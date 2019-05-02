400 мешков с грязью

В Чистый четверг на территории между магазином «Лента» на улице Труда и домом № 3 на улице Юности стали собираться школьники, студенты и даже пенсионеры (подробный фоторепортаж смотрите в разделе «Медиа»). Разбившись на команды, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, они бросились врассыпную в надежде быстрее соперников схватить кем-то выброшенную бумажку или подобрать валяющуюся бутылку.

Экологический квест «Чистые игры» проходил в городе впервые. Неделю назад «Псковская правда» рассказывала, что в прошлом году мусор собирали в Корытовском лесу. Некоторым участникам так понравилось, что они вновь присоединились к играм. Сам же проект настолько популярен, что за пять лет своего существования охватил уже более 200 городов России и даже вышел за рамки страны.

— В «Чистых играх» мы принимаем участие уже не в первый раз, — говорит капитан команды «Радуга» Ольга Незнанова.— Участвуя в подобного рода акциях, мы хотим своим примером показать молодежи, что нужно заботиться об окружающей среде, не загрязнять ее.

Большую часть участников составляла как раз молодежь.

— Нам в школе предложили принять участие, помочь, — рассказывает ученица школы № 9 Вероника Звонарева. — Мне очень интересна тема сортировки мусора, хочется узнать об этом побольше, чтобы мусор разлагался в нужных местах и в правильных условиях.