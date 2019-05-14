Псковских «Лидеров года» ждут интересные предложения о сотрудничестве

Если у вас есть интересный проект, но он требует доработки, вам окажут консультационную помощь или помогут написать заявку на грант в офисе общественной организации «Волонтеры Победы» по адресу: Псков, ул. Конная, 2, каб. 206, каждый четверг с 18 до 21 часа.
Также с идеями можно обращаться:
в Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области: Псков, ул. Некрасова, д. 23, 8 (8112) 29-93-54, info-pgn@obladmin.pskov.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/pskov_mol («Молодежь Псковской области».
В проектный офис «Команды-2018»: Псков, ул. Некрасова, 19, т. 8 (981)467-61-76, k2018pskov@mail.ru, группа «ВКонтакте»: («Проектный офис «Команда 2018»).
В муниципалитетах можно обращаться к специалистам по молодежной политике в администрации районов.