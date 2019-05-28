10 000 ганзейцев

На каком языке разговаривать с гостями Ганзы и почему основу муниципального самоуправления составляют женщины.
На каком языке разговаривать с гостями Ганзы и почему основу муниципального самоуправления составляют женщины.
Ольга Качнова обнародовала результаты исследования о доступности туруслуг для иностранцев. Специалисты сравнивали данные прошлого года с показателями 2012 года:
— В 2012 году всего 20 % персонала гостиниц владели иностранными языками, в 2018 году этот показатель уже был 46 %. Но мы посчитали его недостаточным. И в первом квартале текущего года совместно с Академией туризма провели обучение иностранным языкам специалистов, работающих в гостиницах и ресторанах, чтобы они подтянули свои знания и были готовы принять иностранных туристов.
Около 9 % туристов, останавливающихся в псковских гостиницах, — иностранцы. Однако в Псковской области есть и коллективные средства размещения, которые никогда не принимали иностранных туристов, — 16 %. Это в основном гостиницы в районах области, которые не находятся на основных туристских маршрутах.
— Также мы исследовали наличие меню на иностранном языке в кафе и ресторанах. Только 32 % предприятий питания имеют меню на иностранном языке. В то же время 21 % иностранцев посещают предприятия общественного питания. Поэтому нужно работать над тем, чтобы было и меню на иностранных языках, и владеющий языками персонал, — отметила Ольга Качнова.
На вопрос о том, знание каких именно иностранных языков потребуется для проведения Ганзейских дней, Ольга Качнова ответила, что это английский и немецкий языки.
— К нам приезжают гости из Прибалтики: Эстонии, Латвии, Литвы. В основном они говорят на русском языке. Для гостей из Польши у нас есть один гид, который владеет польским языком. А представители остальных стран Европы владеют английским и немецким языками. Поэтому в первую очередь мы ориентированы обучать этим языкам.
Всего в Ганзейские дни Псков примет порядка 10 тысяч туристов. Такой прогноз сделан на основе выполненного комитетом по туризму обследования всех гостиниц в городе.
— Эти коллективные средства размещения полностью заняты коллективами и делегациями. Члены делегаций, которые приедут из зарубежья, — это деловые туристы. Если мы возьмем эту категорию, то порядка 10 тысяч приедут. Если говорить о событийных туристах, которые хотят приехать посмотреть на этот фестиваль, то затрудняемся ответить в связи с тем, что свободных номеров в продаже нет, — пояснила Ольга Качнова.
Председатель комитета отметила, что турфирмы и туроператоры в эти дни принимают минимальное количество туристов — до 500 человек в совокупности все турфирмы.
— Поэтому оценить реальный турпоток очень сложно. 10 тысяч человек — это максимальное количество, которое разместится. Туристы бы приехали, но им разместиться негде, — сказала председатель комитета.
9 % гостей псковских гостиниц — иностранцы.
16% гостиниц никогда не принимали иностранцев.
32% общепитов Пскова имеют меню на иностранном языке.
- Необходимо сотрудничать. Замкнувшись в себе, мы не сможем достичь ничего. Суть сегодняшнего образования заключается в том, что университеты должны быть поверх границ. Мы не можем не обмениваться опытом. Интернационализация высшего образования является одним из инструментов в повышении качества образования, - такое мнение высказала проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова.
Проблемы университетов по всей стране схожие. По мнению Виктории Пановой, остановить отток выпускников за границу, содействовать тому, чтобы талантливые студенты со всего мира приезжали, учились и оставались работать в России, невозможно без партнерства вузов с ведущими инновационными компаниями. Например, Дальневосточный федеральный университет совместно с компаний «Сибур» готовит инженеров в сфере нефтехимии. При этом обучение российских и иностранных студентов идет не только на базе российского университета, но и в корейских вузах.
Однако привлекать талантливую молодежь мешает нехватка общежитий и миграционная политика.
- Многие хотят остаться здесь, но не всегда есть возможность их трудоустроить, - сказала Виктория Панова.
Модератор мероприятия — член Совета Федерации Елена Бибикова напомнила, что в средневековой Ганзе женщины занимали не такое положение, как сегодня:
— Светское законодательство ограничило права женщин во всех сферах, им было запрещено занимать должности в органах власти, получать образование в университете. Сейчас женщины в России и в мире чаще достигают профессиональных высот и в политике, и в экономике, и в науке, и в культуре. Женщина по-прежнему хранительница очага, но в наши дни ей недостаточно быть только домохозяйкой. Женщине необходимо быть общественно и социально активной, ведь процветание и счастье каждой семьи зависит от успешного решения экономических, политических и социальных проблем общества. Поэтому современная женщина сегодня не имеет права оставаться в стороне.
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина заметила, что из 1700 участников конференции 60 % — женщины. Примерно такая же картина — в университете.
— ПсковГУ, как и любой университет, в своем профессорско-преподавательском составе имеет большой процент женщин. В нашем университете работает 65 % женщин, из них 43 % занимают руководящие должности, — сообщила Наталья Ильина.
На плечах женщин держится и исполнительная власть на селе и в небольших городах. Глава Невельского района Олег Майоров рассказал, что в администрации муниципалитета 94 % должностей занимают женщины — от заместителя главы района до ведущего специалиста.
Он также отметил, что роль женщины еще и миротворческая. В связи с внешнеполитическими событиями в мире усиливается военная риторика.
— И только женщины, которые сегодня приходят к власти, способны компенсировать воинственность мужчин, — выразил уверенность Олег Майоров.