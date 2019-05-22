Норма жизни — мобильность

V областной конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас» стал завершающим этапом социального проекта «Мобильность — норма жизни для старшего поколения».

В конкурсе участвовало 33 человека: 18 — в номинации «начинающий пользователь» и 15 — «уверенный пользователь». Они представляли 18 районов, Псков и Великие Луки. Возраст конкурсантов от 55 до 72 лет. Профессий в прошлом не перечесть, социальное же положение одинаковое — пенсионеры. И необходимое добавление: активные, стремящиеся идти в ногу со временем, то есть и с компьютером по жизни тоже.

Волнение присутствовало, все-таки конкурс, соревнование, как без него. Но обстановка больше напоминала праздничное событие.

Участники первое задание (презентация на тему «Известные люди нашего края» или «Знаменитые люди села») выполняли дома.

Затем конкурсантам нужно было за определенное время поработать над выполнением заданий в поисковой системе Яндекс и с личным кабинетом в Пенсионном фонде России. В каждом из трех туров оценки шли по десятибалльной шкале. Справедливости ради следует сказать, что не у всех все получалось и решалось. Но ведь и номинация-то какая — «начинающий пользователь». Тем не менее жюри уверенно определило лучших.

Среди начинающих диплом и приз за первое место получила Светлана Цыкунова из Новосокольников. Следующие позиции заняли Светлана Лысанова (г. Псков) и Светлана Смирнова (Пушкинские Горы).

В номинации «уверенный пользователь» победа присуждена Елене Казандаевой, второе место — тоже псковичке Светлане Крыловой и третье — островичу Геннадию Коженкову.

Все участники конкурса получили призы, но были и особые. Самой первой отметили старшую по возрасту Евгению Шаповалову из Псковского района, за лучшую презентацию — импозантного гдовича Виктора Иванова, а за быстроту выполнения заданий — Ольгу Сиренко из Опочки.

За активность по пропаганде и организации обучения компьютерной грамотности пожилых людей награждены руководители организаций пенсионеров Антонина Морозова (Опочка), Маргарита Михайлова (Пыталово), Валентина Ионова (г. Великие Луки и Великолукский район).