С доброго плеча

Сюда можно прийти не только за вещами, но и за продуктами.

Нуждающиеся люди получают хорошую возможность обновить гардероб и сэкономить деньги, а благотворители — избавиться от ненужных вещей и сделать доброе дело.

Благотворительный секонд-хенд открыло региональное отделение фонда «Вознеси сердце». Все вещи отдают бесплатно.