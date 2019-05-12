Скатертью дорога

В Псковской области 80% выпускников автошкол проваливаются на первом экзамене на водительские права. Водители говорят, что автошколам финансово выгодно учить своих слушателей как можно дольше. Этот факт не мог не привлечь внимание государственной автоинспекции, сотрудники которой проверят школы с особыми нареканиями. Внеплановые проверки ожидают не только тех, у кого низкий процент сдачи экзаменов выпускниками, но и тех, чьи выпускники стали виновниками ДТП с погибшими и пострадавшими людьми. — Цифры статистики на дорогах региона пугающие. Руководители автошкол, которые не хотят заниматься вопросами безопасности и организацией образовательного процесса на должном уровне, работать в регионе не будут, — предупредил в апреле губернатор Михаил Ведерников. — К этим вопросам не надо подходить формально.

КСТАТИ 84% ДТП в Псковской области происходит из-за некачественной подготовки водителей

Ради выгоды

— Проверки, в первую очередь, будем устраивать для повышения качества образования, — говорит старший лейтенант полиции ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Алексей Алексеев. — Особенно категории C, D, дающие право водить грузовики и автобусы. Водители с этими категориями несут большой груз ответственности из-за более высокой угрозы гибели людей. К сожалению, не все автошколы заботятся о качестве образования. Некоторым куда важнее коммерческая составляющая вопроса. Отсюда и низкие показатели по итоговой аттестации начинающих водителей. — В автошколах инструкторы открытым текстом говорят, что за отдельную плату готовы предоставить в пользование машину для дополнительных занятий вождением, — рассказывает бывший ученик одной из авто­школ Пскова. — Им не выгодно нас учить. Куда выгоднее, чтобы мы не сдавали с первого раза и платили деньги за дополнительные уроки. Эти слова подтверждает и владелец автошколы Александр Хрулев, обращая внимание еще и на тот факт, что в настоящее время в государстве не существует даже единой программы обучения инструкторов для дальнейшей работы в автошколах. До октября 2018 года любой желающий мог сдать на права и сразу же пойти работать инструктором. Сейчас действует профстандарт. Согласно ему инструктор по вождению обязательно должен иметь водительское удостоверение и удостоверение инструктора той категории, по которой он планирует учить других. Также требуется наличие среднего профессионального образования. Водительский стаж не менее 3 лет. За таким человеком не должно числиться лишение прав в течение 5 лет. — Во время учебы кандидаты не получают должных навыков вождения, — отмечает заместитель начальника областного Управления ГИБДД Юрий Шестаков. — В результате такой работы мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической и практической подготовкой. Они потенциально опасны на дорогах. — У нас в государстве нет института, который готовит мастеров производственного обучения, — развивает тему Александр Хрулев. — Кто наши инструкторы? Бывшие военные и бывшие шоферы. Если бы государство понимало, что мы занимаемся безопасностью, тогда бы не гибли люди.

КСТАТИ 23 авто­школы в Псковской области, 13 из них — в Пскове

Проверят по первому обращению

Чтобы проверку провести, достаточно обращения от учеников или экс-учеников автошколы. На данный момент существует определенный стандарт обучения в автошколе, образовательная программа, где расписано, как должно проходить каждое занятие. Однако не все следуют собственной программе. Где-то ученики не могут откатать положенное количество часов, где-то не проводится обучение первой медицинской помощи. Это тоже повод для обращения. Жалобу на автошколу можно подать даже после завершения обучения и получения водительского удостоверения. Для этого надо обратиться в комитет по образованию Псковской области или разместить жалобу на сайте ГИБДД. — Мы можем работать только по заявлениям граждан либо поступающей информации от наших сотрудников, которые принимают экзамен, — говорит Алексей Алексеев. — При этом мы не имеем права создавать черный список автошкол. Это ваше право — самим выбирать автошколу, по отзывам в интернете либо на официальном сайте ГИБДД, где мы размещаем информацию по проценту сдачи экзаменов выпускниками автошкол и по аварийности. В данный момент для автошкол-нарушителей не предусмотрено никакого наказания, за исключением предостережения или предписания об устранении выявленных в ходе проверки недостатков. Этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. На региональном уровне Михаил Ведерников также рекомендовал возродить работу Общественно-методического совета автошкол, который раньше курировал вопросы качества подготовки водителей.