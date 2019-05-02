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Общество

Главный по деревне

В псковских селах появятся старосты

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Алексей Кедров
2 мая 2019 года, 13:05
Фото: Андрей Степанов
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Зачем вводят новую должность, из кого будут выбирать подходящую кандидатуру, какие обязанности будут возложены на старосту — рассказали депутаты на сессии областного Собрания 25 апреля.

Депутаты внесли изменения в действующую редакцию закона «О местном самоуправлении в Псковской области». Теперь в псковских деревнях появятся старосты.

Нужны они для того, чтобы наладить взаимодействие между местными властями и жителями конкретной деревни. Предполагается, что кандидатуру старосты будут предлагать сами граждане, а назначать — муниципалитет.

В обязанности старосты будет входить проведение личного приема жителей, доведение до них информации о своей деятельности, содействие местной власти в организации, проведении сходов, собраний и опросов граждан и решение ряда других вопросов.

Назначенному старосте выдадут удостоверение, подтверждающее его статус и полномочия. Вполне возможна и компенсация его расходов за счет местного бюджета.

Эффективность против абсурда

Обсуждая вопрос, депутаты высказали обеспокоенность, что жители деревень неоднозначно отнесутся к нововведению. Причин две. Во-первых, у кого-то остались негативные ассоциации с самим словом «староста» еще со времен Советского Союза. А во-вторых, местных жителей может возмутить тот факт, что должность не выборная, а назначаемая.

Депутатов успокоили — в процессе подготовки законопроекта в муниципалитетах выясняли отношение к названию должности, так вот: каких-то протестов или предложений об ином наименовании от них не поступало.

Полномочия и права старосты, прописанные в федеральном законе, будут дополнены областным законопроектом. Например, он может проводить личные приемы граждан и по их результатам направлять обращения местным властям, в том числе в виде проектов муниципальных правовых актов.

— В каждом населенном пункте создать органы местного самоуправления — это не только нереально, но и просто абсурдно, — сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. — Не о количестве сельских поселений нам нужно думать, а как эффективно организовать работу так, чтобы население получало услуги муниципальной власти. Это не новая для нас практика. У нас в области уже были и эффективно работали старосты. И в других субъектах федерации есть такая практика. Старосты станут связующим звеном между жителями и местными властями.

Письмо Медведеву

Еще одно важное решение депутатов на прошедшей сессии — обращение в правительство с предложением изменить порядок финансирования субъектов.

— Условия соглашения, которое заключено Псковской областью с Министерством финансов, драконовские. Объективно мы их выполнить не можем, — прокомментировал ситуацию с предоставлением федерацией бюджетных кредитов регионам Александр Котов. 

Вице-губернатор Татьяна Баринова обратила внимание на то, что доходы региона растут, исключением тут был только 2015 год. А вот дотации на выравнивание бюджета с 2014 по 2016 годы снижались, их рост начался только в 2018-2019 годах. Но и это увеличение поступлений не позволяет сбалансировать бюджет, поскольку параллельно идет, например, повышение заработной платы и, соответственно, расходов на это.

В последние годы администрации Псковской области и региональному парламенту удалось добиться снижения регионального софинансирования по федеральным программам до 7 %, а по нацпроектам — до 1 %. Также на сегодняшний день Псковская область получает 15,9 % по акцизам на нефтепродукты, и это самый высокий показатель в стране, в среднем по России он около 3 %.

По словам докладчицы, несмотря на рост доходов при параллельном увеличении расходов, в том числе на повышение зарплат, на медикаменты и на дорожный фонд, регион не может достичь модельных показателей бюджета, которые прописаны в соглашениях и дополнительных соглашениях по кредитам с Минфином.

А поскольку регион не выполняет установленные показатели, то ежегодно кроме 5 % от суммы бюджетного кредита приходится платить еще и штрафные санкции.

Текст письма на имя премьер-министра Дмитрия Медведева будет разработан совместно с комитетом по финансам Псковской области. 

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