлении с сельхозпроизводителями — однако они тоже предпочитают работать по старинке, с навозом например. Поэтому мы и будем проектировать станцию сгущения, чтобы избыточный ил сгущать и обезвоживать на центрифугах. Обезвоживание помогает уменьшить объем ила. В сутки мы обезвоживаем 400 кубометров осадка, это почти 400 тонн, даже чуть побольше, а на выходе образуется около 12 тонн обезвоженного осадка — это 3-4 тракторных тележки.

ВОДА ИЗ ПОД ЗЕМЛИ

— Вернемся к строительству подземного водозабора в рамках программы «Россия — Латвия». Как давно родилась идея строительства и почему он нужен? — В 70-е годы начали искать подземный источник водоснабжения города и нашли его на берегу Псковского озера возле деревни Молгово. Но дальше разведочных работ дело не пошло, а в 2003 году закончился срок утвержденных запасов этого подземного горизонта. В итоге решили отказаться от этого водозабора — он находится далеко от города, в болотистой местности и подземный горизонт того водозабора непосредственно связан с озером. Решили провести разведку нового участка с запасами подземной воды. В 2005 году была произведена разведка в районе деревень Солоново — Великое Село. И нам утвердили запасы на этом участке, был построен первый пусковой комплекс водозабора производительностью 12 тысяч кубометров в сутки, и сейчас за счет средств программы «Россия — Латвия» он будет увеличен до 42 тысяч. Вода там высокого качества, соответствует всем требованиям СанПиН, за исключением повышенного содержания железа — 0,7 миллиграмма на литр при нормативе 0,3. Но железо двухвалентное, его окисляют до гидроксида железа, гидроксид превращается в хлопья, которые затем отфильтровываются, вода очищается и подается в сеть. — Первый комплекс уже используется? — Да, с конца 2015 года вода подается по магистральным водоводам в район Завеличья — по улицам Леона Поземского, Чудской, Юбилейной — и на улицы в районе моста Александра Невского, это Владимирская, Западная, Байкова, Коммунальная, может быть, доходит до Рижского.

ОТКАЖУТСЯ ОТ ХЛОРА

— А что за инвестиционная программа? Это тоже какой-то проект? — Нет, инвестиционную программу мы сами финансируем. В конце прошлого года ее утвердил комитет по тарифам и энергетике Псковской области. Этой программой предусмотрено также строительство станции водоподготовки в поселке Лесхоз — он имеет собственную скважину, небольшую разводящую сеть водоснабжения и систему водоснабжения и водоотведения. Вода там содержит железо, и в рамках программы там построят станцию обезжелезивания, также будут построены локальные очистные канализации. Кроме того, в эту программу заложено строительство станции по приготовлению гипохлорита натрия. У нас сейчас для обеззараживания поверхностной воды используется жидкий хлор. Он сам по себе опасный — но замечу, что у нас за все время эксплуатации не было ни одной аварии с выбросом хлора. Но мы понимаем его опасность и в перспективе планируем отказаться от газообразного хлора и перейти на гипохлорит, который представляет из себя неопасную для человека жидкость. Иными словами, покупать поваренную соль и из ее раствора самим получать гипохлорит натрия. — То есть будет строиться целая станция? — Да. На подземном водозаборе мы уже сейчас используем гипохлорит, но привозной — он дороговат. Мы планируем изготавливать его на месте, что будет дешевле. К концу реализации программы, к 2024 году, мы откажемся от жидкого хлора. — Значит, можно сказать, что к 2024 году запах хлора исчезнет из воды? — Полностью не исчезнет, но его станет намного меньше. Так как основная часть воды будет поступать из подземного водоисточника, мы будем меньше добавлять туда хлора — вода там и так стерильная, нет никаких микробиологических загрязнений. Но вода идет по трубам, которые были проложены 20-30-40, а то и 50 лет назад. В трубах есть отложения, слизь, в ней может заводиться микробиология. Поэтому мы добавляем гипохлорит в подземную воду не для того, чтобы продезинфицировать ее, а чтобы обеззаразить трубы, по которым пойдет эта вода. Если бы трубы были новые, то воду можно было бы не хлорировать вообще. При переходе на гипохлорит запаха будет меньше, в этом я уверен.

ЛОЖКА ДЁГТЯ - СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ