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Общество

Сталина оставьте дома

Ко Дню Победы нас ждут традиционные акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Чтобы помнили», «Красная гвоздика»

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Наталья Баранова
3 мая 2019 года, 09:00
Фото: Андрей Степанов
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Однако организаторы просят на шествие не брать с собой портреты вождей и флаги, а Георгиевскую ленточку больше не будут раздавать прохожим.

Шествие Бессмертного полка начнется в Пскове 9 мая ориентировочно в 11 часов, сразу по окончании смотра войск. Место сбора участников акции — за Центром семьи на площади Ленина. Организаторы просят приходить заблаговременно, в 10.30-10.40. Во время шествия к колонне нельзя будет присоединиться, так как вокруг нее создадут оцепление. Принять участие в акции может любой желающий. Даже если не сохранился портрет родственника, на табличке может быть просто информация о нем: фамилия, имя, отчество, краткие биографические сведения. Как показывает практика, самые удобные форматы штендера А4 или А3. В колонне можно идти и без штендера в руках. В прошлые годы в колонне с псковичами шли жители других городов и даже иностранцы. Предварительная регистрация на акцию «Бессмертный полк» не нужна.

Однако организаторы просят не приносить с собой флаги, в особенности политических партий, чтобы не вызвать ненужных распрей, и оставить дома портреты вождей. 

— В прошлые годы я наблюдала портреты Ленина, Сталина, думаю, они не очень уместны на акции, если они не ваши родственники, — сказала в пресс-центре «Псковской правды» руководитель исполнительного комитета региональных Волонтеров Победы, организатор акций ко Дню Победы в Псковской области Ольга Родина. — Также есть рекомендация приносить фотографии участников именно Великой Отечественной войны.

Организаторы также призвали псковичей не стремиться в первые ряды, чтобы не было столпотворения.

— В первых рядах идут обычно с очень торжественными лицами, зато в середине колонны очень весело. Люди поют песни, в прошлом году «Катюшу» четыре раза пели, — отметила Ольга Родина. — Главное не ряд, а участие в такой масштабной акции — сама возможность пройти в колонне с портретом своего героя.

Маршрут Бессмертного полка в Пскове остался без изменений: от площади Ленина по Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой до Зеленого театра.

Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех районах. В десяти из них — в Печорах, Порхове, Острове, Палкино, Опочке, Дедовичах, Новоржеве, Невеле, Великих Луках и Псковском районе — выделяют деньги на сто бесплатных штендеров.

Чтобы не в урну

Акция «Георгиевская ленточка» официально стартовала 25 апреля. В Пскове ленточку можно получить в штабе Волонтеров Победы по адресу: улица Конная, дом 2, 2 этаж.

— Даже если вы приедет в наше отсутствие, ленточки обязательно будут у вахтера, — сказала председатель регионального штаба Волонтеров Победы Екатерина Родина. — Если вам нужно сразу много ленточек — двести, триста штук, к примеру сразу на организацию, просьба договориться заранее.

— Мы больше не будем раздавать Георгиевские ленточки на улице всем прохожим, чтобы ленточки не оказались в урне, —  сказала Ольга Родина. — Теперь даже если волонтеры и будут работать на улицах, они будут стоять за специальными столами. А ленточку получит только тот, кто сам к ним подойдет и поинтересуется. 

До слез

Второй раз в Пскове ко Дню Победы пройдет интерактивная площадка «Чтобы помнили». Начало 5 мая в 14 часов в дендропарке у Мирожского монастыря. Студенты разыграют перед зрителями этюды на тему Великой Отечественной войны. Организаторы пока не раскрывают всех секретов предстоящего действа.

— К концу обычно плачут все зрители, — сказала Ольга Родина, — мы не всегда можем предсказать, чем закончится та или иная сцена, иногда актеры начинают импровизировать. Многое зависит от того, как поведут себя зрители.

С 1 мая в Пскове также во второй раз будет проходить акция «Красная гвоздика». В общественных местах за пожертвования будут вручать значки «Красная гвоздика». Сумму определяет сам жертвователь. Все средства от распространения значков направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий Псковской области. 

ВАЖНО

Вся информация по бесплатным штендерам есть у районных координаторов акции. Их можно найти в администрации вашего района.

В Пскове в штабе Волонтеров Победы — на ул. Конной, 2 — бесплатно помогут отсканировать фото родственника.

СПРАВКА

Подробности у организаторов акций по телефону: 8-911-369-50-31 или электронной почте: vsezapobedupskov@mail.ru

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