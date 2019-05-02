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Общество

400 мешков с грязью

Псковичи наперегонки собирали мусор на пустыре в Пскове

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Анастасия Иванова
2 мая 2019 года, 09:00
Фото: Андрей Степанов
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В Чистый четверг на территории между  магазином «Лента» на улице Труда и домом № 3 на улице Юности стали собираться школьники, студенты и даже пенсионеры (подробный фоторепортаж смотрите в разделе «Медиа»). Разбившись на команды, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, они бросились врассыпную в надежде быстрее соперников схватить кем-то выброшенную бумажку или подобрать валяющуюся бутылку.

Экологический квест «Чистые игры» проходил в городе впервые. Неделю назад «Псковская правда» рассказывала, что в прошлом году мусор собирали в Корытовском лесу. Некоторым участникам так понравилось, что они вновь присоединились к играм. Сам же проект настолько популярен, что за пять лет своего существования охватил уже более 200 городов России и даже вышел за рамки страны.

— В «Чистых играх» мы принимаем участие уже не в первый раз, — говорит капитан команды «Радуга» Ольга Незнанова.— Участвуя в подобного рода акциях, мы хотим своим примером показать молодежи, что нужно заботиться об окружающей среде, не загрязнять ее.

Большую часть участников составляла как раз молодежь.

— Нам в школе предложили принять участие, помочь, — рассказывает ученица школы № 9 Вероника Звонарева. — Мне очень интересна тема сортировки мусора, хочется узнать об этом побольше, чтобы мусор разлагался в нужных местах и в правильных условиях.

С инвентарем и вывозом собранного играющим помог регоператор по обращению c твердыми коммунальными отходами.
Фото Андрея Степанова.
«Чистые игры» — квест, где главным аспектом является не победа, а участие. Каждая команда пришла не за призами, а для того, чтобы помочь природе, улучшить территорию, на которой многие местные жители проводят свое свободное время.

— Я живу за вокзалом, пришлось приезжать, добираться, чтобы принять участие в играх, — говорит капитан команды пенсионеров. — Для нашей команды главное внести свой вклад в это дело. Побеждают пусть молодые, они шустрые.

Соревноваться пришли около 130 человек, это более 30 команд, в каждой — по 3-4 человека. Куратор проекта в Псковской области Алексей Кириллов и сам не ожидал такого потока желающих. Тем более что заранее на специальном сайте для участия в квесте зарегистрировались всего 20 человек.

Перед началом игры организаторы выдали капитанам команд перчатки и мусорные пакеты и объяснили, как правильно сортировать мусор.

— Стекло нужно сортировать сразу, все остальное на сортировочной станции, — ознакомил участников с правилами сортировки Алексей Кириллов.

И вот уже команды разбежались по пустырю. Задача — опередить соперника и насобирать как можно больше мусора. Больше всего на территории оказалось стекла и пластика. Но участников это не пугало, они стремились опередить конкурентов, чтобы собранный мусор сдать на сортировочную станцию, получить очки, которые можно обменять на дополнительный инвентарь, например грабли или лопаты. Команда, набравшая больше баллов, побеждает. На этот раз победили ученики школы № 21. В общей же сложности участники собрали 400 мешков мусора.

Люди с мусорными мешками привлекали прохожих, которые останавливались, смотрели и пытались выяснить у пробегающих мимо участников, почему те с такой прытью собирают разбросанные везде окурки и битое стекло. Узнав, что это не субботник, а квест, спрашивали, как можно к этому увлекательному действу присоединиться.

Победители квеста получили призы, а всех гостей ждала специальная развлекательная программа. 

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