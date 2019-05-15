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Общество

Великом по Великой

Любят ли псковичи кататься по городу на велосипеде, выяснила «Псковская правда»

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Александр Машкарин
15 мая 2019 года, 10:19
Фото: Андрей Степанов Инфографика Кирилла Гавриленко и Ольги Нефёдовой
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Я из тех, кто и пешком ходит, и на велике катается, и на автомобиле ездит. В каждой этой своей передвигающейся ипостаси к велосипедистам и их проблемам отношения у меня разное. За рулем авто — ну куда вы лезете под колеса, родимые! На своих двоих — эх, тоже надо было брать велосипед. Ну а когда сам сажусь на двухколесного, то пешеходы — элементы слалома, а автомобили — зло, с которыми иногда приходится делить дорогу.

Какие у велосипедистов проблемы в Пскове? Отсутствие велодорожек? Да ладно! Мы всю жизнь обходились без них, катаясь «по-дикому» по тротуарам. Нет веломаршрутов? Тоже надуманная проблема, актуальная скорее для гостей города, которым действительно можно было бы предложить на велосипедах совершить вояж по Пскову и быстро добраться до тех достопримечательностей, куда пешком не всякий экскурсовод поведёт.

Конечно, кто бывал в городах с развитой велоинфраструктурой, наверняка качал головой и говорил: нам бы так, ну ведь можно ж сделать по-человечески. Я тоже качал. Ну красота же — в Минске, в Вильнюсе — отдельные велодорожки не только в центре города, но и в обычных жилых районах города. Велостанции, где жители и туристы могут через приложение на мобильном арендовать велосипед на час, на два, на день, наконец. Пешеходы на велодорожки не заходят, машины не заезжают. Все ездят такие правильные, в касочках, со светоотражателями. Чинно-благородно, любо-дорого.

Я верю, что когда-нибудь, может быть, когда машины станут летающими, в Пскове появится развитая велоструктура (надо же будет как-то использовать освободившиеся от авто дороги). Но сейчас главная проблема для велосипедистов это не велодорожки, а старая и избитая, которая касается и пешеходов и автомобилистов, - отвратительное качество ремонта дорог, тротуаров, отсутствие сплошь и рядом правильно организованных спусков в местах примыкания тротуара к проезжей части дорог. Отсутствие внятной планировки тротуаров, которыми велосипедисты пользуются наравне с пешеходами, мамами с колясками.

Даже внутри новых кварталов. Вот идет тротуар, а потом бац! - внезапно заканчивается. Потому что там уже другой дом и строила его другая компания. 

И пожалуй, это проблема даже не внятного планирования и контроля, а чувства хозяйской ответственности у тех, кто занимается строительством, развитием городского пространства. Это вечная история: мы стараемся поддерживать порядок в своем доме, сделать его комфортным для жизни, а за его порогом… За порогом: нууууу уж как-нибудь и так сойдет… «Денег нет. Это удоражает стоимость жилья в квартале. От велодорожек в проекте пришлось отказаться», - такие вот мантры.

Сколько чудесных проектов мы видели на картинках — и сколько из них воплотились в реальность так, как были нарисованы? Риторический вопрос.

Спасибо, появились дорожки в Финском парке, как бы есть велодорожка по набережной Великой. Совсем «как бы» есть дорожки на улицах Ленина и Калинина… Рваные ниточки, не связанные друг с другом.

Я и дальше буду кататься на велике. Делаю это с детства, бросать не буду. Но пока Псков — не велосипедная столица даже в собственном регионе. А катание на велосипеде — остается экстримом.

Дзынь-дзынь, подвиньтесь, велик едет.

МНЕНИЕ:


Да, я люблю кататься на велосипеде по городу. Потому что он быстрый, может проехать практически везде, довольно легкий и у многих моих друзей есть велосипеды, так как кататься на нем можно почти в любом возрасте, поэтому мы часто гуляем с ними. 

Любовь Иванова, шестиклассница 


Использую велосипед больше для фитнеса, чем просто для прогулок. Город наш мало приспособлен для велосипедистов. Ни на тротуарах, ни на проезжей части их не жалуют. Я предпочитаю кататься в Финском парке часов до 10, пока мамы не вышли с колясками, по объездной дороге, в Писковичах.


Анатолий Тиханов, депутат Псковского областного Собрания

Люблю, а ребенок — тем более. Но высокие поребрики, и сыну сложно передвигаться. Пока доедешь до парка, и кататься перехочется. Во дворе тоже сложно ребенку кататься из-за большого количества машин. Сама я на велосипеде езжу на работу, но опять же сложность с пересечением дорог.


Анна Шикова, мама четырехлетнего Лёши

Редко катаюсь по городу, только когда провожу велопрогулки. Есть места, где приятно прокатиться, но взаимосвязи между ними нет. До парка надо добираться по разбитым тротуарам, по бесчисленным пешеходным переходам, и все это вместе не доставляет удовольствия от велопрогулок. 

Артём Смирнов, руководитель сообщества Pskov VeloDrive
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