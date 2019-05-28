Активный ил Горводоканала

На днях СМИ облетела информация: муниципальный Горводоканал Пскова выплатил долг банку в 880 миллионов рублей. Новость стала поводом для большого разговора с главным технологом предприятия Андреем Алябьевым.
На днях СМИ облетела информация: муниципальный Горводоканал Пскова выплатил долг банку в 880 миллионов рублей. Новость стала поводом для большого разговора с главным технологом предприятия Андреем Алябьевым.
В 2009 году было подписано предварительное соглашение с администрациями города, области и Европейским банком, в соответствии с которым банк провел технический аудит для определения наиболее перспективных направлений инвестирования и оценку финансовых возможностей предприятия. По итогам было принято решение о строительстве подземного водозабора, необходимого для обеспечения качественного городского водоснабжения. Финансисты посчитали, что нам можно выделить 520 миллионов рублей: предполагалось, что если каждый год наш тариф будет увеличиваться на 15 %, то в течение 10 лет мы эти 520 миллионов безболезненно для себя банку вернем. В 2011 году было подписано кредитное соглашение, и мы начали получать эти деньги.
Однако жизнь внесла свои коррективы — изменилась тарифная политика государства. Если раньше тариф псковскому водоканалу диктовала городская Дума, то с 2012 года федеральный центр начал устанавливать для регионов предельный индекс роста тарифа. И он был намного ниже — примерно 3-5 % в год. То есть государство для людей сделало лучше, так как цены на услуги ЖКХ стали расти не так быстро, но на самих предприятиях такая тарифная политика сказалась плачевно.
— Как изменение тарифной политики сказалось на вашем предприятии?
— У нас начались финансовые проблемы. Вынуждены были для оплаты кредита отвлекать свои собственные средства, которые должны были направлять на замену сетей, модернизацию оборудования. Мы перестали в должном объеме перекладывать и ремонтировать сети. Потом у нас появились задолженности по электроэнергии, химреагентам, по налогам, в банке тоже капали проценты — долг с 520 миллионов вырос до 880 миллионов рублей. У нас, начиная с 2015 года, все средства были направлены на погашение кредита, поэтому финансовая ситуация на предприятии постоянно ухудшалась. Только благодаря прямому обращению губернатора Михаила Ведерникова президент предоставил из резервного фонда в конце 2018 года крупную сумму, благодаря которой удалось досрочно погасить весь кредит.
— В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020» мы реализуем проект «Чистая вода регионам», в ходе которого будет простроен второй пусковой комплекс подземного водозабора. По программе «Россия — Эстония 2014-2020» мы участвуем в продолжении крупномасшабного проекта «Общее Чудское озеро 2», будет выполнена работа по капитальному ремонту аэротенка № 1 на очистных сооружениях канализации. Аэротенк — это основное сооружение биологической чистки сточных вод, где с помощью активного ила окисляется вся органика, которая поступает из города. То есть аэротенк носит решающую роль в очистке сточной воды. Также будет проведена замена воздуходувного оборудования, которое обеспечивает процесс окисления органики. Работы планируем начать уже в этом году, сразу же после подписания контрактов.
— А что за программа «Интеррег. Регион Балтийского моря»?
— Это новая для нас программа, и проект Baltic Biomass 4 Value, в котором мы участвуем, объединил 17 организаций из многих прибалтийских государств: Швеции, Норвегии, Польши, Германии, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, России. Мы планируем разработать проект по строительству станции сгущения избыточного ила на очистных сооружениях канализации. Надо пояснить технологию очистки сточной воды: основная биологическая очистка сточных вод, как мы уже говорили, происходит в аэротенке с помощью активного ила. Это такие бактерии различных видов, которые в процессе своей жизнедеятельность поглощают органику, окисляют ее. Бактерии эти аэробные, то есть им нужен воздух для дыхания. Поэтому в аэротенк подается сжатый воздух. На входе в аэротенк подается сточная вода и бактерии — активный ил, а после всех процессов через 10-11 часов на выходе получается очищенная вода и бактерии. Затем эта смесь отправляется на вторичные отстойники, бактерии оседают вниз — их перекачивают обратно в аэротенк. А отстоянная и очищенная вода сбрасывается в Великую. Этот активный ил в процессе своей жизнедеятельности активно размножается — его образуется очень много, и нам его просто некуда девать. В сутки образуется порядка одной тысячи кубометров этого избыточного ила. Мы его частично обезвоживаем в центрифугах, стараемся его уплотнить.
— В качестве удобрений его нельзя использовать?
— Обезвоженный осадок сточных вод можно использовать как удобрение в сельском хозяйстве, но у нас в России отсутствует такая практика. Хотя в Финляндии это очень распространено: обезвоженный осадок дезинфицируют, перемешивают с опилками или торфом и отдают фермерам бесплатно. Там люди за несколько месяцев записываются в очереди, чтобы получить себе на огород такое удобрение. А у нас это не распространено. Мы в свое время пытались работать в этом направлении с сельхозпроизводителями — однако они тоже предпочитают работать по старинке, с навозом например. Поэтому мы и будем проектировать станцию сгущения, чтобы избыточный ил сгущать и обезвоживать на центрифугах. Обезвоживание помогает уменьшить объем ила. В сутки мы обезвоживаем 400 кубометров осадка, это почти 400 тонн, даже чуть побольше, а на выходе образуется около 12 тонн обезвоженного осадка — это 3-4 тракторных тележки.
— В 70-е годы начали искать подземный источник водоснабжения города и нашли его на берегу Псковского озера возле деревни Молгово. Но дальше разведочных работ дело не пошло, а в 2003 году закончился срок утвержденных запасов этого подземного горизонта. В итоге решили отказаться от этого водозабора — он находится далеко от города, в болотистой местности и подземный горизонт того водозабора непосредственно связан с озером.
Решили провести разведку нового участка с запасами подземной воды. В 2005 году была произведена разведка в районе деревень Солоново — Великое Село. И нам утвердили запасы на этом участке, был построен первый пусковой комплекс водозабора производительностью 12 тысяч кубометров в сутки, и сейчас за счет средств программы «Россия — Латвия» он будет увеличен до 42 тысяч. Вода там высокого качества, соответствует всем требованиям СанПиН, за исключением повышенного содержания железа — 0,7 миллиграмма на литр при нормативе 0,3. Но железо двухвалентное, его окисляют до гидроксида железа, гидроксид превращается в хлопья, которые затем отфильтровываются, вода очищается и подается в сеть.
— Первый комплекс уже используется?
— Да, с конца 2015 года вода подается по магистральным водоводам в район Завеличья — по улицам Леона Поземского, Чудской, Юбилейной — и на улицы в районе моста Александра Невского, это Владимирская, Западная, Байкова, Коммунальная, может быть, доходит до Рижского.
— Нет, инвестиционную программу мы сами финансируем. В конце прошлого года ее утвердил комитет по тарифам и энергетике Псковской области. Этой программой предусмотрено также строительство станции водоподготовки в поселке Лесхоз — он имеет собственную скважину, небольшую разводящую сеть водоснабжения и систему водоснабжения и водоотведения. Вода там содержит железо, и в рамках программы там построят станцию обезжелезивания, также будут построены локальные очистные канализации. Кроме того, в эту программу заложено строительство станции по приготовлению гипохлорита натрия. У нас сейчас для обеззараживания поверхностной воды используется жидкий хлор. Он сам по себе опасный — но замечу, что у нас за все время эксплуатации не было ни одной аварии с выбросом хлора. Но мы понимаем его опасность и в перспективе планируем отказаться от газообразного хлора и перейти на гипохлорит, который представляет из себя неопасную для человека жидкость. Иными словами, покупать поваренную соль и из ее раствора самим получать гипохлорит натрия.
— То есть будет строиться целая станция?
— Да. На подземном водозаборе мы уже сейчас используем гипохлорит, но привозной — он дороговат. Мы планируем изготавливать его на месте, что будет дешевле. К концу реализации программы, к 2024 году, мы откажемся от жидкого хлора.
— Значит, можно сказать, что к 2024 году запах хлора исчезнет из воды?
— Полностью не исчезнет, но его станет намного меньше. Так как основная часть воды будет поступать из подземного водоисточника, мы будем меньше добавлять туда хлора — вода там и так стерильная, нет никаких микробиологических загрязнений. Но вода идет по трубам, которые были проложены 20-30-40, а то и 50 лет назад. В трубах есть отложения, слизь, в ней может заводиться микробиология. Поэтому мы добавляем гипохлорит в подземную воду не для того, чтобы продезинфицировать ее, а чтобы обеззаразить трубы, по которым пойдет эта вода. Если бы трубы были новые, то воду можно было бы не хлорировать вообще. При переходе на гипохлорит запаха будет меньше, в этом я уверен.
— К сожалению, планируем заменить только небольшой участок, буквально 200 метров канализационного коллектора на перекрестке Рижского и Юбилейной. Из-за воздействия сточных вод этот участок почти полностью разрушен. И замена этих 200 метров будет стоить около 20 миллионов. Представляете, во сколько обойдется замена всей системы водоснабжения в Пскове? У нас 300 километров водопроводных сетей, и чтобы их поменять, нужны миллиарды. А с канализацией ситуация еще хуже. Канализация в городе перегружена из-за того, что строятся новые микрорайоны и подключаются к существующей системе, добавляются и ливневые воды во время дождей.
— Последний вопрос: цветная вода из кранов нет-нет да и появляется у псковичей: то рыжая, а то и вовсе голубая. Сможем ли мы забыть о ней к 2024 году?
— Есть такое. Рыжая вода говорит о том, что происходит коррозия труб, по которым она течет. Это могут быть как стояки внутри здания, водопроводы в доме, так и наружные системы водоснабжения — у нас 60 % сетей трубопроводов из обыкновенной стали, которая ржавеет. Мы только последние лет 20 начали внедрять полиэтиленовые трубопроводы. Поэтому эта проблема будет решена, когда будут заменены все системы.
— А голубая вода — это реально?
— Если вода поступает из подземного источника, то она настолько чистая, что в больших объемах приобретает голубоватый оттенок. Даже у меня знакомые спрашивают, мол, набрали ванну, а там голубая вода, это нормально? Да! Подземная вода очень чистая — она подходит через почвенные слои 1 метр в год. То есть вода, которая опустилась на глубину 100 метров, — это вода, которая выпала в виде осадков 100 лет назад.
— Можно ли в Пскове воду из-под крана пить?
— Да, она соответствует всем требованиям СанПиН. Это касается и подземной, и поверхностной воды. Единственное, у подземной воды выше жесткость, поэтому появляется налет на чайниках. Что иногда пугает псковичей. Просто подземная вода проходит через известняковый бут и насыщается солями кальция. Из-за этого она становится более жесткой, но все равно в рамках СанПиН. Знаю, что многие ставят фильтры, но после фильтрации жесткость составляет десятые доли, что тоже не очень хорошо. Организму нужны соли, и соли кальция в том числе.