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Общество

Псковских «Лидеров года» ждут интересные предложения о сотрудничестве

Какую пользу видят общественники в конкурсах и форумах, где смогут обсудить свои идеи в этом году и найти помощь на их воплощение

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Наталья Баранова
14 мая 2019 года, 09:49
Фото: Дарья Хваткова
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На второй конкурс «Лидер года» приглашают жителей других регионов, но с одним условием.

Конкурс «Лидер года» обещают сделать ежегодным. Об условии, при выполнении которого в нем могут поучаствовать жители других регионов, рассказала начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Участниками конкурса «Лидер года» в следующем году смогут стать и жители других регионов, если они готовы связать свою жизнь с Псковской областью. Мы приглашаем к участию в конкурсе выпускников вузов, которые готовы переехать в наш регион.


Наталья Плявинская,
начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области 

ДРАЙВОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Финал первого областного конкурса «Лидер года» прошел в Пскове 18 апреля. Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников. Основная цель состязания — формирование кадрового управленческого резерва региона. Главные критерии отбора участников — активность, честность, принципиальность и желание работать на благо Псковской области. По словам Натальи Плявинской, даже полуфиналистам в случае необходимости помогут доработать их проекты и найти грантовую поддержку для реализации. А все финалисты до конца мая получат предложения о сотрудничестве. 

Это было драйвовое приключение. Мы сделали одно большое общее дело. Самое ценное для меня — что мой проект заметили. Идти на госслужбу я не готов, но с удовольствием стану работать с «Командой 2018». Я буду рад, если меня в дальнейшем будут привлекать в качестве эксперта.


Павел Оберемко, один из победителей конкурса
Проект Павла Оберемко «Археологический парк. Псков. История под ногами» родился в сотрудничестве с псковскими археологами. Проект участвует в грантовом конкурсе Росмолодежи. Автор рассчитывает, что его проект воплотится в жизнь.

44 ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

Михаил Ведерников по итогам VI регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций, который прошел в Пскове 19 апреля, подписал документ, в который вошло 44 поручения.

— На всех площадках форума состоялась активная живая дискуссия, которая вылилась в резолюцию. На ее основе появились 44 поручения губернатора, — поделилась Наталья Плявинская итоговыми впечатлениями от мероприятия. — Мы не просто поговорили и выпустили пар. А есть конкретные результаты.

По словам Натальи Плявинской, общественники сошлись во мнении, то им не хватает общения, возможности делиться опытом, интересными практиками и встречаться с экспертами.

— Радует, что практически везде была высказана идея объединения ресурсов, — добавила Наталья Плявинская. 

Специально в помощь общественникам, по поручению президента Владимира Путина, по всей стране создают ресурсные центры. Они призваны объединить работу общественников, консолидировать их усилия. В этом году в Псковской области таких ресурсных центров  откроют не меньше десятка.

— Президент поручил создать систему ресурсных центров для поддержки добровольчества, — пояснила Наталья Плявинская. — Но мы пойдем дальше и будем создавать ресурсные центры для поддержки любой общественной активности. 

ДЛЯ МОЛОДЫХ И СЕЛЬСКИХ

В июле в Пскове пройдет молодежный форум, по его итогам определят концепцию развития молодежной политики в регионе. В августе планируют форум молодых семей, детали предстоящего мероприятия пока не разглашают. На осень этого года запланированы также антинаркотический форум и форум сельской молодежи. 

ВАЖНО

Если у вас есть интересный проект, но он требует доработки, вам окажут консультационную помощь или помогут написать заявку на грант в офисе общественной организации «Волонтеры Победы» по адресу: Псков, ул. Конная, 2, каб. 206, каждый четверг с 18 до 21 часа.

Также с идеями можно обращаться:

в Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области: Псков, ул. Некрасова, д. 23, 8 (8112) 29-93-54, info-pgn@obladmin.pskov.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/pskov_mol («Молодежь Псковской области».

В проектный офис «Команды-2018»: Псков, ул. Некрасова, 19, т. 8 (981)467-61-76, k2018pskov@mail.ru, группа «ВКонтакте»: («Проектный офис «Команда 2018»).

В муниципалитетах можно обращаться к специалистам по молодежной политике в администрации районов.

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