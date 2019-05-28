10 000 ганзейцев

МЕНЮ И ПЕРСОНАЛ

— Готовясь к Ганзе, мы должны понимать, насколько готовы принять иностранцев, какие у них будут впечатления, где есть недоработки, что нужно сделать, чтобы гости Ганзы получили услуги на высоком уровне, — констатировала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на Международной ганзейской конференции, которую ПсковГУ проводил с 21 по 23 мая, собрав 1700 участников из 14 стран — теоретиков и практиков, ученых и бизнесменов.

Ольга Качнова обнародовала результаты исследования о доступности туруслуг для иностранцев. Специалисты сравнивали данные прошлого года с показателями 2012 года:

— В 2012 году всего 20 % персонала гостиниц владели иностранными языками, в 2018 году этот показатель уже был 46 %. Но мы посчитали его недостаточным. И в первом квартале текущего года совместно с Академией туризма провели обучение иностранным языкам специалистов, работающих в гостиницах и ресторанах, чтобы они подтянули свои знания и были готовы принять иностранных туристов.

Около 9 % туристов, останавливающихся в псковских гостиницах, — иностранцы. Однако в Псковской области есть и коллективные средства размещения, которые никогда не принимали иностранных туристов, — 16 %. Это в основном гостиницы в районах области, которые не находятся на основных туристских маршрутах.

— Также мы исследовали наличие меню на иностранном языке в кафе и ресторанах. Только 32 % предприятий питания имеют меню на иностранном языке. В то же время 21 % иностранцев посещают предприятия общественного питания. Поэтому нужно работать над тем, чтобы было и меню на иностранных языках, и владеющий языками персонал, — отметила Ольга Качнова.

На вопрос о том, знание каких именно иностранных языков потребуется для проведения Ганзейских дней, Ольга Качнова ответила, что это английский и немецкий языки.

— К нам приезжают гости из Прибалтики: Эстонии, Латвии, Литвы. В основном они говорят на русском языке. Для гостей из Польши у нас есть один гид, который владеет польским языком. А представители остальных стран Европы владеют английским и немецким языками. Поэтому в первую очередь мы ориентированы обучать этим языкам.

Всего в Ганзейские дни Псков примет порядка 10 тысяч туристов. Такой прогноз сделан на основе выполненного комитетом по туризму обследования всех гостиниц в городе.

— Эти коллективные средства размещения полностью заняты коллективами и делегациями. Члены делегаций, которые приедут из зарубежья, — это деловые туристы. Если мы возьмем эту категорию, то порядка 10 тысяч приедут. Если говорить о событийных туристах, которые хотят приехать посмотреть на этот фестиваль, то затрудняемся ответить в связи с тем, что свободных номеров в продаже нет, — пояснила Ольга Качнова.

Председатель комитета отметила, что турфирмы и туроператоры в эти дни принимают минимальное количество туристов — до 500 человек в совокупности все турфирмы.

— Поэтому оценить реальный турпоток очень сложно. 10 тысяч человек — это максимальное количество, которое разместится. Туристы бы приехали, но им разместиться негде, — сказала председатель комитета.