Главный по деревне

Зачем вводят новую должность, из кого будут выбирать подходящую кандидатуру, какие обязанности будут возложены на старосту — рассказали депутаты на сессии областного Собрания 25 апреля. Депутаты внесли изменения в действующую редакцию закона «О местном самоуправлении в Псковской области». Теперь в псковских деревнях появятся старосты. Нужны они для того, чтобы наладить взаимодействие между местными властями и жителями конкретной деревни. Предполагается, что кандидатуру старосты будут предлагать сами граждане, а назначать — муниципалитет. В обязанности старосты будет входить проведение личного приема жителей, доведение до них информации о своей деятельности, содействие местной власти в организации, проведении сходов, собраний и опросов граждан и решение ряда других вопросов. Назначенному старосте выдадут удостоверение, подтверждающее его статус и полномочия. Вполне возможна и компенсация его расходов за счет местного бюджета.

Эффективность против абсурда

Обсуждая вопрос, депутаты высказали обеспокоенность, что жители деревень неоднозначно отнесутся к нововведению. Причин две. Во-первых, у кого-то остались негативные ассоциации с самим словом «староста» еще со времен Советского Союза. А во-вторых, местных жителей может возмутить тот факт, что должность не выборная, а назначаемая. Депутатов успокоили — в процессе подготовки законопроекта в муниципалитетах выясняли отношение к названию должности, так вот: каких-то протестов или предложений об ином наименовании от них не поступало. Полномочия и права старосты, прописанные в федеральном законе, будут дополнены областным законопроектом. Например, он может проводить личные приемы граждан и по их результатам направлять обращения местным властям, в том числе в виде проектов муниципальных правовых актов. — В каждом населенном пункте создать органы местного самоуправления — это не только нереально, но и просто абсурдно, — сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. — Не о количестве сельских поселений нам нужно думать, а как эффективно организовать работу так, чтобы население получало услуги муниципальной власти. Это не новая для нас практика. У нас в области уже были и эффективно работали старосты. И в других субъектах федерации есть такая практика. Старосты станут связующим звеном между жителями и местными властями.

Письмо Медведеву