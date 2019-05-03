Сталина оставьте дома

Однако организаторы просят на шествие не брать с собой портреты вождей и флаги, а Георгиевскую ленточку больше не будут раздавать прохожим.

Шествие Бессмертного полка начнется в Пскове 9 мая ориентировочно в 11 часов, сразу по окончании смотра войск. Место сбора участников акции — за Центром семьи на площади Ленина. Организаторы просят приходить заблаговременно, в 10.30-10.40. Во время шествия к колонне нельзя будет присоединиться, так как вокруг нее создадут оцепление. Принять участие в акции может любой желающий. Даже если не сохранился портрет родственника, на табличке может быть просто информация о нем: фамилия, имя, отчество, краткие биографические сведения. Как показывает практика, самые удобные форматы штендера А4 или А3. В колонне можно идти и без штендера в руках. В прошлые годы в колонне с псковичами шли жители других городов и даже иностранцы. Предварительная регистрация на акцию «Бессмертный полк» не нужна.

Однако организаторы просят не приносить с собой флаги, в особенности политических партий, чтобы не вызвать ненужных распрей, и оставить дома портреты вождей.

— В прошлые годы я наблюдала портреты Ленина, Сталина, думаю, они не очень уместны на акции, если они не ваши родственники, — сказала в пресс-центре «Псковской правды» руководитель исполнительного комитета региональных Волонтеров Победы, организатор акций ко Дню Победы в Псковской области Ольга Родина. — Также есть рекомендация приносить фотографии участников именно Великой Отечественной войны.

Организаторы также призвали псковичей не стремиться в первые ряды, чтобы не было столпотворения.

— В первых рядах идут обычно с очень торжественными лицами, зато в середине колонны очень весело. Люди поют песни, в прошлом году «Катюшу» четыре раза пели, — отметила Ольга Родина. — Главное не ряд, а участие в такой масштабной акции — сама возможность пройти в колонне с портретом своего героя.

Маршрут Бессмертного полка в Пскове остался без изменений: от площади Ленина по Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой до Зеленого театра.

Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех районах. В десяти из них — в Печорах, Порхове, Острове, Палкино, Опочке, Дедовичах, Новоржеве, Невеле, Великих Луках и Псковском районе — выделяют деньги на сто бесплатных штендеров.