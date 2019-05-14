Псковских «Лидеров года» ждут интересные предложения о сотрудничестве

Конкурс «Лидер года» обещают сделать ежегодным. Об условии, при выполнении которого в нем могут поучаствовать жители других регионов, рассказала начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

На второй конкурс «Лидер года» приглашают жителей других регионов, но с одним условием.

Участниками конкурса «Лидер года» в следующем году смогут стать и жители других регионов, если они готовы связать свою жизнь с Псковской областью. Мы приглашаем к участию в конкурсе выпускников вузов, которые готовы переехать в наш регион.

ДРАЙВОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Это было драйвовое приключение. Мы сделали одно большое общее дело. Самое ценное для меня — что мой проект заметили. Идти на госслужбу я не готов, но с удовольствием стану работать с «Командой 2018». Я буду рад, если меня в дальнейшем будут привлекать в качестве эксперта.

44 ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

Михаил Ведерников по итогам VI регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций, который прошел в Пскове 19 апреля, подписал документ, в который вошло 44 поручения.

— На всех площадках форума состоялась активная живая дискуссия, которая вылилась в резолюцию. На ее основе появились 44 поручения губернатора, — поделилась Наталья Плявинская итоговыми впечатлениями от мероприятия. — Мы не просто поговорили и выпустили пар. А есть конкретные результаты.

По словам Натальи Плявинской, общественники сошлись во мнении, то им не хватает общения, возможности делиться опытом, интересными практиками и встречаться с экспертами.

— Радует, что практически везде была высказана идея объединения ресурсов, — добавила Наталья Плявинская.

Специально в помощь общественникам, по поручению президента Владимира Путина, по всей стране создают ресурсные центры. Они призваны объединить работу общественников, консолидировать их усилия. В этом году в Псковской области таких ресурсных центров откроют не меньше десятка.

— Президент поручил создать систему ресурсных центров для поддержки добровольчества, — пояснила Наталья Плявинская. — Но мы пойдем дальше и будем создавать ресурсные центры для поддержки любой общественной активности.