Великом по Великой

Я из тех, кто и пешком ходит, и на велике катается, и на автомобиле ездит. В каждой этой своей передвигающейся ипостаси к велосипедистам и их проблемам отношения у меня разное. За рулем авто — ну куда вы лезете под колеса, родимые! На своих двоих — эх, тоже надо было брать велосипед. Ну а когда сам сажусь на двухколесного, то пешеходы — элементы слалома, а автомобили — зло, с которыми иногда приходится делить дорогу. Какие у велосипедистов проблемы в Пскове? Отсутствие велодорожек? Да ладно! Мы всю жизнь обходились без них, катаясь «по-дикому» по тротуарам. Нет веломаршрутов? Тоже надуманная проблема, актуальная скорее для гостей города, которым действительно можно было бы предложить на велосипедах совершить вояж по Пскову и быстро добраться до тех достопримечательностей, куда пешком не всякий экскурсовод поведёт.

Конечно, кто бывал в городах с развитой велоинфраструктурой, наверняка качал головой и говорил: нам бы так, ну ведь можно ж сделать по-человечески. Я тоже качал. Ну красота же — в Минске, в Вильнюсе — отдельные велодорожки не только в центре города, но и в обычных жилых районах города. Велостанции, где жители и туристы могут через приложение на мобильном арендовать велосипед на час, на два, на день, наконец. Пешеходы на велодорожки не заходят, машины не заезжают. Все ездят такие правильные, в касочках, со светоотражателями. Чинно-благородно, любо-дорого.

Я верю, что когда-нибудь, может быть, когда машины станут летающими, в Пскове появится развитая велоструктура (надо же будет как-то использовать освободившиеся от авто дороги). Но сейчас главная проблема для велосипедистов это не велодорожки, а старая и избитая, которая касается и пешеходов и автомобилистов, - отвратительное качество ремонта дорог, тротуаров, отсутствие сплошь и рядом правильно организованных спусков в местах примыкания тротуара к проезжей части дорог. Отсутствие внятной планировки тротуаров, которыми велосипедисты пользуются наравне с пешеходами, мамами с колясками. Даже внутри новых кварталов. Вот идет тротуар, а потом бац! - внезапно заканчивается. Потому что там уже другой дом и строила его другая компания.

И пожалуй, это проблема даже не внятного планирования и контроля, а чувства хозяйской ответственности у тех, кто занимается строительством, развитием городского пространства. Это вечная история: мы стараемся поддерживать порядок в своем доме, сделать его комфортным для жизни, а за его порогом… За порогом: нууууу уж как-нибудь и так сойдет… «Денег нет. Это удоражает стоимость жилья в квартале. От велодорожек в проекте пришлось отказаться», - такие вот мантры. Сколько чудесных проектов мы видели на картинках — и сколько из них воплотились в реальность так, как были нарисованы? Риторический вопрос. Спасибо, появились дорожки в Финском парке, как бы есть велодорожка по набережной Великой. Совсем «как бы» есть дорожки на улицах Ленина и Калинина… Рваные ниточки, не связанные друг с другом.

Я и дальше буду кататься на велике. Делаю это с детства, бросать не буду. Но пока Псков — не велосипедная столица даже в собственном регионе. А катание на велосипеде — остается экстримом. Дзынь-дзынь, подвиньтесь, велик едет.

МНЕНИЕ:



Да, я люблю кататься на велосипеде по городу. Потому что он быстрый, может проехать практически везде, довольно легкий и у многих моих друзей есть велосипеды, так как кататься на нем можно почти в любом возрасте, поэтому мы часто гуляем с ними. Любовь Иванова, шестиклассница





Использую велосипед больше для фитнеса, чем просто для прогулок. Город наш мало приспособлен для велосипедистов. Ни на тротуарах, ни на проезжей части их не жалуют. Я предпочитаю кататься в Финском парке часов до 10, пока мамы не вышли с колясками, по объездной дороге, в Писковичах.

Анатолий Тиханов, депутат Псковского областного Собрания

Люблю, а ребенок — тем более. Но высокие поребрики, и сыну сложно передвигаться. Пока доедешь до парка, и кататься перехочется. Во дворе тоже сложно ребенку кататься из-за большого количества машин. Сама я на велосипеде езжу на работу, но опять же сложность с пересечением дорог.

Анна Шикова, мама четырехлетнего Лёши