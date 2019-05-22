Поле Бориса Ильина

Позвонил один раз Борису Тимофеевичу, а жена Людмила Ивановна отвечает, что он на своем поле. На звонок через несколько дней получил ответ тот же. Ну что здесь необычного? Любит гулять человек по полюбившемуся ему полю, обдумывает что-то. Ведь писатель… И только позднее узнал, что он работает на своем картофельном участке, довольно приличном. А осенью, зимой раздает излишки картофеля малоимущим пенсионерам…

Такой пример, ярко характеризующий человека, привел Юрий Польский, журналист, писатель. Он приехал из Кингисеппа специально на литературный вечер, посвященный памяти недавно умершего Бориса Ильина, тоже журналиста, писателя, с которым в далеком 1971 году свела творческая судьба в дедовичской районной газете «Коммуна» и который незадолго до смерти дал рекомендацию для вступления в Союз писателей России.

В читальном зале районной библиотеки, которая организовала это мероприятие, едва хватило стульев. Для показа книг писателя понадобилось две полки на стеллаже. И выступающих было много. Рассказывали, каким он был редактором, наставником молодежи, о книгах. И больше всего — просто о человеке. Очень скромном, добром, отзывчивом, когда надо — строгом и принципиальном, много сделавшем для сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны, своих знаменитых земляках. Многолетнее руководство районной ветеранской организацией, ставшей одной из лучших в области, хорошо говорит об авторитете Бориса Тимофеевича, подчеркнул председатель областного Совета ветеранов войны и труда Николай Груздов. А капитан первого ранга в отставке Фёдор Ганжур (на снимке), приехавший из Пскова, от волнения так и не закончил выступления: «Мы с Борисом Тимофеевичем были на митингах на захоронениях, выступали на «Уроках мужества» в Качановской, Островской школах…» Махнул рукой, извинился и сел.

Доброе дело сделала Палкинская библиотека, в частности, ведущий библиотекарь Марина Степанова. 15 мая по православному календарю был день Бориса и Глеба.