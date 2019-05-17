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Общество

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд

Текст:
Наталья Баранова
17 мая 2019 года, 12:20
Фото: из сообщества «БФ «Вознеси сердце» «ВКонтакте»
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Сюда можно прийти не только за вещами, но и за продуктами.

Нуждающиеся люди получают хорошую возможность обновить гардероб и сэкономить деньги, а благотворители — избавиться от ненужных вещей и сделать доброе дело.

Благотворительный секонд-хенд открыло региональное отделение фонда «Вознеси сердце». Все вещи отдают бесплатно.

Мы принимаем детскую и взрослую одежду, детский инвентарь — ходунки, коляски, продукты длительного хранения (крупы, макароны, растительное масло), моющие средства. Особенным спросом пользуется одежда для мальчиков 5-18 лет.


Эльвира Доморад,
региональный координатор фонда «Вознеси сердце» 
Эти вещи отдадут действительно нуждающимся людям — многодетным малоимущим мамам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, пенсионерам. Эльвира Доморад призывает не стесняться и приходить, если у вас в самом деле сложное финансовое положение. Однако у фонда есть правила. Можно взять не более четырех вещей на человека в месяц. С собой необходимо принести документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о нуждаемости или инвалидности, свидетельства о рождении детей.

Сюда можно как прийти за вещами, так и принести их.
Фото из сообщества «БФ «Вознеси сердце» «ВКонтакте».
— Конечно, могут быть разные ситуации. Недавно к нам обратилась женщина, которая полгода лежала в туберкулезном диспансере. Она из глухой деревни, у нее не было зимних вещей, — продолжает Эльвира Доморад. — Мы ей подобрали одежду. Если и вы оказались в сложном положении, приходите, документы донесете потом.

Если люди из одной организации соберут сразу много одежды, волонтеры фонда приедут и заберут ее.

В благотворительный секонд-хенд можно прийти и за продуктами.
Фото из сообщества «БФ «Вознеси сердце» «ВКонтакте».
Недавно в одном из островских магазинов придумали акцию: пообещали своим покупателям скидку до 30 %, если они пожертвуют одежду для нуждающихся. За короткое время так собрали несколько больших пакетов для благотворительного секонд-хенда.

Благотворительный секонд-хенд «С доброго плеча» — лишь одно из направлений работы фонда «Вознеси сердце». Здесь также собирают деньги на лечение больных детей и подарки для малышей из приютов. А одежду развозят по социальным учреждениям в районах.  

КСТАТИ

Фонду «Вознеси сердце» нужны волонтеры с машиной и фотографы.

ВАЖНО

Секонд-хенд работает дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, с 18 до 20 часов. Адрес: Юбилейная, 62а (район рынка «Нива»). В это время можно как прийти за вещами и продуктами, так и принести их. Понравившиеся вещи можно забронировать в группе «ВКонтакте» в специальном альбоме.

СПРАВКА

Сообщество «БФ «Вознеси сердце» «ВКонтакте».

Подробности о работе фонда и его благотворительных программах.

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